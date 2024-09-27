Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»

Лавров указал на ухудшение ситуации в любом конфликте после вмешательства Запада

Tекст: Антон Антонов

«Везде, куда Запад внедряется в качестве главного »решалы», извините меня за этот жаргон, везде наступала кризисная ситуация, становилось гораздо хуже: сотни тысяч жертв, разруха, социально-экономические проблемы», – приводит слова министра ТАСС.

Лавров отметил, что аналогичные последствия наблюдаются в палестино-израильском и украинском конфликтах. Он заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

Министр также указал, что Запад стремится подчинить себе мировые явления и конфликты, продвигая концепцию «мирового порядка, основанного на правилах», которые ни разу не были предъявлены на бумаге. По его словам, США используют этот «порядок» для оправдания своих действий в разных регионах мира: «Тогда Соединенные Штаты выстраивают всех, придумывают какое-то обоснование и требуют от всех выполнять эти свои распоряжения».

По мнению Лаврова, Запад игнорирует принципы международного права, считая, что может регулировать мировые процессы по своему усмотрению. Он отметил, что Вашингтон не уважает центральный принцип Устава ООН – суверенное равенство государств.

Лавров также упомянул о двойных стандартах Запада, который поддерживает одностороннее провозглашение независимости Косова, но осуждает референдум в Крыму. Министр выразил уверенность, что такие действия демонстрируют избирательный подход Запада к международному праву, что приводит к обострению конфликтов.

Лавров заявил, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он.

Кроме того, Лавров заявил, что многие государства стремятся сократить зависимость от доллара, осознавая ненадежность Запада. Он вспомнил, как в 1990-е годы западные эмиссары убеждали в безопасности доллара как общемирового достояния, но сейчас многие страны либо бегут от него, либо стараются снизить зависимость.

Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Лавров отметил, что Запад блокировал возможность восточноевропейских кандидатов стать генеральным секретарем ООН.

«Долго шло перетягивание каната, развивающиеся страны – азиатские, африканские, латиноамериканские – предпочли как бы не втягиваться в эту тяжбу. Ну и тогда мы согласились на компромиссную фигуру, которой был Антониу Гутерриш, но тем не менее осадок остался», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия должна победить в конфликте на Украине, так как Запад «другого языка не понимает». Он отметил, что руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители.