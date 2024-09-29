Операторы БПЛА ВС России успешно поразили украинскую технику в глубоком тылу ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, операции проводятся максимально близко к противнику, что позволяет точно поражать украинскую технику в глубоком тылу, передает РИА «Новости». Рубин отметил, что современные методы и техника позволяют автономно действовать в лесах до двух недель подряд, несмотря на попытки противника отследить их работу.

«Здесь, когда свои разведчики и свои птицы, мы можем автономно работать в любой точке, в любой местности. Автономность, в зависимости от задач, может составлять минимально трое-четверо суток, а так может дойти и до двух недель», – пояснил «Рубин». Он подчеркнул, что мобильность, разнообразие используемых боеприпасов и профессиональная подготовка бойцов делают эти расчеты крайне эффективными.

Боец добавил, что современное оборудование обеспечивает продолжительный путь полета FPV-дронов на значительные расстояния, что является одним из факторов успеха в выполнении таких операций. В условиях изменяющейся боевой обстановки, бойцы спецназа быстро адаптируются, чтобы продолжать выполнение поставленных задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный мечом боец ВСУ был замечен в Курской области и впоследствии был уничтожен российским ударом. Также экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, которая пыталась прорвать линию обороны в районе Суджи. Кроме того, Минобороны показало уничтожение боевой бронированной машины ВСУ дроном «Ланцет» в Курской области.