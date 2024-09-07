Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Минобороны показало уничтожение гаубицы M777 с помощью «Ланцета»
В Харьковской области российские военные поразили американскую гаубицу M777 с помощью прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет», уничтожение зафиксировано на видео, сообщило Минобороны России.
Разведчики группировки «Север» у одного из поселков в Харьковской области засекли грузовик с буксируемой гаубицей M777, расчет дрона выследил ее маршрут движения на позицию, пояснило ведомство, передает ТАСС.
После этого по гаубице запустили беспилотник «Ланцет», она была уничтожена прямым попаданием снаряда.
В предоставленном ведомством ролике запечатлен подрыв гаубицы и пожар.
Ранее «Ланцет» уничтожил украинский БТР в приграничном районе Курской области.