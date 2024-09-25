  • Новость часаПутин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия
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    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    5 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    26 комментариев
    25 сентября 2024, 21:32 • Новости дня

    В Минэке оценили новый прогноз ОЭСР по росту ВВП России

    В Минэкономразвития оценили прогноз ОЭСР по росту ВВП России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает рост ВВП России на 3,7% в 2024 году, этот прогноз близок к прогнозу Минэкономразвития, сообщил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования ведомства Лев Денисов.

    «Пересмотр консервативных прогнозов международных организаций относительно российской экономики в сторону более реалистичных цифр уже не удивляет. Стоит напомнить, что без исключения все подобные прогнозы на протяжении последних лет корректировались вверх. Обновленные оценки ОЭСР за 2024 год близки к нашему прогнозу по росту ВВП России, за 2025 год - предсказуемо занижены», –  сказал Денисов, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что ОЭСР при прогнозе не учла реализацию инициированных главой государства новых нацпроектов. По мнению Денисова, российская экономика будет и дальше устойчиво развиваться за счет инвестиционной активности и потребительного спроса, реализации проектов технологического лидерства и снятия транспортных ограничений, а также экспортного потенциала.

    Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП России на 3,9% в этом году и на 2,5% – в следующем.

    В среду ОЭСР улучшила прогноз по ВВП России в 2024 году до 3,7% по сравнению с майской оценкой в 2,6%. По 2025 году прогноз пересмотрен незначительно - организация ждет роста ВВП РФ на 1,1% против 1% в мае.

    Ранее «Сбер» предсказал рост экономики России на 3,8%.

    25 сентября 2024, 13:44 • Новости дня
    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»

    Сенатор Долгов: Зеленский в Совбезе ООН нес бред

    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ООН устроили шоу Владимира Зеленского, но перформанс оказался провальным: западные страны не смогли продать все билеты и собрать полные залы. Подобные мероприятия свидетельствуют о том, что организация оказалась заложницей навязываемой Западом псевдоукраинской повестки, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Во вторник состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН по Украине.

    «ООН парализована ввиду засилья в секретариатах организации представителей западных стран. Они открыто используют в том числе свои финансовые взносы в качестве инструмента шантажа государств – членов объединения», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Подобные меры «связывают руки» ООН и осложняют выполнение объединением своего предназначения, добавил собеседник. Ярким примером стало прошедшее внеплановое заседание СБ. «Вместо того, чтобы обсуждать насущные вопросы международного развития, безопасности мира, государства – члены ООН вынуждены оставаться в псевдоукраинской повестке, которую им навязывают западные страны», – указал он.

    С этой целью туда привезли и Владимира Зеленского. «Его выступление в ООН превратилось в шоу, которое устроила администрация Джо Байдена в попытке продать миру антироссийскую авантюру под названием «Украина». Однако результатов этот перформанс не имел, он оказался провальным, не все билеты были проданы, а полный зал собрать не удалось», – иронично отметил Долгов.

    «Отношение и к Зеленскому, и к украинскому руководству становится все более критическим, – акцентировал он. – В частности, есть голоса Венгрии и Словакии, которые транслируют объективную оценку. Они, как и многие другие, понимают, что Зеленский в ООН нес бред».

    «Все его рассуждения о победе над Россией – это чистой воды демагогия. Она направлена только на одно – выбить побольше денег и оружия из западных стран», – считает парламентарий. По мнению Долгова, «разглагольствования» Зеленского также вызваны ситуацией в зоне СВО, которая становится все более драматической для ВСУ.

    «Подобная игра на публику продолжится до момента нашей победы. Только тогда пискам и визгам киевских властей будет положен конец», – добавил он. До тех же пор России стоит продолжать вести разъяснительную работу, в том числе в ООН. «Важно представлять свидетельства террористической сущности украинского руководства и соучастия в этом Запада», – заключил сенатор.

    Ранее состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН. Главной его темой стала ситуация на Украине. Российский постпред при организации Василий Небензя отметил, что западные страны использовали мероприятие для предоставления «концертной площадки» Владимиру Зеленскому.

    «Единственное, для чего они созвали это заседание – чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз – в зале заседаний Совбеза», – приводит слова дипломата РИА «Новости». По словам Небензи, «на подпевке» у Зеленского на заседании оказались члены Евросоюза и НАТО, которые «выстраиваются в ряд» в СБ каждый раз, когда им велят критиковать Россию.

    Одной из тем выступления Владимира Зеленского в Совете Безопасности стало урегулирование украинского конфликта. Так, он заявил, что боевые действия «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». «Россия может быть только принуждена к миру», – считает он. При этом Зеленский не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

    Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» по Украине, целью которого якобы станет завершение конфликта с Россией. При этом Зеленский не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что к планам Зеленского по «саммиту мира» холодно относятся не только в России, но даже западные союзники Киева, и на то есть несколько причин.

    Коментарии (7)
    25 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия
    Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Министерства обороны, Министерства иностранных дел, аппарата Совета Безопасности и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

    «На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», – заявил Путин.

    По его словам, также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. «Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», – сказал глава государства.

    «Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», – добавил Путин.

    Президент подчеркнул, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации.


    Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил газете ВЗГЛЯД, что озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: раньше у Москвы были только варианты ответных действий, а сейчас сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какой будет новая ядерная доктрина России.

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    25 сентября 2024, 21:44 • Видео
    «План победы» Зеленского: главное

    Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

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    25 сентября 2024, 11:54 • Новости дня
    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине

    Рар: Реформа СБ ООН может стать одним из фундаментальных последствий конфликта на Украине

    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине
    @ Xie E/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    США и Россия понимают, что надо расширять состав постоянных членов СБ ООН. Однако их представление о реформе отличаются. Решение может стать одним из фундаментальных последствий конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Сергей Лавров выступил против расширения Совбеза ООН за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии.

    «Реформа СБ ООН нужна срочно. Мир с середины прошлого века отошел от «ялтинского образца» и изменился: речь идет уже не о монополярном, а многополярном устройстве», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что разговоры о расширении числа постоянных членов Совбеза ООН ведутся со времен окончания холодной войны. «Но страны, которые 80 лет назад получили право вето, не хотят терять свои привилегии», – уточнил собеседник.

    Тем не менее США и Россия понимают, что надо расширять состав постоянных членов СБ. «Так, Вашингтон выступает за включение своих союзников – Германии и Японии. Россия же хочет видеть в Совбезе страны БРИКС. Франция и Британия, в свою очередь, желают лишь сохранить свои привилегии и торпедируют реформу», – детализировал спикер.

    «Представляется, что одним из фундаментальных последствий украинского конфликта может стать «вторая Ялта», – допустил политолог. По его мнению, в этом случае будет возможно удовлетворить запросы всех сторон. «То есть расширение СБ может произойти за счет стран БРИКС, а также Германии и Японии. Альтернатива этому – новый раздел мира, как это было до Второй мировой войны», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил против расширения Совбеза за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии. «Наша позиция очень простая: Совет Безопасности не нуждается в дополнительных членах от западной группы, от НАТО, Евросоюза и от их союзников», – отметил глава МИД России.

    По его словам, включение этих стран в СБ лишь «углубит несправедливость». Вместо этого Москва готова поддержать устремления Индии и Бразилии, а также «удовлетворить африканские чаяния», добавил Лавров. «В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», – уточнил министр.

    Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны остаются недопредставленными в Совете Безопасности, и поддержка должна быть направлена на удовлетворение интересов Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе через предоставление мест постоянных членов. Он добавил, что процесс расширения Совета требует достижения общего согласия, что является непростой задачей.

    Глава МИД России также обвинил Францию в циничном продвижении идеи ограничения права вето в Совете Безопасности ООН. По его словам, такие действия Парижа являются проявлением лицемерия. «Оно даже в такой ситуации проявляется, лишь бы только сделать какой-то шаг, который будет выделять Париж очередным внешним эффектом», – сказал Лавров в интервью ТАСС.

