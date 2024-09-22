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    Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.

    3 комментария
    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

    30 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    10 комментариев
    22 сентября 2024, 15:42 • Новости дня

    Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в приграничном районе Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения FPV-дронами танка ВСУ в приграничном районе Курской области.

    В описании к видео говорится, что на кадрах видны прямые попадания боевых беспилотников, взрыв и пожар на месте уничтожения танка боевиков ВСУ, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что танк пытался прорваться к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области.

    Ранее сообщалось, что в районе Зеленого Шляха Курской области российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Акация» ВСУ.

    22 сентября 2024, 10:51 • Новости дня
    ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла

    Украинский командир подтвердил потерю Красноармейска как логистического узла

    ВСУ признали потерю Красноармейска как логистического узла
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Положение украинских войск в районе Красноармейска (Покровск) стало критическим из-за потери важного логистического узла и постоянного контроля российских сил над основными маршрутами движения, рассказал украинский командир танкового подразделения 68-й бригады с позывным «Физик».

    Как сообщает The Washington Post, «Физик» рассказал о крайне тяжелой ситуации в районе Красноармейска. Хотя город остается под контролем Украины, его роль как логистического узла уже потеряна, передает РИА «Новости». Российские силы перекрыли три главные дороги, разрушили мосты и обеспечили контроль над движением украинских войск с помощью артиллерии и беспилотников.

    «Физик» подчеркнул, что украинские войска не могут собрать достаточно сил и пехоты для контрнаступления, из-за чего вынуждены постоянно обороняться и медленно отступать. Он добавил, что любое продвижение дается с трудом, а риск окружения остается высоким.

    Другой украинский солдат отметил нехватку боеприпасов на фронте. По его словам, на каждые три-четыре украинские ракеты приходится восемь российских. Он также указал на отсутствие панацеи против российских авиабомб, что делает ситуацию еще более сложной.

    Ранее украинские войска практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Кураховском и Покровском направлениях идут тяжелые бои. Также Красноармейске на подконтрольной Киеву территории ДНР были уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии, что значительно нарушило логистику ВСУ в данном регионе.

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    22 сентября 2024, 12:23 • Новости дня
    Минобороны сообщило о крупных потерях украинских войск на всех фронтах

    Минобороны: Потери ВСУ на всех фронтах составили 1500 человек

    Минобороны сообщило о крупных потерях украинских войск на всех фронтах
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России сообщило о значительных потерях украинских войск в зоне конфликта в Донбассе: группировки войск «Юг», «Центр», «Восток» и «Запад» нанесли поражение ВСУ, уничтожив более 1500 военнослужащих.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, российская группировка «Юг» нанесла поражение тринадцати украинским бригадам, включая механизированные, десантно-штурмовые и теробороны, в результате чего ВСУ потеряли до 560 военнослужащих и значительное количество техники, включая иностранные артиллерийские установки. В Минобороны также сообщили об уничтожении двух складов боеприпасов в зоне конфликта.

    Кроме того, подразделения группировки «Центр» отразили 11 контратак украинских сил, нанеся им потери в количестве 445 военнослужащих. В результате боевых действий под ударами оказались девять украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск и других.

    Группировка «Восток» также сообщила о своих успехах, отразив три контратаки и нанеся противнику потери до 145 военнослужащих. В районах Доброволье, Шахтерское и Темировка были поражены три украинские бригады, уничтожены танк и два иностранных артиллерийских орудия.

    В свою очередь, группировка «Запад» улучшила тактическое положение, отразив пять атак и уничтожив до 420 военнослужащих ВСУ. Потерянные украинские силы включали мобильную технику и артиллерийские установки. Было также уничтожено пять складов боеприпасов и радиолокационная станция AN/TPQ-50.

    Ранее в Минобороны сообщали, что российские военные отразили три попытки украинской армии прорваться через границу в сторону поселков Новый Путь и Медвежье в Курской области. Кроме того, группировка «Центр» продолжила движение вглубь обороны ВСУ, нанеся поражение живой силе и технике ряда украинских подразделений около Дзержинска и других населенных пунктов ДНР. Также российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

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    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    Коментарии (0)
    22 сентября 2024, 12:22 • Новости дня
    Песков назвал причину безответственных заявлений Столтенберга

    Песков: Столтенберг делает безответственные заявления, поскольку скоро покинет свой пост

    Песков назвал причину безответственных заявлений Столтенберга
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг позволяет себе безответственные заявления относительно несерьезности существующих у России «красных линий», поскольку скоро покинет пост, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Песков, комментируя слова Столтенберга о том, что не нужно бояться наносить удары западным оружием вглубь территории России, отметил, что Запад «одержим идеей воевать с РФ до последнего украинца». Он назвал это «одержимостью, которая «проявляется у всех по-разному». По его словам, «у Столтенберга она проявляется «вот таким способом», передает ТАСС.

