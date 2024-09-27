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    Почему F-16 не оправдывают ожиданий ВСУ
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    Лавров потребовал от ООН начать арбитраж против США
    Харрис обсудила с Зеленским помощь Украине
    Посол Антонов заявил о превращении США в сторону конфликта на Украине
    Столтенберг счел обновление ядерной доктрины России «попыткой запугать» НАТО
    Мнения
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

    Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.

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    27 сентября 2024, 08:59 • Новости дня

    Маск заявил о превосходстве Китая над США по производственным мощностям

    Бизнесмен Илон Маск признал, что Китай превзошел США по производственным мощностям

    Tекст: Александра Юдина

    Бизнесмен Илон Маск на странице в соцсети X (ранее Twitter, запрещено в России) выразил мнение о том, что Китай значительно превзошел США в области производственных мощностей.

    Основатель SpaceX и Tesla выразил свое мнение о текущем состоянии промышленной сферы в мире, отметив, что Китай значительно превзошел США по производственным мощностям, передает РИА «Новости».

    Ранее Илон Маск обвинил американские СМИ в том, что они действуют как пропагандистская машина Демократической партии.

    26 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву планирующие управляемые авиабомбы JSOW для нанесения ударов на дальние расстояния.

    «Чтобы усилить возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов, решил предоставить Украине боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW)», – заявил Байден, передает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

    До этого Байден заявил, что США дополнительно обучат еще 18 пилотов F-16 в 2025 году.

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    26 сентября 2024, 20:51 • Новости дня
    Белый дом: Встреча Байдена и Зеленского не изменит позицию США по дальнобойным ударам
    Белый дом: Встреча Байдена и Зеленского не изменит позицию США по дальнобойным ударам
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Pres

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США после встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне не будут объявлять о смене подхода к запрету на дальнобойные удары Киева по территории России, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях», – заявила Жан-Пьер на брифинге. Хотя такие темы могут обсуждаться, она уточнила, что речь не пойдет о каких-либо изменениях в американской политике, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин заявлял, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну с НАТО.

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    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    27 сентября 2024, 06:21 • Новости дня
    Лавров потребовал от ООН начать арбитраж против США

    Лавров заявил о нарушениях США обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН

    Лавров потребовал от ООН начать арбитраж против США
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул необходимость скорейшего начала арбитража генсеком ООН Антониу Гутерришем против США за нарушение обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости срочного запуска арбитража против США со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает ТАСС. Такое требование прозвучало на встрече Лаврова с Гутерришем и связано с тем, что США, по мнению России, продолжают нарушать свои обязательства в рамках Соглашения о центральных учреждениях ООН от 1947 года.

    Лавров отметил, что ситуация требует немедленного вмешательства ООН, так как, по его словам, США не выполняют свои обязательства по данному соглашению, что неоднократно отмечалось в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. «Лавров привлек внимание генсекретаря к продолжающимся нарушениям США своих обязательств», - сообщается в документе МИД РФ.

    Кроме того, Лавров подчеркнул, что вопрос запуска арбитража уже неоднократно обсуждался в профильных резолюциях ООН, и настаивает на том, чтобы Гутерриш как можно скорее инициировал процедуру арбитража в отношении США.

    Ранее сообщалось, что Лавров и Гутерриш обсудили украинский конфликт.

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    26 сентября 2024, 09:50 • Новости дня
    Китай пообещал постоянно обогащать сотрудничество с Россией

    Ван И пообещал Лаврову постоянно обогащать сотрудничество Китая и России на благо народов двух стран

    Китай пообещал постоянно обогащать сотрудничество с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай неизменно вместе с Россией будет обогащать содержание всеобъемлющего сотрудничества между странами, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

    По его словам, Китай будет придерживаться первоначальных намерений, существовавших в момент установления дипломатических отношений с Россией, путем совместных усилий постоянно обогащать содержание китайско-российского всеобъемлющего стратегического сотрудничества на благо народов двух стран, передает ТАСС.

    Ранее Ван И проигнорировал выступление украинского президента Владимира Зеленского в ООН.

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    26 сентября 2024, 19:44 • Новости дня
    Блинкен высказался об обновлении ядерной доктрины России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в российскую ядерную доктрину «безответственны и несвоевременны», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Этот шаг Москвы «абсолютно безответственен» на фоне проходящей в Нью-Йорке Генассамблеи ООН, заявил Блинкен в интервью MSNBC, передает Reuters. Кроме того, весь мир сейчас якобы говорит о «необходимости большего разоружения и нераспространения», добавил он.

    Напомним, Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будут означать на практике изменения в ядерной доктрине.

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    26 сентября 2024, 18:10 • Новости дня
    Газпром возобновил поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Газпром завершил плановые профилактические работы на магистральном газопроводе «Сила Сибири» и возобновил поставки природного газа в Китай, сообщила пресс-служба холдинга.

    Как указали в пресс-службе компании, профилактические мероприятия длились с 19 по 26 сентября и были направлены на поддержание надежной и бесперебойной работы газотранспортной системы, передает ТАСС.

    «Сила Сибири» – один из крупнейших энергетических проектов между Россией и Китаем, обеспечивающий стабильные поставки российского газа на восточные рынки.

    Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что поставки газа в Китай по «дальневосточному» маршруту начнутся в конце января 2027 года.

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    26 сентября 2024, 14:23 • Новости дня
    В Кремле заявили об отсутствии у Запада осязаемого «плана Зеленского»
    В Кремле заявили об отсутствии у Запада осязаемого «плана Зеленского»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Никакого внятного или осязаемого «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского у Запада нет, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Ни о каком принятии там речи не идет. Чего они будут принимать? Пока ничего осязаемого нет даже для них», – передает ТАСС его слова в ответ на вопрос, будет ли принятие плана Западом рассматриваться как угроза суверенитету России.

    Ранее Politico писала, что Китай попытается продвинуть мирный план по Украине на Генассамблее ООН.

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    27 сентября 2024, 03:37 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о превращении США в сторону конфликта на Украине

    Посол Антонов заявил, что США стали де-факто стороной конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США, оказывая поддержку украинским силам и провоцируя конфликт, стали де-факто одной из сторон боевых действий на Украине.

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США, добиваясь стратегического поражения России, стала одной из сторон конфликта на Украине, об этом пишет ТАСС.

    По его словам, Вашингтон поддерживает украинских нацистов и поощряет их к провокациям, таким как вторжение в Курскую область. Антонов подчеркнул, что США стремятся исказить правду и уверяют, что Россия не заинтересована в мире.

    Дипломат отметил, что, по его мнению, Вашингтон нуждается в ненависти и конфликте между Россией и Украиной для достижения стратегического поражения России. Он призвал американских политиков осознать, что Россия не отступит от своих национальных интересов, и добавил: «Ракетами и бомбами, как доказано историей, нас не сломить. Террористы и фашисты будут уничтожены, а наша земля – освобождена».

    Конфликт на Украине обострился 6 августа, когда вооруженные силы Украины начали массовую атаку на Курскую область, в которой был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Жители приграничных регионов эвакуируются на безопасные территории.

    По данным Минобороны РФ, Киев потерял свыше 17,4 тыс. военнослужащих и 130 танков с начала боевых действий на курском направлении. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

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    26 сентября 2024, 11:12 • Новости дня
    Ван И: Обвинения в адрес Китая по Украине продиктованы скрытыми мотивами

    Глава МИД Китая Ван И: Обвинения в адрес Китая по Украине продиктованы скрытыми мотивами

    Tекст: Александра Юдина

    Обвинения в адрес Китая по поводу украинского кризиса не имеют под собой реальных оснований и продиктованы скрытыми мотивами, заявил глава МИД Китая Ван И.

    По его словам, Пекин всегда придерживался объективной позиции и призывал к диалогу и переговорам, неоднократно предлагая свои посреднические услуги, передает РИА «Новости».

    «Те, кто обвиняют Китай, преследуют скрытые цели и пытаются переложить ответственность за украинский кризис», – подчеркнул Ван И, отметив, что подобные обвинения только усугубляют ситуацию.

    Как в свою очередь заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, некоторые западные страны обвиняют Китай в начале украинского кризиса явно не ради деэскалации конфликта.

    Ранее Ван И проигнорировал выступление украинского президента Владимира Зеленского в ООН.

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    27 сентября 2024, 04:20 • Новости дня
    Харрис обсудила с Зеленским помощь Украине

    Камала Харрис обсудила с Зеленским военную и энергетическую помощь Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Камала Харрис провела встречу с Владимиром Зеленским, на которой обсуждались военная и энергетическая поддержка Украины, а также текущие события на поле боя.

    Камала Харрис, вице-президент США, в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила вопросы военной и энергетической поддержки страны, передает ТАСС.

    В заявлении пресс-службs Белого дома подчеркиваtncz, что вице-президент выразила «непоколебимую приверженность поддержке Украины».

    Харрис и Зеленский говорили о важности дальнейшей решительной поддержки Украины Соединенными Штатами и об усилиях по обеспечению долгосрочного мира на основе воли народа Украины и Устава ООН.

    Во время встречи обсуждались последние события на поле боя и текущая военная помощь США.

    «Они также обсудили дальнейшую поддержку США укреплению гражданской энергетической инфраструктуры на Украине после возобновления ударов со стороны России», – говорится в заявлении.

    Харрис отметила прогресс Украины в усилиях по обеспечению верховенства закона и борьбе с коррупцией.

    Президент США Джо Байден принял решение выделить все предназначенные Украине средства до завершения своего срока. Общая сумма военной помощи, предоставленной Украине, составит почти 8 млрд долларов. Это решение подчеркивает приверженность США поддержке Украины в условиях текущей напряженности.

    Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке 27 сентября в Trump Tower

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    26 сентября 2024, 09:55 • Новости дня
    Володин заявил об отсутствии срока давности в деле о теракте на «Северных потоках»

    Председатель Госдумы Володин заявил об отсутствии срока давности в деле о теракте на «Северных потоках»

    Tекст: Александра Юдина

    Инициаторы и исполнители теракта на «Северных потоках» должны понести ответственность, у данного дела нет срока давности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Инициаторы и исполнители диверсии должны понести ответственность. Срока давности здесь не существует», – подчеркнул он в своем Telegram-канале.

    Депутат напомнил, что с момента теракта на «Северных потоках» прошло два года, а расследования Германии, Дании и Швеции все еще не привели к результатам.

    Володин отметил, что за взрывом «Северных потоков» стоит Вашингтон и лично президент США Джо Байден, так как ему было выгодно лишить Западную Европу «дешевого российского газа».

    «Больше всех пострадала Германия – экономика впала в рецессию, ВВП снизился, сломана производственная модель, сократилось промышленное производство», добавил он.

    Председатель Госдумы также указал, что за теракт ответили жители Германии, которым Байден и канцлер Германии Олаф Шольц «залезли в карманы».

    «Один уже трусливо ретировался с предвыборной гонки, молчаливо досиживая президентский срок. Второму, как показывают итоги региональных выборов, уготована та же участь», – заключил Володин.

    Напомним, в рамках расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» выданы несколько ордеров на арест.

    Россия добивается включения своих специалистов в международное расследование по подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Ранее издание Spiegel сообщало, что террористический акт на газопроводах якобы организовал бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский. Также издание отмечало, что стоимость операции оценивается в почти в 300 тыс. долларов.

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    26 сентября 2024, 13:30 • Новости дня
    Байден поручил обучить 18 украинских пилотов на F-16 в 2025 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден дал распоряжение о расширении обучения пилотов ВСУ на истребителях F-16, сообщили в Белом доме.

    В 2025 году планируется дополнительно обучить еще 18 пилотов, заявил Байден, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Белого дома.

    Также президент США решил передать киевскому режиму дополнительную батарею ЗРК Patriot и ракеты к ней. Эта батарея должна усилить противовоздушную оборону Украины, подчеркнул он.

    До этого госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что в очередной пакет военной помощи Украине войдут кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии.

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    26 сентября 2024, 14:34 • Новости дня
    В США заявили о мерах против криптовалютной сети для «борьбы с обходом санкций»

    В США заявили, что приняли меры против криптовалютной сети для «борьбы с обходом санкций»

    Tекст: Ольга Иванова

    США сообщили, что якобы приняли меры против криптовалютной сети в рамках борьбы с обходом антироссийских санкций, об этом стало известно из сообщения Белого дома.

    Со слов Белого дома, «меры для разрыва глобальной криптовалютной сети» приняли Министерство юстиции, Минфин и Секретная служба США в координации с международными партнерами, передает ТАСС.

    Конгресс США 21 сентября одобрил законопроект, предусматривающий меры, направленные на пресечение использования криптовалют для обхода антироссийских санкций.

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    26 сентября 2024, 12:29 • Новости дня
    В Китае заявили о позитивном вкладе военно-морских учений с Россией

    МО КНР: Военно-морские учения России и Китая вносят позитивный вклад в региональный мир

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские учения РФ и КНР «Север. Взаимодействие–2024», проводимые в акваториях Японского и Охотского морей, положительно влияют на мир и стабильность в регионе, заявил представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган.

    По его словам, учения углубили уровень стратегической координации между вооруженными силами двух стран и внесли позитивный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе, а также помогают совместно реагировать на вызовы безопасности, передает ТАСС.

    Учения проходят с 10 по 27 сентября. В них задействованы более десяти кораблей и свыше 30 самолетов России и КНР. После завершения учений корабли двух стран совершат совместное патрулирование в Тихом океане.

    Ранее российско-китайские военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие – 2024» стартовали на Тихоокеанском флоте, совместный отряд боевых кораблей вышел в море из Владивостока для проведения маневров в Японском море.

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    27 сентября 2024, 09:19 • Новости дня
    Китай и Бразилия решили создать платформу для мирного диалога по Украине

    Китай и Бразилия объявили о решении создать платформу «Друзья мира» для Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для мирного разрешения украинского кризиса, заявил в ходе встречи со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке глава китайского МИД Ван И.

    По его словам, данная платформа станет попыткой Китая и Бразилии вместе с другими странами добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    «Друзья мира» не будут закрытой группой, это станет открытой платформой, которая будет способствовать инклюзивному диалогу», – подчеркнул китайский дипломат.

    Ранее Politico писала, что Китай попытается продвинуть мирный план по Украине на Генассамблее ООН.

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