Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.3 комментария
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами танка ВСУ в приграничном районе Курской области.
В описании к видео говорится, что на кадрах видны прямые попадания боевых беспилотников, взрыв и пожар на месте уничтожения танка боевиков ВСУ, передает РИА «Новости».
Отмечается, что танк пытался прорваться к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области.
Ранее сообщалось, что в районе Зеленого Шляха Курской области российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Акация» ВСУ.