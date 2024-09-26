Вертолеты Ми-28НМ уничтожили силы и технику ВСУ в Курской области

ВСУ потеряли за сутки свыше 300 военных на Курском направлении

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ потеряли на этом направлении семь единиц бронетехники, в том числе два немецких Leopard, БМП и три боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 15 человек, боевую бронированную машину, один украинский боевик взят в плен.

У Нового Пути отражены три попытки украинских военных прорваться через границу России. В этом районе ВСУ потеряли до 50 человек, три танка, БМП, боевую бронированную машину.

Авиации и артиллерия поразили скопления 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 116-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Викторовки, Гончаровки, Ивашковского, Кругленького, Косицы, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, Малой Обуховки, Медвежьего, Нового Пути, Правды, Покровского, Плехово, Рубанщины и Толстого Луга.

Поражены скопления ВСУ в Сумской области, в их числе резервы 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Беловод, Бояро-Лежичей, Брусков, Владимировки, Журавки, Комсомольского, Мануховки, Новой Слободы, Ободы, Павловки, Речки, Ревякино, Сосновки, Степановки, Сумов, Шалыгино и Хотеня.

За все время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла свыше 17 тыс. человек, 130 танков, 62 БМП, 95 БТР, 812 боевых бронированных машин, 514 автомобилей, 138 артиллерийских орудий, 31 РСЗО, восемь ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники.