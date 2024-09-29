  • Новость часаЗа ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 125 украинских БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Германии начались репрессии за трансляцию российских каналов
    Эксперт рассказал о будущем «Хезболлы» без Насруллы
    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам
    Погиб экс-боец ЦАХАЛ, служивший в ДНР под позывным «Моссад»
    Лавров объяснил бессмысленность войны с ядерной державой
    Дипломаты выстроились в очередь, чтобы пожать руку Лаврову после выступления в ООН
    Эксперт: Обезглавить «Хезболлу» помогли в ближайшем круге Насраллы
    Швейцария поддержала мирную инициативу Китая и Бразилии
    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    16 комментариев
    29 сентября 2024, 08:31 • Новости дня

    В Воронеже потушили пожары после атаки БПЛА

    В Воронеже и за его пределами потушили пожары из-за атаки беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Воронеже и области пожарные ликвидировали возгорания, вызванные сбитыми украинскими беспилотниками, в том числе на жилых объектах и за их пределами, сообщили в региональном МЧС.

    Как говорится в сообщении, в Воронеже и за его пределами были потушены пожары, возникшие вследствие атаки украинских беспилотников, передает ТАСС. Пожары были зарегистрированы как в пределах города, включая жилые массивы, так и на окраинах, и за пределами города.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что один из беспилотников упал на жилой комплекс на Московском проспекте, вызвав пожар. Также возгорания наблюдались в левобережной части города. Несколько беспилотников упали на землях за пределами города, что также привело к возникновению пожаров.

    Представитель МЧС подтвердил, что все пожары были успешно ликвидированы. «Да, все пожары в Воронеже и области потушены», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения подавленных и сбитых украинских беспилотников в Воронеже и пригородах произошли пожары, но никто не пострадал. При этом над Воронежской областью было обнаружено и сбито несколько украинских беспилотников, как сообщил губернатор Александр Гусев. Кроме того, над регионами России и акваторией Азовского моря силами ПВО за ночь было перехвачено и уничтожено 125 украинских беспилотников самолетного типа, о чем сообщило Минобороны России.

    28 сентября 2024, 13:12 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Вооруженные Силы России накануне нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Как отметили в оборонном ведомстве, все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранеев Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», уничтожив три склада боеприпасов ВСУ.

    Коментарии (13)
    28 сентября 2024, 11:38 • Новости дня
    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар

    Сеновоз: ВСУ начали групповые атаки беспилотников на Энергодар с интервалом в 10-15 минут

    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Украинские боевики применили тактику последовательных атак дронами на Энергодар, запуская до пяти беспилотников с интервалом в 10-15 минут для достижения целей.

    Украинские военные начали применять новую тактику ударов дронами по городу Энергодар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы городской администрации Эдуарда Сеновоза.

    По его словам, ВСУ атакуют город группами беспилотников, за один раз применяя до пяти дронов. Удары наносятся с интервалом в 10-15 минут, чтобы увеличить эффективность атак. Эти удары создают дополнительные сложности для защитников города и увеличивают риск для мирных жителей.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что 25 сентября ВСУ уже проводили подобные атаки, нанося удары по жилым домам в Энергодаре. Беспилотники дважды целились в один из домов в момент работы там оперативных служб.

    Ранее в Энергодаре из-за обстрелов ВСУ были повреждены подстанции, что привело к серьезным перебоям с электроснабжением и водоснабжением города.

    До этогоболее десяти беспилотников ВСУ пытались атаковать территорию Энергодара, который является городом-спутником Запорожской АЭС.

    Коментарии (4)
    28 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Способен ли Иран предать Россию

    Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 16:48 • Новости дня
    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей

    Экипаж «Ахмата» уничтожил пехоту ВСУ, пытавшуюся прорвать оборону под Суджей

    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи, сообщил танкист с позывным «Заза».

    Танковый экипаж спецназа «Ахмат» успешно остановил попытку прорыва пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей в Курской области, передает РИА «Новости». Танкист с позывным «Заза» описал операцию как сложную и напряженную. По его словам, экипажу пришлось противостоять FPV-дронам и артиллерийскому огню, прежде чем они сумели перебраться на закрытую позицию и эффективно остановить наступление противника.

    По словам танкиста «Зазы», пехота ВСУ регулярно пытается прорвать линию обороны на этом участке, но пока безуспешно. Другой боец спецназа «Ахмат» с позывным «Ракета» отметил, что танкисты на этом направлении действуют очень активно. Он подчеркнул, что работа идет постоянно, и частые действия танкистов поддерживают оборонительные позиции российских сил.

    Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ начали наступление в Курской области, но были остановлены. Он заявил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Министерства обороны РФ, противник потерял более 18,1 тыс. военных и 132 танка на курском направлении.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, включая атаки на гражданские цели, назвав это провокацией. Он заверил, что ВСУ получат достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.

    Ранее сообщалось, что бойцы «Ахмата» использовали два танка для успешного сдерживания атаки ВСУ под Суджей на протяжении двух недель, несмотря на ранения экипажа, эвакуированного после повреждения дронами, рассказал заместитель командира бронегруппы спецназа «Ахмат» с позывным Каплодий.

    Российская авиация прямым попаданием ФАБ уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области, что также было подтверждено командиром батальона тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан».

    Коментарии (10)
    28 сентября 2024, 19:07 • Новости дня
    Появилось видео ликвидации в Курской области бойца ВСУ с мечом

    Вооруженный мечом боец ВСУ был замечен в Курской области, он был уничтожен российским ударом, сообщают Telegram-каналы.

    Как отмечает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», украинского военнослужащего с мечом обнаружили российские разведчики. Противник был уничтожен ударом по строению, где он решил спрятаться.

    «По заветам князя Александра Невского», – резюмировали авторы канала.

    Ранее в субботу Минобороны показало уничтожение бронемашины ВСУ дроном «Ланцет» в Курской области.

    Коментарии (5)
    28 сентября 2024, 10:32 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске

    ВС России уничтожила три склада боеприпасов ВСУ на «Южмаше» в Днепропетровской области

    Российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске, уничтожив три склада боеприпасов ВСУ с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были уничтожены три склада, где находились боеприпасы для ОТРК «Гром», РСЗО «Ольха» и беспилотников разных модификаций.

    Минобороны опубликовало кадры объективного контроля, демонстрирующие последствия удара. На видео видны взрывы и объемный пожар.

    Ранее сообщалось, что ВС России ударом «Искандера» уничтожили HIMARS в Сумской области.

    Коментарии (11)
    28 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    Погиб экс-боец ЦАХАЛ, служивший в ДНР под позывным «Моссад»
    Погиб экс-боец ЦАХАЛ, служивший в ДНР под позывным «Моссад»
    @ philos.msu.ru

    Антон Выдра, известный под позывным «Моссад», погиб в ДНР от удара FPV-дрона, возвращаясь с боевой задачи у Артемовска, ранее он служил в израильской армии.

    Антон Выдра, известный под позывным «Моссад», военнослужащий батальона четвертой бригады Вооруженных сил России, погиб под Артемовском, возвращаясь с боевой задачи. Как сообщает ТАСС, информацию о его гибели предоставил Михаил Аксель, координатор партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова».

    «Моссад» ранее служил в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), но решил вернуться в Россию и присоединиться к спецоперации в качестве добровольца. По словам Акселя, Моссад был из семьи репатриантов и проходил срочную службу в Израиле из-за проживания там его родственников. В 2021 году он вернулся в Россию и, несмотря на отсутствие опыта срочной службы в российской армии, пошел добровольцем в бригаду «Призрак» в ЛНР.

    Боец погиб в результате атаки FPV-дрона, сам он также был оператором таких дронов.

    Ранее стало известно, что бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» погиб в зоне спецоперации.

    Коментарии (15)
    28 сентября 2024, 10:02 • Новости дня
    Российские военные выбили ВСУ с островов в дельте Днепра

    Российская армия выбила украинские силы с крупных островов дельты Днепра

    Российские военные выбили ВСУ с островов в дельте Днепра
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия была оттеснена из дельты Днепра, где они потеряли контроль над крупнейшими островами, заявил губернатор Херсонской области Владимира Сальдо.

    По его словам, что ВС России полностью выбили украинскую армию с крупных островов в дельте Днепра, передает РИА «Новости».

    «Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу», – подчеркнул губернатор.

    Сальдо добавил, что в Херсонской области активность ВСУ несколько снизилась, хотя мелкие группы ВСУ продолжают действия в дельте. Высадки с лодок на острова остаются регулярными.

    Губернатор отметил, что вероятность крупных провокаций на косах и берегах Днепра, а также Черного моря менее вероятна, чем месяцами ранее.

    В заключение Сальдо добавил, что российские военные остаются бдительными и в постоянной боеготовности, несмотря на снижение активности противника.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 22:48 • Новости дня
    Лавров: Каждый срыв договоренностей с Россией делает Украину меньше
    Лавров: Каждый срыв договоренностей с Россией делает Украину меньше
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на сокращение территории Украины после каждых сорванных договоренностей с Россией.

    «С каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше», – приводит его слова ТАСС.

    Он привел в пример отказ Украины выполнять Минские соглашения и срыв переговоров в 2022 году. Как отметил Лавров, «если Украина продолжает идти тем же путем, если она будет опять использовать какие-то трюки для того, чтобы выиграть время, у нее это не получится».

