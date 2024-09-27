Посол Антонов заявил о превращении США в сторону конфликта на Украине

Посол Антонов заявил, что США стали де-факто стороной конфликта на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США, добиваясь стратегического поражения России, стала одной из сторон конфликта на Украине, об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вашингтон поддерживает украинских нацистов и поощряет их к провокациям, таким как вторжение в Курскую область. Антонов подчеркнул, что США стремятся исказить правду и уверяют, что Россия не заинтересована в мире.



Дипломат отметил, что, по его мнению, Вашингтон нуждается в ненависти и конфликте между Россией и Украиной для достижения стратегического поражения России. Он призвал американских политиков осознать, что Россия не отступит от своих национальных интересов, и добавил: «Ракетами и бомбами, как доказано историей, нас не сломить. Террористы и фашисты будут уничтожены, а наша земля – освобождена».

Конфликт на Украине обострился 6 августа, когда вооруженные силы Украины начали массовую атаку на Курскую область, в которой был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Жители приграничных регионов эвакуируются на безопасные территории.

По данным Минобороны РФ, Киев потерял свыше 17,4 тыс. военнослужащих и 130 танков с начала боевых действий на курском направлении. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.