Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.39 комментариев
Названы основные версии гибели детей в Красноярском крае
СК назвал вдыхание паров аэрозоля и отравление неизвестным веществом возможными причинами гибели детей под Красноярском
Следствие рассматривает версии отравления семьи в Красноярском крае, где погибли четверо детей, через употребление с пищей неизвестного вещества или инсектицидный аэрозоль, сообщили в СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Основными версиями инцидента считаются употребление пищи с токсическими веществами и вдыхание паров инсектицидного аэрозоля, сообщает ТАСС.
Экспертиза, проведенная ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», не выявила превышения вредных веществ в продуктах питания, которые были изъяты как из магазина, так и из домашнего использования.
Среди проверенных продуктов были пельмени, куриное мясо, бульон, приправа, кетчуп, зельц, курица с картофелем, тушеная рыба и домашние яйца.
Представители следственного управления отметили, что исследование питьевой воды также не выявило отклонений от норм.
Ранее сообщалось, что в пробах еды отравившейся семьи из Красноярского края обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства.
Напомним, в поселке Красноярского края четверо детей скончались после отравления курицей и пельменями, купленными в местном магазине, возбуждено уголовное дело.