    Помимо этого, министр отметил, что Запад, внедряясь в мировые конфликты как «решала», лишь усугубляет кризисы. В качестве примера он привел палестино-израильский и украинский противостояния. Лавров заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

    Глава МИД также указал, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он. Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Те временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посчитал, что вопрос о праве России на постоянное членство в СБ якобы может быть предметом обсуждения. Напомним, постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

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    25 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Ростехнадзор назвал год массовых остановок выработавших свой срок лифтов
    Ростехнадзор назвал год массовых остановок выработавших свой срок лифтов
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году в России планируется массово останавливать лифты в многоквартирных домах, которые отработали более 25 лет без замены или капитального ремонта, однако средств на их обновление недостаточно.

    С 2025 года в России начнется массовая остановка лифтов, которые функционируют более 25 лет без замены и капитального ремонта, сообщает «Парламентская газета». Всего в стране насчитывается около 130 тысяч лифтов, требующих замены к 2030 году, из них 40 тысяч находятся в особенно критическом состоянии.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева подчеркнула, что замена лифтов движется медленно из-за высокой стоимости и недостатка средств. Особенно тяжелая ситуация складывается в домах на спецсчетах, где невозможно перераспределение средств и получение кредитов.

    «Вероятность того, что часть лифтов, выработавших свой ресурс, не доживет до ремонта в 2030 году, очень велика. Ростехнадзор может начать массовую остановку лифтов, что заставит людей ходить пешком», – отметила Разворотнева.

    Для решения проблемы необходимо 22 млрд рублей в течение трех лет. Предлагается комбинированный подход с участием региональных властей и федерального бюджета, однако пока нет уверенности в выделении этих средств в ближайшем трехлетнем бюджете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в поселке Шушары в Петербурге рухнул лифт с 13 пассажирами, и жители дома сообщали о многократных жалобах на его неисправность, но проблемы так и не были решены. В продолжение темы, в Стерлитамаке сорвался лифт, в котором находилась 16-летняя девочка, ее пришлось доставить в больницу. Кроме того, в дагестанском городе Дербенте произошла трагедия с задымлением в лифте, в результате которого погибли женщина и ее дочь-подросток, а еще один ребенок был доставлен в больницу в стабильном состоянии.

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    25 сентября 2024, 18:04 • Новости дня
    Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов за содействие Украине

    Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области внесли в список террористов и экстремистов

    Белгородскую экс-чиновницу внесли в список террористов за содействие Украине
    @ соцсети

    Tекст: Денис Тельманов

    Обвиненную в организации теракта по заказу Украины экс-чиновницу Белгородской администрации Викторию Шинкарук внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    «Шинкарук Виктория Александровна 12.11.1995 г. р. Никольское Белгородского района Белгородской области», – приводит ТАСС сообщение из базы ведомства.

    Помимо Шинкарук, в список террористов попал ее сообщник – «Холодков Александр Алексеевич, 16.06.1986 г. р. Солодча Ольховского района Волгоградской области».

    Также в перечень террористов был включен Кирилл Брик, в отношении которого Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор за изготовление самодельной взрывчатки.

    Ранее сообщалось, что чиновницу из Белгорода обвинили в попытке организации теракта по заказу с Украины. По данным правоохранительных органов, она с сообщниками передала около 500 тыс. рублей для подготовки теракта и перемещали взрывчатые вещества в тайники. Шинкарук в сентябре 2022 года сняла более 100 тыс. рублей для совершения преступления и также поместила деньги в тайник.

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    25 сентября 2024, 18:45 • Новости дня
    NYT: США могут разрешить бить по России неамериканским оружием
    NYT: США могут разрешить бить по России неамериканским оружием
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация американского лидера Джо Байдена может поддержать удары вглубь российской территории, но не оружием США, пишет The New York Times (NYT).

    Вашингтон согласует удары по России с территории Украины при условии использования оружия неамериканского производства, пишет NYT, передает ТАСС.

    Ранее газета Times писала, что в ходе подготовки встречи президента США Джо Байдена и премьера Британии Кира Стармера было создано два проекта заявления, в одном из которых предполагалось объявить о разрешении Киеву использовать западные ракеты для ударов вглубь России.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с РФ.

