  • Новость часаДва дрона сбиты ПВО в Ростовской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Войска прикрыли фланги для штурма Часова Яра и Курахово
    Эрдоган исключил выход из НАТО при вступлении в БРИКС
    The Economist: Зеленский решил провести выборы
    Сибиряк получил инфаркт, отжавшись 239 раз на спор
    Трамп назначил встречу с Зеленским в Нью-Йорке
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    Немецкий политик призвал восстановить «Северные потоки»
    Столтенберг отверг обещание не расширять НАТО
    Абхазия призвала Грузию подписать соглашение о неприменении силы
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    11 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

    Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    14 комментариев
    27 сентября 2024, 06:50 • Новости дня

    Израильские атаки в Газе привели к гибели более десяти палестинцев за сутки

    Более десяти палестинцев погибли из-за израильских атак в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильских атак на сектор Газа погибли более десяти палестинцев, включая семью из четырех человек, что привело к значительному увеличению числа жертв и пострадавших.

    В результате израильских атак на сектор Газа погибли более десяти палестинцев, сообщает ТАСС со ссылкой на палестинское информационное агентство WAFA. В городе Джабалия на севере сектора ракетный удар по жилому дому привел к смерти семьи из четырех человек. В центральной части Газы, в лагере беженцев Нусейрат, также были убиты три человека при нападении на жилой дом.

    На юге сектора, в восточной части Хан-Юниса, пятеро палестинцев, включая двоих детей, погибли вследствие бомбардировки. В результате авиаудара по лагерю беженцев Эль-Бурейдж также погибли двое человек. В дополнение к этому, удары по жилым домам произошли и в Рафахе.

    С октября прошлого года израильская агрессия против сектора Газа привела к гибели 41 534 палестинцев. Количество раненых превысило 96 тыс., многие из которых женщины и дети.

    Обострение конфликта произошло после проникновения в октябре 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС на территорию Израиля, что сопровождалось убийствами и похищением заложников. Израиль ответил военной операцией в секторе Газа с целью уничтожения военной структуры ХАМАС и освобождения заложников.

    Ранее сообщалось, что Россия призвала к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.

    25 сентября 2024, 08:41 • Новости дня
    «Хезболла» ударила ракетой по штабу «Моссада»

    «Хезболла» заявила о ракетном ударе Qader-1 по штабу «Моссада» в Тель-Авиве

    Вооруженные отряды «Хезболла» нанесли ракетный удар по пригородам Тель-Авива, утверждая, что целью была штаб-квартира «Моссада», использовав для атаки баллистическую ракету Qader-1.

    Вооруженные отряды шиитской организации «Хезболла» взяли на себя ответственность за ракетный обстрел пригородов Тель-Авива, сообщает ТАСС. В заявлении, размещенном в телеграм-канале формирования, утверждается, что удар был нанесен по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад».

    В сообщении «Хезболлах» уточняется, что для атаки была использована баллистическая ракета Qader-1. В организации заявили, что удар был ответом на недавние инциденты в Ливане, включая взрывы пейджеров и беспроводных устройств, произошедшие 17 и 18 сентября.

    «Бойцы сил сопротивления использовали баллистическую ракету Qader-1 для поражения штаба разведки «Моссад», которая несет ответственность за взрывы пейджеров и беспроводных устройств связи в Ливане 17 и 18 сентября», – говорится в заявлении «Хезболла».

    В ночь на среду израильская армия сообщила об успешной ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» Ибрагима Аль-Кубайси в результате точечного удара по Бейруту с использованием истребителей ВВС. Вслед за этим пресс-служба ливанского шиитского движения «Хезболла» подтвердила гибель командующего Ибрагима Аль-Кубайси.

    Коментарии (2)
    25 сентября 2024, 03:32 • Новости дня
    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»

    Лавров указал на ухудшение ситуации в любом конфликте после вмешательства Запада

    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Запад, внедряясь в мировые конфликты как «решала», лишь усугубляет кризисы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Везде, куда Запад внедряется в качестве главного »решалы», извините меня за этот жаргон, везде наступала кризисная ситуация, становилось гораздо хуже: сотни тысяч жертв, разруха, социально-экономические проблемы», – приводит слова министра ТАСС.

