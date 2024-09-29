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В Воронеже потушили пожары после атаки БПЛА
В Воронеже и за его пределами потушили пожары из-за атаки беспилотников
В Воронеже и области пожарные ликвидировали возгорания, вызванные сбитыми украинскими беспилотниками, в том числе на жилых объектах и за их пределами, сообщили в региональном МЧС.
Как говорится в сообщении, в Воронеже и за его пределами были потушены пожары, возникшие вследствие атаки украинских беспилотников, передает ТАСС. Пожары были зарегистрированы как в пределах города, включая жилые массивы, так и на окраинах, и за пределами города.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что один из беспилотников упал на жилой комплекс на Московском проспекте, вызвав пожар. Также возгорания наблюдались в левобережной части города. Несколько беспилотников упали на землях за пределами города, что также привело к возникновению пожаров.
Представитель МЧС подтвердил, что все пожары были успешно ликвидированы. «Да, все пожары в Воронеже и области потушены», – сообщил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения подавленных и сбитых украинских беспилотников в Воронеже и пригородах произошли пожары, но никто не пострадал. При этом над Воронежской областью было обнаружено и сбито несколько украинских беспилотников, как сообщил губернатор Александр Гусев. Кроме того, над регионами России и акваторией Азовского моря силами ПВО за ночь было перехвачено и уничтожено 125 украинских беспилотников самолетного типа, о чем сообщило Минобороны России.