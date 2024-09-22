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Российский «Ланцет» уничтожил САУ «Акация» ВСУ в Курской области
МО: САУ «Акация» ВСУ была уничтожена в Курской области «Ланцетом»
В районе Зеленого Шляха Курской области российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Акация» ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Как говорится в сообщении, уничтожение было зафиксировано в режиме реального времени с помощью объективного контроля, на кадрах которого видна детонация боекомплекта установки, сообщает ТАСС.
Минобороны России уточнило, что огневая позиция 152-мм САУ «Акация» была обнаружена подразделениями Северной группировки войск в одном из перелесков в приграничном районе Курской области. Прямым попаданием оператора «Ланцета» была поражена артустановка.
Также ведомство опубликовало кадры уничтожения, подчеркнув, что это произошло благодаря непрерывным разведывательным мероприятиям и высокому профессионализму операторов, работающих с барражирующим боеприпасом.
Ранее Минобороны России сообщило, что в приграничной зоне Курской области уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». В Харьковской области российские военные поразили американскую гаубицу M777 с помощью прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет», что было зафиксировано на видео. Кроме того, украинский бронетранспортер в приграничном районе Курской области был уничтожен ударом такого же боеприпаса.