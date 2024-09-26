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    Андрей Полонский Андрей Полонский Странный «мир» во время войны

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

    Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    14 комментариев
    26 сентября 2024, 15:07 • Новости дня

    «Ланцет» поразил украинскую БМП-2 в Курской области

    Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил украинскую БМП-2 в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В приграничном районе Курской области барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинскую боевую машину пехоты БМП-2, что подтвердили кадры объективного контроля, сообщили в Минобороны России.

    Военнослужащие группировки войск «Север» выявили украинскую БМП-2 в районе лесополосы, после чего было принято решение об ее уничтожении, передает ТАСС.

    В Минобороны добавили, что «Ланцет» поразил цель прямым попаданием. Для подтверждения операции были распространены кадры объективного контроля, на которых видно, как детонирует боекомплект уничтоженной боевой машины.

    Ранее морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на Каховском направлении.

    26 сентября 2024, 06:48 • Новости дня
    Российские войска начали формировать огневой мешок для ВСУ у Северска

    Марочко сообщил о формировании огневого мешка для ВСУ у Северска

    Российские войска начали формировать огневой мешок для ВСУ у Северска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике (ДНР) для группировки ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, огневой мешок возле Северска вырисовывается благодаря успехам российских войск в районе Червоной Дибровы, которая находится на севере от города. Также ВС России захватили серьезные оборонительные рубежи ВСУ в Переездном. Марочко добавил, что сейчас идет полуобхват Северска, передает ТАСС.

    Ранее Марочко сообщал, что российская авиация уничтожила базу ВСУ под Северском.

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    25 сентября 2024, 20:04 • Новости дня
    Дюмин: Территория Курской области будет освобождена в скором времени

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинских боевиков с территории Курской области вытеснят в скором времени, заявил помощник президента России Алексей Дюмин.

    «Исходя из тех планов, которые есть у Генерального штаба, в ближайшее время наша территория будет освобождена», – заявил Дюмин, передает ТАСС.

    Российские военные мужественно защищают регион, нет никаких сомнений, что ВСУ в скором времени будут выдавлены из Курской области, подчеркнул он.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что ВС России восстановят контроль над регионом.

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    25 сентября 2024, 21:44 • Видео
    Гастроли Зеленского в Америке: главное

    Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 10:49 • Новости дня
    Российские силы перерезали пути снабжения ВСУ в Угледаре
    Российские силы перерезали пути снабжения ВСУ в Угледаре
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль ведущие в Угледар (ДНР) дороги, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов.

    «Уже точно можно говорить: перерезаны или взяты под огневой контроль все дороги, по которым враг мог поставлять живую силу, технику и боеприпасы», – цитирует его ТАСС.

    По данным Рогова, на данный момент более трети территории Угледара перешло под контроль российских войск. «Бандеровцы прячутся по схронам, избегают прямых боестолкновений, только бьют дронами-камикадзе, артиллерией и РСЗО», – пояснил он.

    Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что на угледарских улицах ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков.

    Днем ранее Рогов отмечал, что российские войска вошли на окраины Угледара в ДНР, где украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения и возможной массовой сдачи в плен.

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    25 сентября 2024, 18:04 • Новости дня
    Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов за содействие Украине

    Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области внесли в список террористов и экстремистов

    Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов за содействие Украине
    @ соцсети

    Tекст: Денис Тельманов

    Обвиненную в организации теракта по заказу Украины экс-чиновницу Белгородской администрации Викторию Шинкарук внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    «Шинкарук Виктория Александровна 12.11.1995 г. р. Никольское Белгородского района Белгородской области», – приводит ТАСС сообщение из базы ведомства.

    Помимо Шинкарук, в список террористов попал ее сообщник – «Холодков Александр Алексеевич, 16.06.1986 г. р. Солодча Ольховского района Волгоградской области».

    Также в перечень террористов был включен Кирилл Брик, в отношении которого Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор за изготовление самодельной взрывчатки.