    По словам Лаврова, легитимность Украины «подорвана», пока нынешний режим сохраняет власть. Он выразил надежду, что международные партнеры, такие как Китай и Бразилия, учтут «манеры» украинского руководства и его попытки обманом вовлечь других на «зыбкую почву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Украина не смогла удержать свои границы 1991 года из-за недоговороспособности киевского режима. Лавров подчеркивал, что противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода – «чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия».

    Коментарии (3)
    28 сентября 2024, 23:25 • Новости дня
    Лавров удивился участию Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира» по Украине

    Лавров счел участие Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира» странным из-за поддержки ими Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзья мира», организованной Китаем и Бразилией для урегулирования ситуации на Украине, вызывает удивление, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Я вот не понимаю только одного: как на этой встрече вчерашней оказались французы и швейцарцы, которых (швейцарцев) нейтральными назвать нельзя уже давно. А французы – члены НАТО просто-напросто», – приводит его слова РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обе страны поддерживают Украину, «требуют победы» Киева, Франция поставляет Украине дальнобойное оружие.

    По словам Лаврова, представитель Китая объяснил, что французы и швейцарцы настойчиво добивались присутствия и были приглашены в качестве наблюдателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил, что Швейцария выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии по Украине.

    Коментарии (2)
    28 сентября 2024, 10:40 • Новости дня
    ВСУ в Угледаре блокировали и взяли под огневой контроль

    ВСУ в Угледаре оказались в окружении и под огневым контролем сил ДНР

    В Угледаре украинские войска оказались в окружении, контроль над единственной дорогой перехвачен ДНР.

    Украинская группировка войск в Угледаре оказалась в блокаде, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По информации источника, город окружен, и единственной дорогой, по которой украинские войска пытаются выйти, полностью контролируется огневым воздействием. «Клещи вокруг города сжимаются все сильнее», – подчеркнули в силовых структурах.

    Также сообщается, что украинские военнослужащие на этом участке фронта несут значительные потери. В дополнение к этому, многие из них решают сдаться в плен. Ситуация на фронте остается напряженной, и дальнейшее развитие событий может существенно повлиять на ход боевых действий в этом районе.

    Ранее российские войска вошли на окраины Угледара в ДНР, где украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения и возможной массовой сдачи в плен, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    На угледарских улицах уже ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков, сообщал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Российские войска перерезали и взяли под огневой контроль ведущие в Угледар дороги, сообщал Владимир Рогов.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 14:15 • Новости дня
    Минобороны сообщило, что потери ВСУ за сутки составили почти 2 тыс. человек

    Минобороны оценило потери ВСУ за сутки в 1990 человек

    Минобороны сообщило, что потери ВСУ за сутки составили почти 2 тыс. человек
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Согласно данным Минобороны, потери украинских военных за последние сутки составило более 1990 человек.

    Подразделения группировки «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны около Липцов, Волчанских Хуторов и Волчанска Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 60 военнослужащих.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 4-й танковой, 3-й штурмовой, 14-й, 44-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны поблизости от Купянска, Новоосиново, Подвысокого Харьковской области, Макеевки и Невского Луганской народной республики (ЛНР), а также в районек Торского Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, отчитались в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формирований 10-й, 128-й горно-штурмовых, 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 18-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны возле Константиновки, Высокоивановки, Зализнянского, Дружковки, Курахово, Григоровки и Часова Яра в ДНР.

    ВСУ за минувшие сутки потеряли до 725 военнослужащих.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике 5-й штурмовой бригад, 47-й, 53-й механизированных, 68-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Горняка, Дзержинска, Калиново, Сухой Балки и Розовки ДНР, перечислили в Минобороны.

    Потери ВСУ превысили 620 военнослужащих.

    Подразделения «Востока» улучшили положение по переднему краю: были отражены три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Украинские войска потеряли до 125 военнослужащих.

    Подразделениями «Днепра» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны около Копани Запорожской области, а также Антоновки Херсонской области и города Херсон.

    Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (0)
    29 сентября 2024, 03:29 • Новости дня
    От Байдена потребовали рассекретить стратегию помощи Украине

    Республиканцы в Конгрессе США потребовали от администрации Байдена рассекретить стратегию помощи Украине

    От Байдена потребовали рассекретить стратегию помощи Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Конгрессе США требуют от администрации Джо Байдена рассекретить стратегию помощи Украине, чтобы с ней могла ознакомиться общественность, пишет Wall Street Journal.

