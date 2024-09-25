Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».1704 комментария
Алаудинов сообщил о новых подразделениях ВСУ в Курской области
Алаудинов заявил о вводе ВСУ новых подразделений в Курскую область
ВСУ вводят в Курскую область новые подразделения, которые в настоящее время проходят тренировки, однако российские войска готовы предпринять действия, чтобы «изменить их восприятие ситуации», сообщил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов.
В своем видеообращении, опубликованном в Telegram, Алаудинов отметил, что эти подразделения являются пилотными отрядами и в настоящее время занимаются тренировками.
По словам Алаудинова, украинские военные пока не осознают, где они находятся, и российские силы намерены изменить это в ближайшие несколько дней. Он подчеркнул, что российские войска сделают все возможное, чтобы показать украинским военным, что они оказались «не в радужном месте».
Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ использовали более 200 танков и свыше 400 боевых машин при вторжении в Курскую область.