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    25 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Россия фактически понижает порог применения ядерного оружия

    Эксперт Клинцевич: Предлагаемые изменения в ядерной доктрине – это серьезный сигнал Западу

    Эксперт: Россия фактически понижает порог применения ядерного оружия
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: раньше у Москвы были только варианты ответных действий, а сейчас сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. О вносимых изменениях Владимир Путин заявил на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    «Президентом озвучены очень серьезные изменения. Их можно назвать даже революционными. Скорее всего, трансформируется состав наших ядерных сил сдерживания. Речь идет о стратегических и тактических комплексах, то есть будет увеличено количество носителей и боеголовок, а также расширены цели, на которые они будут направлены», – считает Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Фактически речь идет о понижении порога применения ядерного оружия. Раньше у нас были только варианты ответных действий, а сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара, – продолжил собеседник. – Условно говоря, когда на нас будет нападать Украина при поддержке американцев или с помощью передаваемого ей оружия, мы уже можем действовать и наносить удары, что можно назвать серьезным уточнением».

    «Однако какие именно изменения будут положены на бумагу в итоге – нам еще лишь предстоит узнать. Тем не менее я считаю, что Москва подала очень серьезный сигнал Западу о том, что мы не намерены шутить в вопросах нашей безопасности. Проводимые учения и вносимые изменения в доктринальный документ крайне весомы», – добавил спикер.

    В среду президент России Владимир Путин на совещании Совета Безопасности заявил, что в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения оружия.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Минобороны, МИД, аппарата Совбеза и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения имеющихся у России стратегических и тактических комплексов.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

    Четко фиксируются и условия перехода Москвы к применению ядерного оружия – такая возможность будет рассмотрена уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Кроме того, право применить ядерное оружие Россия использует в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства, а также если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изменение ядерной доктрины требует повестка дня и положение дел как следствие действий коллективного Запада, который отказывается от диалога с Москвой.

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    25 сентября 2024, 14:36 • Новости дня
    Арестован оскорблявший славянок блогер из Таджикистана

    Суд в Москве арестовал оскорблявшего славянок блогера Джумабоя из Таджикистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чертановский райсуд Москвы принял решение отправить под стражу блогера Джумабоя (настоящее имя Салмон Раджабзода), который обвиняется в разжигании ненависти и вражды через публикацию уничижительных видео.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения после отказа в январе, когда блогеру была назначена подписка о невыезде, передает ТАСС.

    Следствие утверждает, что Джумабой публиковал постановочные видео, в которых высмеивал девушек славянской внешности, что было воспринято как действия, направленные на разжигание ненависти.

    Ранее Симоновский суд отказал следствию в аресте Джумабоя, решение суда было обжаловано прокуратурой. В итоге Мосгорсуд отменил отказ в аресте блогера.

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    25 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин призвал расширить программу «Сделано в России»
    Путин призвал расширить программу «Сделано в России»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Программу «Сделано в России», которая способствует продвижению отечественных брендов на международной арене, необходимо расширить, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    «У Российского экспортного центра есть специальная программа «Сделано в России», которая помогает формировать позитивный образ отечественных брендов. Надо масштабировать эту практику, расширять ее охват», – сказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в среду в Кремле проходит заседание президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина, одной из основных тем стало развитие экспорта и роль регионов в этом процессе.

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    25 сентября 2024, 14:25 • Новости дня
    Бакальчук заявил, что Кадыров спас ему жизнь

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров спас ему жизнь, обещав защитить компанию от рейдеров.

    Бакальчук отметил, что знакомство с главой Чечни началось восемь лет назад, с тех пор он и его бывшая супруга Татьяна поддерживали дружеские отношения с друзьями Кадырова, участвуя в общих мероприятиях и получая поддержку в сложные моменты, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал сооснователя Wildberries.

    Он поблагодарил Кадырова за оказанную помощь и подчеркнул, что благодаря поддержке главы Чечни он сейчас находится в добром здравии и на свободе, что позволяет ему продолжать деловые отношения и общение с другими людьми.

    Кроме того, Бакальчук рассказал, что его жена Татьяна ушла из семьи, что стало одной из причин, по которой он обратился за поддержкой к Кадырову. По словам сооснователя Wildberries, глава Чечни еще 23 июля пообещал защитить его и компанию от рейдеров.