    Лавров отметил, что аналогичные последствия наблюдаются в палестино-израильском и украинском конфликтах. Он заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

    Министр также указал, что Запад стремится подчинить себе мировые явления и конфликты, продвигая концепцию «мирового порядка, основанного на правилах», которые ни разу не были предъявлены на бумаге. По его словам, США используют этот «порядок» для оправдания своих действий в разных регионах мира: «Тогда Соединенные Штаты выстраивают всех, придумывают какое-то обоснование и требуют от всех выполнять эти свои распоряжения».

    По мнению Лаврова, Запад игнорирует принципы международного права, считая, что может регулировать мировые процессы по своему усмотрению. Он отметил, что Вашингтон не уважает центральный принцип Устава ООН – суверенное равенство государств.

    Лавров также упомянул о двойных стандартах Запада, который поддерживает одностороннее провозглашение независимости Косова, но осуждает референдум в Крыму. Министр выразил уверенность, что такие действия демонстрируют избирательный подход Запада к международному праву, что приводит к обострению конфликтов.

    Лавров заявил, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он.

    Кроме того, Лавров заявил, что многие государства стремятся сократить зависимость от доллара, осознавая ненадежность Запада. Он вспомнил, как в 1990-е годы западные эмиссары убеждали в безопасности доллара как общемирового достояния, но сейчас многие страны либо бегут от него, либо стараются снизить зависимость.

    Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Лавров отметил, что Запад блокировал возможность восточноевропейских кандидатов стать генеральным секретарем ООН.

    «Долго шло перетягивание каната, развивающиеся страны – азиатские, африканские, латиноамериканские – предпочли как бы не втягиваться в эту тяжбу. Ну и тогда мы согласились на компромиссную фигуру, которой был Антониу Гутерриш, но тем не менее осадок остался», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия должна победить в конфликте на Украине, так как Запад «другого языка не понимает». Он отметил, что руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители.

    Коментарии (2)
    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    Коментарии (0)
    24 сентября 2024, 18:05 • Новости дня
    Израиль объявил о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы»

    Израиль объявил о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» в Бейруте

    Израиль объявил о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы»
    @ REUTERS/Aziz Taher

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская армия сообщила об успешной ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» Ибрагима Аль-Кубайси в результате точечного удара по Бейруту с использованием истребителей ВВС.

    Воздушная операция проводилась в районе Дахия, который является одним из ключевых поддерживающих центров «Хезболлы» в столице Ливана, передает ТАСС со ссылкой на заявление израильских военных.

    В момент удара на месте также находились другие важные командиры ракетных сил этого движения. Подробности о том, были ли они поражены в ходе атаки, не сообщаются.

    Ранее во вторник израильский беспилотник нанес ракетный удар по зданию в квартале Губейри на южной окраине Бейрута.

    Коментарии (3)
    24 сентября 2024, 08:43 • Новости дня
    Израиль ночью атаковал десятки объектов «Хезболлы» в Южном Ливане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армия обороны Израиля ночью нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Южном Ливане, атаковав десятки целей.

    ВВС Израиля продолжают атаковать объекты «Хезболлы» в Ливане, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля. За прошедшую ночь израильские силы совершили удары по десяткам целей, сосредоточенных в разных районах Южного Ливана, передает ТАСС.

    Между тем движение «Хезболла» заявило о ракетной атаке на израильскую транспортно-логистическую базу «Амос» и предприятие по производству взрывчатых веществ в районе Зихрон-Яаков на севере Израиля. Согласно заявлению «Хезболлы», бойцы использовали ракеты «Фади-1» и «Фади-2» для ударов по целям, находящимся на расстоянии 60 км от ливано-израильской границы, передает РИА «Новости».

    Также движение указало, что трижды за ночь атаковали ракетами аэропорт Мегиддо, расположенный на севере Израиля.

    Ранее сообщалось, что израильские военно-воздушные силы атаковали более 150 целей, связанных с шиитской организацией «Хезболла», в Ливане, используя десятки истребителей в утренние часы.

    Однако после заявлений СМИ о предполагаемых попытках ВВС Израиля ликвидировать одного из его лидеров, Али Караки, ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило, что тот жив и находится в безопасном месте.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 19:41 • Новости дня
    Израиль сообщил о подготовке наземной операции в Ливане

    Израиль сообщил об ударах по «Хезболле» в Ливане

    Израиль сообщил о подготовке наземной операции в Ливане
    @ JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия Израиля продолжает наносить удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

    Он рассказал, что армия Израиля весь день наносит удары, а также готовится к наземному маневру, передает ТАСС.

