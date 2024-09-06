Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
«Ланцет» уничтожил бронетранспортер ВСУ в Курской области
Украинский бронетранспортер в приграничном районе Курской области уничтожен ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщило Минобороны России.
Подразделение бригады морпехов Тихоокеанского флота группировки «Север» засекло украинский БТР с помощью средств воздушной разведки, сообщило военное ведомство, передает ТАСС.
После этого цель уничтожили с помощью дрона «Ланцет», бронетехника загорелась после поражения.
Ранее «Ланцет» уничтожил украинский танк в Харьковской области.