И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.11 комментариев
Израильские атаки в Газе привели к гибели более десяти палестинцев за сутки
Более десяти палестинцев погибли из-за израильских атак в секторе Газа
В результате израильских атак на сектор Газа погибли более десяти палестинцев, включая семью из четырех человек, что привело к значительному увеличению числа жертв и пострадавших.
В результате израильских атак на сектор Газа погибли более десяти палестинцев, сообщает ТАСС со ссылкой на палестинское информационное агентство WAFA. В городе Джабалия на севере сектора ракетный удар по жилому дому привел к смерти семьи из четырех человек. В центральной части Газы, в лагере беженцев Нусейрат, также были убиты три человека при нападении на жилой дом.
На юге сектора, в восточной части Хан-Юниса, пятеро палестинцев, включая двоих детей, погибли вследствие бомбардировки. В результате авиаудара по лагерю беженцев Эль-Бурейдж также погибли двое человек. В дополнение к этому, удары по жилым домам произошли и в Рафахе.
С октября прошлого года израильская агрессия против сектора Газа привела к гибели 41 534 палестинцев. Количество раненых превысило 96 тыс., многие из которых женщины и дети.
Обострение конфликта произошло после проникновения в октябре 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС на территорию Израиля, что сопровождалось убийствами и похищением заложников. Израиль ответил военной операцией в секторе Газа с целью уничтожения военной структуры ХАМАС и освобождения заложников.
Ранее сообщалось, что Россия призвала к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.