    Ранее израильская армия сообщила об успешной ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» Ибрагима Аль-Кубайси в результате точечного удара по Бейруту с использованием истребителей ВВС.

    Коментарии (2)
    24 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    Посол России: Ливан оказался на грани гуманитарной катастрофы

    Посол России заявил о риске гуманитарной катастрофы в Ливане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что Ливан находится на пороге гуманитарной катастрофы, подобной ситуации в Газе, также существует высокий риск войны с Израилем.

    В эфире канала «Россия-24» Рудаков сделал несколько заявлений, сообщая о сложной ситуации в стране. Как передает ТАСС, посол отметил, что Ливан переживает серьезную гуманитарную угрозу, схожую с тем, что происходит в секторе Газа, добавив, что «зачинщик этой трагедии, естественно, один и тот же».

    Кроме того, Рудаков подчеркнул, что риск полномасштабной войны между Ливаном и Израилем сейчас крайне высок и может перерасти в региональный конфликт. Он отметил, что точно спрогнозировать развитие событий сложно, но вероятность начала «Третьей ливанской войны», как ее называют в СМИ, вполне реальна.

    Также, несмотря на напряженность, посольство России в Ливане продолжает работать в штатном режиме. По словам посла, консульский отдел предоставляет все необходимые услуги. Он заверил, что информации о пострадавших российских гражданах на данный момент нет.

    Вместе с тем посольство призывает россиян воздержаться от поездок в Ливан и покинуть страну на коммерческих рейсах. Посол напомнил, что аэропорт в Бейруте функционирует в практически штатном режиме и безопасность граждан является приоритетом.

    Напомним, израильские ВВС нанесли удары по 150 объектам «Хезболлы». По данным Минздрава Ливана, в результате авиаударов жертвами стали 492 человека, включая 35 детей и 58 женщин, и пострадали более 1,6 тыс. человек.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 01:40 • Новости дня
    Иран назвал ситуацию в Ливане и на Ближнем Востоке близкой к войне

    Иран назвал ситуацию в Ливане и на Ближнем Востоке беспрецедентной и близкой к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация на Ближнем Востоке находится на пороге полномасштабного конфликта, Израиль должен немедленно прекратить свои атаки на Газу и Ливан, заявил журналистам глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    «Совет Безопасности должен немедленно принять миры, чтобы остановить войну, которую ведет Израиль, способствовать прекращению огня», – цитирует ТАСС Арагчи.

    По его словам, если не вмешается Совбез ООН и не остановит эскалацию, то может начаться полномасштабный конфликт. Глава иранского МИДа подчеркнул, что Иран не останется в стороне, если в Ливане начнется большая война.

    Арагчи также заявил, что мировое сообщество не может игнорировать роль США и их союзников в пособничестве агрессивных действий Израиля.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эскалация конфликта между Ливаном и Израилем вызывает серьезные опасения у России из-за риска полной дестабилизации Ближнего Востока.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 02:14 • Новости дня
    Россия призвала к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил о необходимости срочного прекращения огня на Ближнем Востоке, подчеркнув, что ситуация в регионе вышла из-под контроля и грозит дальнейшей эскалацией.

    Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Ближнем Востоке, Сергей Вершинин выразил глубокую озабоченность в связи с обострением конфликта в регионе. Дипломат подчеркнул, что единственным выходом из сложившейся ситуации является немедленное прекращение огня и возобновление политико-дипломатических переговоров.

    «Происходящее на Ближнем Востоке в очередной раз подтверждает, что поиск мирного решения возможен только через диалог», – отметил Вершинин, передает ТАСС.

    По его словам, эскалация насилия в регионе привела к гуманитарной катастрофе и угрожает безопасности всего мира.

    Россия также призвала все стороны конфликта к сдержанности и воздержанию от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшему обострению ситуации.