    Напомним, в июле глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «рейдерском захвате» активов компании Wildberries. После этого основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем Владиславом и опровергла «захват» Wildberries. В сентябре у офиса Wildberries произошла перестрелка, погибли два человека.

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    25 сентября 2024, 14:12 • Новости дня
    Госдума одобрила обязанность регистрировать права на дом сразу после постройки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума одобрила в первом чтении законопроект, обязывающий граждан регистрировать права на здания или сооружения сразу после завершения строительства.

    Законопроект был внесен правительством в мае и предполагает внесение изменений в федеральные законы, включая Градостроительный и Земельный кодексы России, передает ТАСС.

    В пояснительной записке указано, что в каждом регионе страны насчитывается от одной до пяти тыс. достроенных индивидуальных жилых домов, которые используются гражданами, но не зарегистрированы, что мешает вести точный учет жилищного фонда и приводит к выпадающим доходам для местных бюджетов. Законопроект требует постановки на кадастровый учет и регистрации прав на здания сразу после завершения строительства или реконструкции. Нарушители этой нормы могут столкнуться с административной ответственностью.

    Дополнительно законопроект обязывает собственников земельных участков и лиц, которые не являются их собственниками, использовать объекты капитального строительства в соответствии с установленным целевым назначением и разрешенным использованием. Отсутствие таких норм ранее приводило к использованию зданий не по назначению, например, размещению на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, магазинов и туристических объектов. Это считалось нарушением земельного законодательства.

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    25 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    В Кремле началось заседание президиума Госсовета под руководством Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заседание президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина стартовало в Кремле, одной из основных тем стало развитие экспорта и роль регионов в этом процессе.

    «Россия, как известно, активный участник международной торговли. Несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес, мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми, надежными партнерами», – сказал Путин на заседании, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Кремль анонсировал совещание Путина с Госсоветом по развитию экспорта. Сообщалось, что с докладами выступят глава Архангельской области и руководитель комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт» Александр Цыбульский, глава Минпромторга Антон Алиханов и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

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    25 сентября 2024, 14:29 • Новости дня
    Россия потребовала допустить экспертов к расследованию взрывов на «Северных потоках»

    Россия потребовала участия своих экспертов в расследовании взрывов на «Северных потоках»

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия добивается включения своих специалистов в международное расследование по подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил посол Сергей Нечаев.

    Россия будет настаивать на проведении транспарентного международного расследования инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщает ТАСС.

    Российские специалисты должны принять участие в этом процессе, подчеркнул посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Он отметил, что прошло уже два года с момента этих беспрецедентных террористических актов, которые нанесли значительный ущерб европейской энергетической инфраструктуре и привели к тяжелым последствиям для окружающей среды и инвесторов.

    Сергей Нечаев выразил уверенность в том, что диверсия против критической инфраструктуры не должна остаться безнаказанной, подчеркнув, что Россия не позволит «спустить дело на тормозах» или найти «стрелочника».

    Данная позиция была озвучена дипломатом в преддверии двухлетней годовщины происшествий на «Северных потоках».

    Нечаев добавил, что газопроводы служили основой взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Германией в течение многих лет, и восстановление справедливости необходимо для продолжения стабильного взаимодействия.

    Ранее сообщалось, что Nord Stream увеличила иск к страховщикам «Северного потока» на 174 млн евро.

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    25 сентября 2024, 21:05 • Новости дня
    Эксперт: Спецдокладчик ООН затронула только права выступающих против России людей

    Историк Гаспарян: Запад превращает ООН в русофобскую площадку

    Эксперт: Спецдокладчик ООН затронула только права выступающих против России людей
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Доклад о правах человека в России Марианы Кацаровой в ООН был некомпетентным и однобоким – она говорила о защите прав людей, которые выступают против России, но не затронула тему гибели жителей Курской и Белгородской областей при обстрелах западным оружием. А послушать ее доклад собрались люди, искренне ненавидящие нашу страну, сказал газете ВЗГЛЯД историк Армен Гаспарян. Ранее в ООН выступила специальный докладчик по правам человека в РФ Мариана Кацарова.

