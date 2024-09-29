БПЛА повредил квартиры и машины в Воронежской области

Гусев: Атака БПЛА на Воронежскую область повредила квартиры, автомобили и детскую площадку

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, повреждения получили различные объекты. Среди них две квартиры, остекление одного дома и детская площадка в Воронеже, передает ТАСС. Также пострадали несколько автомобилей.

В других районах региона повреждены гараж, дачный дом и ограждения на участках. Гусев отметил, что несмотря на нанесенный ущерб, пострадавших в результате данного происшествия нет. Он сообщил также, что по результатам ночной атаки БПЛА в Воронежской области пострадавших нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Воронеже и области пожарные ликвидировали возгорания, вызванные сбитыми украинскими беспилотниками. В результате падения подавленных и сбитых украинских БПЛА в Воронеже и пригородах произошли пожары, но никто не пострадал. Кроме того, над регионами России и акваторией Азовского моря силами ПВО за ночь было перехвачено и уничтожено 125 украинских беспилотников самолетного типа.