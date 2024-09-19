Svenska Dagbladet: Военная база в финской Лапландии будет на границе с Карелией и Мурманской областью

Tекст: Елизавета Шишкова

Как пишет РИА Новости, военная база в финской Лапландии будет передана под контроль Швеции, что связано с интеграцией Финляндии в структуры НАТО. На базу отправят несколько десятков шведских офицеров.

Финляндия в последнее время активно милитаризуется, что связано с ее вступлением в НАТО. В частности, в декабре 2023 года Хельсинки подписал соглашение о сотрудничестве с США, передав часть военной инфраструктуры под их контроль. Это включает 15 военных объектов, включая базы ВВС и штаб-квартиру погранслужбы, а также базу на острове Руссаре.

Планируется также размещение бронетанковой бригады НАТО численностью до 5 тыс. человек в городе Миккели, близко к российской границе. Финляндия активно участвует в военных учениях блока, таких как HAMMER 2024 и Cobra Warrior.

Москва внимательно следит за усилением военной активности в Финляндии и предпринимает ответные меры. Россия создает новые военные округа и подразделения на границе с Финляндией. По мнению экспертов, это связано с необходимостью усиления сил ПВО и авиации на этом направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что на базе НАТО под шведским командованием будет размещено от 20 до 50 шведских офицеров.

Финляндия присоединилась к НАТО в апреле 2023 года, что вызвало бурный восторг среди местного населения и политиков.