    «После знакомства с речью Марианы Кацаровой, в которой она заявляет, что за Россию на полях СВО не сражаются «славянские лица», у меня появился лишь один вопрос: а она вообще была на передовой? В рамках своей работы я уже на протяжении двух лет практически ежедневно общаюсь с ребятами, участвующими в спецоперации. С уверенностью заявляю: ее слова свидетельствуют о чудовищной некомпетентности», – заявил историк Армен Гаспарян.

    «Конечно, там присутствуют представители многих народов нашей страны, но русских, по моим ощущениям, минимум 75%. Получается наглядная иллюстрация старого анекдота: «Ты Beatles слышал?» – «Нет, мне Мойша напел». Причем мнение, представленное в докладе Кацаровой, по меньшей мере можно считать однобоким», – отметил эксперт.

    «Она поднимает вопросы защиты прав преимущественно тех людей, которые выступают против России. При этом девушка избегает обращения к теме безопасности жителей Курской и Белгородской областей. Она даже мельком не упомянула роли Запада и ВСУ в гибели мирных людей там, хотя их жизни оборвались именно по вине Украины и ее союзников», – добавил собеседник.

    «С другой стороны, в этом нет ничего удивительного. Представляемая ею группа людей всегда ненавидела нашу страну. Они годами существовали в идеологической модели, согласно которой Россию можно и даже нужно предавать. Судьбы своих сограждан их никогда не интересовали. На беды простых людей в приграничье им попросту наплевать», – полагает историк.

    «Самое интересное, что послушать выступление Кацаровой в ООН пришли и другие российские беглецы, обосновавшиеся в западных странах. Возможно, идет обкатка сценария, по которому иноагенты смогут выставляться в качестве представителей России на официальных мероприятиях. Однако верю я в это слабо: эти люди откровенно никому не нужны. Тем не менее США и ЕС продолжат прикладывать максимум усилий, чтобы превратить организацию в русофобскую площадку», – заключил Гаспарян.

    Ранее в Женеве специальный докладчик по правам человека в России Мариана Кацарова официально представила свой доклад Совету по правам человека в ООН. По ее словам, ситуация в стране якобы значительно ухудшилась с прошлого года и сегодня в ней якобы царит «спонсируемая государством система страха и наказаний».

    Кацарова также указала, что коренным малочисленным народам России будто бы грозит «вымирание» из-за «массовой» мобилизации для участия в СВО. Докладчик заявила, что не видела «почти никаких славянских лиц» на изображениях, транслируемых с линии фронта. «Это были буряты, это были калмыки, это были чеченцы – это были национальные меньшинства», – заявила она.
    Послушать речь Кацаровой в ООН и принять участие в обсуждении ситуации с правами человека в России приехали и оппозиционеры, осужденные  в России за различные преступления и обменянные на задержанных за рубежом россиян. На мероприятии присутствовали Илья Яшин (признан иноагентом), Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом) и Андрей Пивоваров. Яшин свое присутствие на мероприятии объяснил тем, что старается «личным примером показать», как можно «сплачивать оппозицию», консолидировать эмигрантов и «демонстрировать силу».

    Напомним, Мариана Кацарова была назначена ООН спецдокладчиком по ситуации в России в мае прошлого года. При этом в период с 2014 по 2016 год она провела в Донецке, возглавляла миссию организации, которая должна была наблюдать за соблюдением прав человека.

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    25 сентября 2024, 17:39 • Новости дня
    Путин провел встречу со спикером турецкого парламента

    Путин в Кремле провел встречу со спикером турецкого парламента Куртулмушем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду встретился с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем.

    Переговоры состоялись в Кремле, передает ТАСС.

    Перед этим Куртулмуш встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, они обсудили сотрудничество России и Турции, отметив, что высокого уровня доверия между странами удалось достичь в том числе благодаря добрым личным отношениям между Путиным и турецким лидером Тайипом Эрдоганом.

    Ранее Куртулмуш заявил о развитии деловых отношений между Турцией и Россией, несмотря на санкции.

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