    Как пишет Wall Street Journal, администрация Байдена не сдержала обещание, данное Конгрессу. Весной Конгресс выделил средства на поддержку Киева с условием предоставления «в течение 45 дней стратегии помощи США» для Украины. Однако администрация Байдена лишь заявляла о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», передает ТАСС.

    На этой неделе, спустя несколько месяцев после установленного срока, администрация наконец-то подала документ, который оказался полностью засекреченным, что возмутило законодателей. Как подчеркивает издание, такой шаг является «типичным для Байдена созданием проволочек».

    Республиканцы требуют рассекретить его, чтобы общественность могла с ним ознакомиться. Издание уверено, что администрация Байдена не выполнит это требование до президентских выборов, так как вице-президенту Камале Харрис, кандидату от демократов, придется объяснять свою позицию по конфликту на Украине.

    Напомним, некоторые СМИ не исключали, что Харрис, если станет президентом, якобы откажет Киеву в поддержке и выведет Америку из конфликта с Россией.

    Коментарии (0)
    28 сентября 2024, 14:34 • Новости дня
    Доброволец опровергла информацию об участии Пашаева в боях на передовой

    Tекст: Александра Юдина

    Арестованный по делу о мошенничестве экс-адвокат Эльман Пашаев не участвовал в боевых действиях на передовой во время службы в зоне СВО, он занимался другими задачами, рассказала знакомая Пашаева доброволец Наталья Хим.

    По его словам, Пашаев во время своей службы занимался решением вопросов, не связанных с участием в боях. В частности, он пытался медийно продвигать батальон и обещал это командованию, передает РИА «Новости».

    При этом Хим подчеркнула, что его служба в подразделениях не может считаться полноценной службой на фронте.

    «Сложно назвать его службу на передовой настоящей службой. Бой и Пашаев – несовместимые вещи», – отметила она.

    Ранее сообщалось, что Пашаев предлагал заключенным за деньги избежать отправки на передовую.

    Напомним, Пашаева задержали в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве, он обещал за деньги освободить Алексея и Елену Блиновских от ответственности за неуплату налогов. Экс-адвокат арестован.

    Коментарии (0)
    29 сентября 2024, 06:08 • Новости дня
    Падение сбитых и подавленных беспилотников вызвало пожары в Воронеже
    Падение сбитых и подавленных беспилотников вызвало пожары в Воронеже
    @ кадр из видео Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения подавленных и сбитых украинских БПЛА в Воронеже и пригородах произошли пожары, никто не пострадал, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Один из падающих БПЛА угодил в жилой комплекс, «произошло возгорание». Кроме того, произошел «пожар в жилой застройке в левобережной части города». Также на окраинах Воронежа и за границами города «несколько сбитых БПЛА горят на земле». «Повреждена крыша одного дома», – сообщил Гусев в Telegram.

    Напомним, Гусев сообщал, что над Воронежской областью обнаружено и сбито несколько украинских беспилотников.

    Коментарии (0)
    29 сентября 2024, 02:11 • Новости дня
    Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Российские силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на Ростовскую область, сообщил губернатор Василий Голубев.

    Четыре БПЛА сбито в Азовском районе. Пострадавших нет, но из-за падения обломков загорелась сухая трава, ее уже потушили, сообщил Голубев в Telegram.

    Напомним, украинские беспилотники атаковали Брянскую и Белгородскую области, а также Краснодарский край.

    Коментарии (0)
    Главное
    Лавров отреагировал на призыв Стубба исключить Россию из СБ ООН
    Инцидент на ж/д мосту в Самарской области приостановил движение поездов
    Безуглая обвинила Сырского в «прятках на даче»
    Русскоязычную журналистку выгнали со встречи с Санду
    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар
    В Ульяновске задержали мужчину за нападение на пенсионерку с цветами
    Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международного сезона

    Россия начнет торговать со всем миром без оглядки на санкции

    Владимир Путин заявил о работе над независимым «платежно-расчетным контуром» в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли. Что это такое и как это сможет помочь нам торговать с остальным миром в обход санкций США? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

    Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине. Как отмечают эксперты, мирная инициатива стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики. Насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев? Подробности

    Перейти в раздел

    В Германии начались репрессии за трансляцию российских каналов

    В Германии супружеской паре грозит тюрьма за стриминг российских телеканалов, вещание которых запрещено в Европе. Во время обысков было изъято оборудование, а сам интернет-сервис заблокирован. В экспертной среде отмечают, что только в Германии российское телевидение смотрели несколько миллионов человек, и многие из них продолжают делать это в обход блокировок. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский дал американцам очень простой выбор

    Цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось вообще ничего исторического. Виноват в этом только сам Зеленский, предложивший принимающей стороне простой выбор между статус-кво и ядерной войной. Но пока риск войны сохраняется. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............