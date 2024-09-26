И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Госдума ужесточила наказание за вовлечение детей в совершение преступлений
Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. В частности, предлагается установить ответственность за вовлечение через интернет.
Так, ч. 2 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и ч. 2 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) предлагается дополнить новым квалифицирующим признаком, предусматривающим совершение соответствующих преступлений посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, передает ТАСС.
Предполагается, что в первом случае наказание может составить до шести лет лишения свободы, а во втором – до четырех лет лишения свободы. Также части третьи указанных статей дополняются квалифицирующими признаками «в отношении двух или более несовершеннолетних» и «в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Согласно положениям, вовлечение в совершение преступления или в совершение антиобщественных действий может повлечь максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи и шести лет соответственно.
Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие наказание за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.