    Ранее МИД Ирана заявил, что ситуация на Ближнем Востоке находится на пороге полномасштабного конфликта, Израиль должен немедленно прекратить свои атаки на Газу и Ливан,

    Коментарии (0)
    24 сентября 2024, 18:30 • Новости дня
    Сотрудница ООН погибла при ударе Израиля по Ливану

    Сотрудница УВКБ ООН и ее сын погибли в Ливане от израильской ракеты

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара Израиля по Ливану погибла сотрудница УВКБ ООН Дина Дарвиш и ее младший сын, когда ракета попала в их дом в долине Бекаа.

    Как передает ТАСС, в результате израильских ударов по Ливану погибли сотрудница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Дина Дарвиш и ее младший сын. Этот трагический случай произошел в долине Бекаа, где израильская ракета попала в дом семьи.

    Дарвиш работала в офисе УВКБ ООН в Ливане на протяжении 12 лет. Вместе с ней погиб ее младший сын, тогда как медикам удалось спасти ее мужа и второго сына, сообщили в управлении. Представители УВКБ ООН выразили свое возмущение по поводу произошедшего.

    Этот инцидент стал частью продолжающегося напряжения в регионе, где действия израильских военных нередко приводят к жертвам среди мирного населения.

    Ранее сообщалось, что военные под эгидой ООН пострадали в Ливане при ударе Израиля.



    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 06:57 • Новости дня
    «Хезболла» подтвердила гибель командира ракетных сил

    «Хезболла» подтвердила гибель командира ракетных сил движения Ибрагима Аль-Кубайси

    Tекст: Антон Антонов

    Погиб «командующий» Ибрагим Аль-Кубайси, сообщила пресс-служба ливанского шиитского движения «Хезболла».

    Сообщается, что Аль-Кубайси «пал смертью мученика», передает ТАСС.

    По данным СМИ, он руководил управлением ракетными вооружениями «Хезболлы», передает РИА «Новости».

    Напомним, израильская армия сообщила об успешной ликвидации Аль-Кубайси в результате точечного удара по Бейруту с использованием истребителей ВВС.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 00:35 • Новости дня
    Число погибших за сутки в Ливане из-за ударов Израиля превысило 70 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Общее число погибших за сутки в различных районах Ливана в результате ударов израильских ВС превысило 70 человек, сообщил Al Mayadeen.

    Телеканал ссылается на данные Минздрава Ливана, согласно которым за сутки от ударов Израиля погибли более 70 человек,  со ссылкой на Минздрав страны, а около 400 ливанцев пострадали, передает ТАСС.

    В то же время в Минздраве сообщили, что после атаки Израиля в Горном Ливане погибли 22 человека, 48 ранено. Обстрелам, как утверждается, подверглись как минимум три населенных пункта в Горном Ливане. При этом телеканал не уточняет, являются ли жертвы ударов гражданскими лицами или бойцами шиитского движения «Хезболла».

    Ранее сообщалось о 51 погибшем и 223 раненых в Ливане.

    Посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что Ливан находится на пороге гуманитарной катастрофы, кроме того, существует высокий риск войны с Израилем.

    Коментарии (0)
    24 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Израильский беспилотник атаковал южную окраину Бейрута

    Израильский беспилотник ударил по кварталу Губейри в Бейруте

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильский беспилотник нанес ракетный удар по зданию в квартале Губейри на южной окраине Бейрута, что привело к поднятию клубов дыма и приближению карет скорой помощи к месту происшествия.

    Одно из зданий, находящихся в квартале Губейри на южной окраине Бейрута, было атаковано беспилотным летательным аппаратом израильских ВВС, сообщает ТАСС. По словам одного из местных жителей района Дахия, удар был нанесен по зданию у въезда в южное предместье Бейрута.

    С места атаки поднимались клубы дыма, а сирены карет скорой помощи были слышны по всему району, что свидетельствует о серьезности происшествия. Квартал Губейри известен тем, что в нем расположены штабные офисы шиитской организации «Хезболла», что делает его частой целью атак в регионе. На данный момент информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль наносил авиаудары по Ливану, в результате которых погибли 492 человека и более 1,6 тыс. человек получили ранения. В контексте происходящего, Израиль обвинял «Хезболлу» в использовании мирных жителей в качестве живого щита для защиты от ракет и вооружения. Помимо этого, Израиль заявлял, что свыше 1,3 тыс. «террористических целей» были поражены в Ливане.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 19:04 • Новости дня
    Израиль заявил о ликвидации командира воздушных сил «Хезболлы»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные объявили о ликвидации руководителя воздушных сил «Хезболлы» Мухаммеда Хусейна Срура, сообщили в армии Израиля.