    При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что занимающий в настоящий момент пост генсека НАТО Столтенберг «человек уходящий». «Он скоро перестанет работать там, где он работает. Поэтому, собственно, такие безответственные заявления он себе позволяет. Но, к сожалению, я думаю, что его настрой разделяют очень многие в Европе. Мы слышали очень много оголтелых таких слов из Европы относительно того, что, дескать, не нужно бояться ни Россию, ни Путина, не нужно серьезно относиться», – уточнил он, пишет РИА «Новости».

    Однако Песков также подчеркнул, что на Западе остаются «трезвые головы», анализирующие и понимающие слова президента РФ Владимира Путина об ответе на дальнобойные удары.

    Ранее Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».

    В четверг украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

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    22 сентября 2024, 08:04 • Новости дня
    Росгвардейцы нашли в ДНР древние артефакты
    Росгвардейцы нашли в ДНР древние артефакты
    @ rosguard.gov.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Росгвардии обнаружили каменные половецкие изваяния XI-XII веков на Донбассе и передали их в Мариупольский краеведческий музей для дальнейшего хранения и исследования.

    Военнослужащие Росгвардии, находясь в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении, наткнулись на исторические артефакты, о чем сообщило РИА Новости. Были обнаружены каменные, половецкие изваяния, датированные 11-12 веками нашей эры. После консультации с сотрудниками краеведческого музея Мариуполя, была подтверждена историческая ценность находок.

    Офицер Росгвардии рассказал, что при выполнении служебно-боевых задач, военнослужащие наткнулись на каменные фигуры. После дальнейшего обследования территории было найдено еще несколько изваяний. В связи с этим, было принято решение передать артефакты в музей.

    Директор краеведческого музея Мариуполя Раиса Божко подтвердила датировку артефактов, отметив их важность для коллекции музея, которая на данный момент утрачена почти на 90 процентов из-за военных действий. Новые находки станут временной частью коллекции музея для дальнейших экспонирования и научного исследования.

    Ранее сотрудники Росгвардии в ЛНР нашли и обезвредили мину-сюрприз. Кроме того, бойцы Росгвардии уничтожили танк и два бронеавтомобиля ВСУ в Курской области. Также военнослужащие Росгвардии на бывших позициях ВСУ в Старобешевском районе ДНР обнаружили замаскированный Т-72 и осколочно-фугасные зажигательные снаряды.

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    21 сентября 2024, 23:35 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по складам с дальнобойными ракетами в Полтавской области

    Подполье сообщило об ударе по военным складам в городе Лубны Полтавской области

    Tекст: Вера Басилая

    Удар нанесен по военным складам в городе Лубны Полтавской области Украины, где находились дальнобойные ракеты, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, удар пришелся по бывшему арсеналу тяжелобомбардировочного корпуса, в который недавно начали складывать, в  том числе, ракеты с дальним радиусом действия, передает РИА «Новости».

    Кроме того, взрывы прозвучали в городе Шостка Сумской области.

    По данным сопротивления, удар был нанесен по району огражденной территории, используемой ВСУ, где ранее было замечено передвижение личного состава и железнодорожных составов с закрытым маскировочной сетью грузом.

    Ранее в Минобороны сообщили , что  ВС России нанесли удар по сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада.

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    22 сентября 2024, 11:54 • Новости дня
    Песков: Для России нет альтернативы победе в СВО
    Песков: Для России нет альтернативы победе в СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Песков подчеркнул, что «для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы российской победе и сейчас», передает ТАСС.

    Он отметил, что в настоящее время «идет война, они воюют с Россией». «Они воюют с нами коллективно, перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель – это стратегически и тактически победить Россию», – сказал Песков. По его словам, это обязывает РФ очень серьезно относиться к этой их позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать СВО, чтобы достичь всех поставленных целей, выполнить все задачи и одержать победу самим.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

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    22 сентября 2024, 06:10 • Новости дня
    Шредер: Киевские власти сорвали достижение мира на переговорах в Стамбуле
    Шредер: Киевские власти сорвали достижение мира на переговорах в Стамбуле
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Владимира Зеленского не могло свободно принимать решения и стоявшие за ним «более влиятельные круги» не допустили достижения мира на переговорах в Стамбуле в 2022 году, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

    По его словам, его жена Со Ен Ким на переговорах в Стамбуле вела протоколы. Шредер сообщил, что достижение мира было близко, по его компромиссному плану Украина должна была сохранить за собой Донбасс, а для Крыма предполагалось создание российского анклава. Согласно плану, вступление Украины в НАТО не предусматривалось, передает ТАСС.

    Экс-канцлер заявил, что несамостоятельные киевские власти во главе с Зеленским сорвали достижение мира, поскольку посчитали, что военные действия якобы могут ослабить Россию.

    Шредер надеется, что с приходом к власти в США Дональда Трампа, которому, по мнению экс-канцлера, небезразлична Европа, будет заключен мирный договор.

    Ранее Шредер посоветовал тем, кто думает победить Россию, заглянуть в учебники по истории.