    Ранее сообщалось, что чиновницу из Белгорода обвинили в попытке организации теракта по заказу с Украины. По данным правоохранительных органов, она с сообщниками передала около 500 тыс. рублей для подготовки теракта и перемещали взрывчатые вещества в тайники. Шинкарук в сентябре 2022 года сняла более 100 тыс. рублей для совершения преступления и также поместила деньги в тайник.

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    26 сентября 2024, 02:10 • Новости дня
    В Курской области ВСУ расстреляли ехавших сдаваться на шведской БМП сослуживцев

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области боевики ВСУ расстреляли ракетами сослуживцев за попытку сдаться в плен на шведской БМП с белым флагом, сообщили военкоры.

    В районе села Веселое в Глушковском районе несколько украинских военных решили сдаться ВС России, повесили белый флаг на БМП шведского производства CV-90, и отправились на полной скорости к российским позициям, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В это время их «товарищи» с соседней лесополосы обстреляли их противотанковыми управляемыми ракетами, экипаж был уничтожен.

    Ранее сдавшийся в плен под Волчанском вместе с товарищем с позывным «Дед» украинский пленный, сообщил, что сослуживцы открыли по нему огонь, когда он побежал в сторону российских позиций..

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    26 сентября 2024, 05:12 • Новости дня
    Российские войска за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ
    Российские войска за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Благодаря активным действиям мотострелковых подразделений группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю, захватив 43 опорных пункта противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По его словам, расчетами ПВО уничтожены 11 беспилотников и 14 пунктов управления дронами, ликвидированы РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и радиоэлектронной борьбы «Хмара», передает ТАСС.

    За последние сутки бойцы группировки «Запад» захватили 43 опорных пункта ВСУ.

    Ранее российские войска освободили Острое и Григоровку в ДНР.

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    25 сентября 2024, 23:29 • Новости дня
    Журналистка телеканала France 24 незаконно посетила Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка France 24 Кэтрин Норрис Трент незаконно посетила территорию Курской области, репортаж о своей поездке она опубликовала на сайте телеканала.

    Трент и несколько журналистов в сопровождении ВСУ проникли в несколько деревень Курской области, при этом названия населенных пунктов не уточняются, передает RT.

    Ранее австралийские и британские журналисты незаконно посетили Курскую область. ФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России.

    МИД пообещал ответ на незаконное проникновение представителей СМИ из США, Италии, Испании, Франции и Бельгии в Россию.

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    26 сентября 2024, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» за последние сутки освободила населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике, сообщило министерство обороны.

    Подразделения «Центра» также поразили живую силу и технику 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны у Леонидовки, Красноармейска, Щербиновки, Доброполья, Николаевки, Горняка и Тарасовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, группировка отразила 10 контратак украинских штурмовиков 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад, 12-й, 14-й и 15-й бригад украинской нацгвардии.

    ВСУ в зоне действия группировки потеряли до 670 человек, танк, две бронемашины, два орудия Д-20, пушку «Гиацинт-Б».

    Группировка «Южная» поразила формирования 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны у Северска, Верхнекаменского, Краматорска и Николаевки в ДНР.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 750 человек, две американские гаубицы М777, польскую САУ Krab, орудие Д-20, две САУ «Акация», американское орудие М119, станции РЭБ борьбы «Анклав-Н» и «Нота». Уничтожены девять складов боеприпасов.

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    26 сентября 2024, 00:50 • Новости дня
    Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь в размере 375 млн долларов, следует из заявления Белого дома.

    В заявлении указано, что Байден передал госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия для выделения оборонной продукции, предоставления услуг Минобороны США, куда входит подготовка и обучение, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что США могут объявить о выделении Украине дополнительных 8 млрд долларов военной помощи во время визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского.

    В администрации США сообщили, что Вашингтон собирается предоставить Украине кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.

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    26 сентября 2024, 11:19 • Новости дня
    ВС России уничтожили цеха «Мотор Сич» по производству беспилотников

    ВС России помощью УМПК уничтожили цеха «Мотор Сич», производившие беспилотники ВСУ

    ВС России уничтожили цеха «Мотор Сич» по производству беспилотников
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    ВС России при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции, уничтожили цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич», сообщили в Минобороны.

    В результате авиаудара УМПК-500 на двигателестроительном предприятии авиапромышленности БПЛА ПАО «Мотор Сич» в Запорожье было уничтожено до 250 различных беспилотников, передает сообщение Минобороны ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников.

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    26 сентября 2024, 14:05 • Новости дня
    Тело бойца ВСУ нашли в холодильнике в освобожденном селе в Курской области

    Силовики России нашли тело бойца ВСУ в холодильнике в освобожденном селе в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовики при зачистке освобожденного населенного пункта в Курской области обнаружили в промышленном холодильнике тело украинского боевика, очевидно, оставленное там бежавшими при отступлении сослуживцами, рассказал представитель российских силовых структур.

    По его словам, в ходе зачистки одного из населенных пунктов Курской области российские силовики обнаружили в подвале жилого дома промышленный холодильник, украденный из магазина, в котором был обнаружен труп военнослужащего ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам силовика, это может свидетельствовать о том, что украинская армия эвакуирует далеко не всех своих погибших.

    Ранее пленные украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, захваченные в Курской области, попросили Киев забрать их из плена как можно скорее.

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    25 сентября 2024, 17:48 • Новости дня
    Су-34 поразил скопления ВСУ в приграничной зоне Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по скоплениям личного состава и техники украинской армии в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился по разведанным целям модернизированными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), указали в министерстве, передает ТАСС.

    Разведка доложила об успешном уничтожении целей, после чего экипажи вернулись на аэродром вылета.

    Ранее Су-34 также поражал авиабомбами скопления ВСУ в регионе.

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    25 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки свыше 300 военных на Курском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 300 человек и три танка, включая два немецких Leopard, сообщило Минобороны России в среду.

    ВСУ потеряли на этом направлении семь единиц бронетехники, в том числе два немецких Leopard, БМП и три боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 15 человек, боевую бронированную машину, один украинский боевик взят в плен.

    У Нового Пути отражены три попытки украинских военных прорваться через границу России. В этом районе ВСУ потеряли до 50 человек, три танка, БМП, боевую бронированную машину.

    Авиации и артиллерия поразили скопления 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 116-й и 129-й бригад теробороны у Богдановки, Викторовки, Гончаровки, Ивашковского, Кругленького, Косицы, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, Малой Обуховки, Медвежьего, Нового Пути, Правды, Покровского, Плехово, Рубанщины и Толстого Луга.

    Поражены скопления ВСУ в Сумской области, в их числе резервы 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Беловод, Бояро-Лежичей, Брусков, Владимировки, Журавки, Комсомольского, Мануховки, Новой Слободы, Ободы, Павловки, Речки, Ревякино, Сосновки, Степановки, Сумов, Шалыгино и Хотеня.

    За все время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла свыше 17 тыс. человек, 130 танков, 62 БМП, 95 БТР, 812 боевых бронированных машин, 514 автомобилей, 138 артиллерийских орудий, 31 РСЗО, восемь ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники.

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    26 сентября 2024, 04:40 • Новости дня
    Морпехи ВСУ начали готовиться к сдаче позиций под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовясь к сдаче правого берега Оскольского водохранилища под Купянском Харьковской области, строят запасные позиции и роют новые блиндажи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, на Лесной Стенке и вдоль вообще Оскольского водохранилища готовится запасной плацдарм, передает ТАСС.

    ВС России уничтожили авиабомбой пункт временного размещения ВСУ у Купянска.

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    26 сентября 2024, 05:30 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Серия взрывов произошла в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги,сообщило украинское издание «Общественное»

    Областная военная администрация Киевской области сообщала о работе ПВО в регионе, в нескольких областях Украины, в том числе, Одесской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно еще об одном взрыве, передает ТАСС.

    Ранее после взрывов в Одессе пропал свет.

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