Путин поздравил россиян с Днем машиностроителя

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Поздравляю вас с праздником – Днем машиностроителя. Вы по праву гордитесь яркими страницами истории отечественной машиностроительной отрасли, именами выдающихся учёных, инженеров, управленцев, рабочих – специалистов самой высокой квалификации. Своими трудовыми победами и творческими свершениями они внесли огромный вклад в индустриальное развитие страны, в укрепление оборонно-промышленного комплекса, в реализацию масштабных, востребованных проектов в сфере энергетики, космоса, транспорта, строительства, освоения Арктики», – передает РИА «Новости» текст телеграммы президента.

По словам Путина, отрадно, что нынешнее поколение машиностроителей бережно хранит замечательные традиции предшественников, ветеранов предприятий и конструкторских коллективов. Он уточнил, что нынешнее поколение глубоко понимает значимость своей работы: активно осваивает новые компетенции и направления деятельности, наращивает выпуск высокотехнологичной продукции и современного оборудования, отвечающего передовым стандартам и требованиям.

Он подчеркнул, «именно от машиностроения, с его поистине уникальными инновационными, экспертными возможностями, во многом зависит укрепление промышленного и кадрового потенциала России, решение масштабных задач социальной сферы, повышение качества жизни людей».

«И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание подготовке перспективной, талантливой смены, созданию условий для интеллектуального и творческого роста молодёжи. Только так российское машиностроение сможет сохранять свою конкурентоспособность, надёжно обеспечивать технологический суверенитет нашей страны. Желаю вам успехов и всего наилучшего», – резюмировал президент.