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    22 сентября 2024, 06:47 • Новости дня
    ВС России при помощи ФАБ уничтожили командный пункт ВСУ в Курской области

    Комбат спецназа «Каштан»: Командный пункт ВСУ в Курской области уничтожен российской ФАБ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская авиация прямым попаданием ФАБ уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области, сообщил командир батальона тактической группы спецназа (БТГР) «Ахмат» с позывным «Каштан».

    По его словам, удар на несколько дней «парализовал» подразделения ВСУ, которые остались без регулярной координации. «Каштан» отметил, что российская авиация регулярно наносит удары ФАБами в Курской области по целям противника, передает РИА «Новости».

    Ранее Су-34 поразил личный состав и технику ВСУ в Курской области.

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    22 сентября 2024, 11:03 • Новости дня
    ВС России ударом «Искандера» уничтожили HIMARS в Сумской области
    ВС России ударом «Искандера» уничтожили HIMARS в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские Вооруженные Силы успешно поразили пусковую установку американской РСЗО HIMARS в Сумской области, нанеся точный ракетный удар из комплекса «Искандер», сообщили в Минобороны РФ.

    В сообщении говорится, что «расчетом ОТРК «Искандер» ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции РСЗО M142 HIMARS ВСУ в н.п. Шапошниково (10 км юго-западнее н.п. Сумы)», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что помимо самой установки, были уничтожены два автомобиля охранения и расчеты РСЗО.

    В минувшее воскресенье начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) заявил, что массовое производство и применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы для ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что американская реактивная система залпового огня M270 MRLS уничтожена ударом ракетного комплекса «Искандер-М» в Херсонской области.

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    22 сентября 2024, 11:06 • Новости дня
    Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области

    Минобороны: Су-34 нанес удар по технике ВСУ в Курской области

    Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал скопление техники ВСУ в приграничном районе Курской области, используя авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщает Минобороны.

    Как говорится в сообщении, Су-34 выполнил удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в одном из приграничных районов Курской области с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет выполнять точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».

    По данным Министерства обороны, разведывательные подразделения подтвердили уничтожение целей, после чего экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета. Таким образом, была обеспечена высокая эффективность и безопасность операции.

    Ранее экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Применение на Украине многоцелевых истребителей Су-34 с планирующими бомбами вызвало беспокойство в Соединенных Штатах. Ранее также сообщалось, что удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ нанес истребитель Су-34.

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    22 сентября 2024, 07:54 • Новости дня
    Средства ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над пятью регионами и Азовским морем

    Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над пятью регионами и Азовским морем

    Tекст: Вера Басилая

    В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над пятью российскими регионами, из них шесть дронов сбиты над Азовским морем, сообщило Министерство обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, шесть беспилотников сбиты над Азовским морем, четыре дрона уничтожены над Ростовской областью, два – над  Курской областью, и по одному были подавлены или сбиты над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

    Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об отражении атаки украинских беспилотников.

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    21 сентября 2024, 22:18 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар ФАБами по заводу «Электросталь» в Курахово

    Подполье сообщило об ударах в районе завода «Электросталь» в подконтрольном ВСУ Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удары по заводу «Электросталь» в Курахово в ДНР, где ВСУ прятали украинскую технику и боекомплекты, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Курахово был прилет, в том числе ФАБов.  Подпольщики сообщили, что удар был нанесен в сторону завода «Электросталь», где, ВСУ прятало часть своей техники.

    «В центральном складе завода хранили БК, а по слухам, в здании Главного управления проживали бандеровцы», – цитирует РИА «Новости» Лебедева.

    Кроме того, по данным подполья, был нанесен удар по скоплению гусеничной техники ВСУ в селе Константинополь. Лебедев отметил, что российские войска «не пожалели пару ракет РСЗО» для техники, которую украинские войска прятали на току.

    По его словам, вместе с техникой уничтожены или ранены до десяти украинских военных.

    Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики

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    22 сентября 2024, 02:51 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит в Ростовской области

    Голубев: Украинский беспилотник сбит в Ростовской области

    Беспилотник сбит в Ростовской области, из-за падения обломков загорелась растительность, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил губернатор области Василий Голубев.

    БПЛА был сбит в Миллеровском районе, обломки упали в поле, там загорелась сухая растительность. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, следует из сообщения в Telegram-канале Голубева.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. После их падения начался пожар, который распространился на взрывоопасные предметы, что привело к детонации, власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

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    21 сентября 2024, 22:05 • Новости дня
    ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, ПВО пресекла попытку совершить атаку при помощи беспилотника над Курской областью.

    Ранее в Белгородской и Курской областях были уничтожены два украинских беспилотника.

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    21 сентября 2024, 23:41 • Новости дня
    В Харькове прозвучали взрывы

    Серия взрывов прогремела в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы раздались вечером в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    По словам Терехова, взрывы прозвучали в Харькове, когда была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Между тем, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

    Ранее в Сумах произошел взрыв во время воздушной тревоги.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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