    Мухаммед Хусейн Срур был ликвидирован в Бейруте в результате точечного авиаудара, заявила израильская сторона, передает ТАСС.

    До этого Израиль объявлял о ликвидации командира спецподразделения «Нухба» палестинского движения ХАМАС, а также сообщал, что не собирается останавливать боевые действия на территории Ливана.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 10:45 • Новости дня
    Израиль за ночь нанес авиаудары почти по 75 объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Израиля продолжили ночью наносить удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана, за ночь были атакованы около 75 целей, сообщила армейская пресс-служба.

    По ее данным, удары были нанесены по Южному Ливану и долине Бекаа на востоке страны, поражены пусковые установки, готовые к обстрелам в направлении Израиля пусковые установки, склады боеприпасов, иные объекты военной инфраструктуры и отдельно взятые участники «Хезболлы», передает ТАСС.

    Ранее посол России в Бейруте Александр Рудаков сообщил, что Ливан находится на пороге гуманитарной катастрофы, кроме того, существует высокий риск войны с Израилем.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Израиль заявил о ликвидации командира спецподразделения ХАМАС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала командира спецподразделения «Нухба» палестинского движения ХАМАС и еще одного бойца движения, который, по данным военных Израиля, участвовал в нападении в октябре 2023 года.

    В сообщении говорится, что истребители ВВС при сотрудничестве со службой общей безопасности (ШАБАК) нанесли точечные удары по командующему подразделения «Нухаба» террористической организации ХАМАС и террористу, принимавшему участие в событиях 7 октября, передает РИА «Новости».

    Как указал ЦАХАЛ, на прошлой неделе в районе Рафаха был уничтожен Сулийман Джавад Абу Лафи, который отвечал за поставку оружия на территорию сектора Газа. Кроме того, в результате авиаудара ликвидирован брат Сулиймана, Абдулла Абу Лафи - боец палестинского движения «Исламский Джихад».

    В пресс-службе подчеркнули, что за минувшие сутки в ходе операции в районе Рафаха силы 162-й дивизии ЦАХАЛ уничтожили около 15 бойцов ХАМАС.

    Ранее израильская армия заявила о ликвидации командира взвода ракетных сил батальона «Хан-Юнис» палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    Главное
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР
    Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на медиков в Москве
    Эксперт объяснил опасность американских бомб JSOW
    В Узбекистане призвали Россию не вмешиваться в дело русскоязычного школьника
    Новак назвал объем перераспределенного из Европы газа
    Швейцарские власти пытались помешать празднованию похода Суворова
    На актера Воловенко завели дело за пьяный дебош в самолете

    Кто спасет газовый экспорт России

    Ровно два года назад, 26 сентября 2022 года, были взорваны обе нитки газопровода «Северный поток – 1» и одна из двух ниток «Северного потока – 2». Это стало кульминацией борьбы США против Газпрома и в целом против энергетического сотрудничества России и Европы. Каковы сегодня перспективы экспорта трубопроводного российского газа на ближайшие десятилетия? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины

    Основы государственной политики в области ядерного сдерживания претерпели изменения. Согласно обновленному документу, «ядерный зонтик» теперь распространяется и на Белоруссию, а нападение неядерной страны на Россию при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как совместная агрессия. Чем обусловлены нововведения и что они будут означать на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ

    «Мы свободно передвигаемся по лесистой местности и узким тропам, нам не нужны дороги. Маневренность – это огромный плюс мотоцикла. А неожиданность – главный тактический прием мотоштурмовика», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД командир штурмовой мотогруппы бригады «Эспаньола» Михаил Турканов. Подробности

    Перейти в раздел

    Власти США вернули Зеленского к актерской профессии

    У Владимира Зеленского остался последний шанс спасти свой визит в США от полного провала: встреча с президентом Джо Байденом. Однако у Байдена уже дали понять, что «план победы над Россией» утвержден не будет. Вместо этого Зеленского заставили отрабатывать потраченные на Украину средства. Причем в основном как актера. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    • Гастроли Зеленского в Америке: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............