Атаман ВКО Кузнецов посоветовал НАТО помнить слова Невского

«Северо-Запад России имеет огромное стратегическое значение для нашего государства. Здесь находится Северная столица – Петербург, сосредоточена большая часть научного и промышленного потенциала нашей страны, располагаются базы Северного флота, порты и судоверфи. Поэтому очевидно, зачем НАТО стягивает силы к границам региона. Неслучайно российский МИД уже выразил глубокую обеспокоенность активностью Североатлантического альянса у наших границ», – сказал Кузнецов в интервью RuNews24.ru, передает «Лента.ру».

Он подчеркнул, что казачьи войска России готовы дать отпор любому неприятелю и на юго-востоке, и на северо-западе, и на любом другом направлении. Свыше 18,5 тыс. казаков защищают страну на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской и Курской областей.

«После вступления в НАТО Финляндии и Швеции альянс наращивает военное присутствие на границе с Карельским полуостровом и Мурманской областью. Чтобы купировать любые угрозы и помочь защитить государственную границу, Северо-Западное казачье войско сейчас формирует в этих регионах казачьи округа и увеличивает там количество боеготовых казаков. Северо-Запад России благословлен и овеян славой великого православного полководца, святого благоверного князя Александра Невского, который заповедал: кто на нашу землю придет с мечом, тот от меча и погибнет. Мы об этом помним и НАТО забывать не советуем», – заявил Кузнецов.

Ранее финские СМИ заявляли, что в Лапландии вдоль границы России планируют создать два штаба НАТО. Один из них будет расположен в Миккели и станет командным центром для сухопутных сил северных европейских стран, а второй, находящийся на севере, возможно, разместится в Рованиеми или Соданкюля и будет служить штабом передовых сухопутных войск.