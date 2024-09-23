Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.10 комментариев
«Ланцет» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ на каховском направлении
Российские морпехи уничтожили «Ланцетом» артиллерийское орудие ВСУ на каховском направлении
Морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве рассказали о работе расчетов беспилотных летательных аппаратов комплекса Zala морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр», передает ТАСС.
Они круглосуточно проводят разведку, выявляют цели и корректируют удары авиации и огня артиллерии. В Минобороны рассказали, что во время очередного разведывательного полета над правым берегом Днепра было обнаружено замаскированное артиллерийское орудие ВСУ, которое было уничтожено барражирующим боеприпасом «Ланцет»,
Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами танка ВСУ в приграничном районе Курской области.