И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Вертолеты Ми-28НМ уничтожили силы и технику ВСУ в Курской области
В приграничной зоне Курской области российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удар по силам и технике ВСУ, использовав авиаракеты, после чего экипажи вернулись на базу, сообщило Министерство обороны России.
Как говорится в сообщении, экипажи вертолетов Ми-28НМ нанесли удар авиаракетами по личному составу и бронетехнике подразделений ВСУ в приграничье Курской области, передает ТАСС.
Там добавили, что удар был нанесен по разведанным целям противника. Экипажи вертолетов использовали авиационные средства поражения для достижения максимальной эффективности операции.
По докладам авианаводчиков, в результате удара личный состав и бронетехника ВСУ были полностью уничтожены. После выполнения задания экипажи вертолетов благополучно вернулись на площадку вылета.
Ранее в приграничном районе Курской области барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинскую боевую машину пехоты БМП-2.