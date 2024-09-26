И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
«Ланцет» поразил украинскую БМП-2 в Курской области
Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил украинскую БМП-2 в Курской области
В приграничном районе Курской области барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинскую боевую машину пехоты БМП-2, что подтвердили кадры объективного контроля, сообщили в Минобороны России.
Военнослужащие группировки войск «Север» выявили украинскую БМП-2 в районе лесополосы, после чего было принято решение об ее уничтожении, передает ТАСС.
В Минобороны добавили, что «Ланцет» поразил цель прямым попаданием. Для подтверждения операции были распространены кадры объективного контроля, на которых видно, как детонирует боекомплект уничтоженной боевой машины.
Ранее морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на Каховском направлении.