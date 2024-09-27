Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.0 комментариев
Маск заявил о превосходстве Китая над США по производственным мощностям
Бизнесмен Илон Маск признал, что Китай превзошел США по производственным мощностям
Бизнесмен Илон Маск на странице в соцсети X (ранее Twitter, запрещено в России) выразил мнение о том, что Китай значительно превзошел США в области производственных мощностей.
Основатель SpaceX и Tesla выразил свое мнение о текущем состоянии промышленной сферы в мире, отметив, что Китай значительно превзошел США по производственным мощностям, передает РИА «Новости».
Ранее Илон Маск обвинил американские СМИ в том, что они действуют как пропагандистская машина Демократической партии.