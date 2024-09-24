Мишустин поручил доработать проект бюджета к первому октября

Мишустин объявил о доработке проекта бюджета и его внесении в Госдуму до первого октября

Tекст: Денис Тельманов

Проект федерального бюджета России будет усовершенствован и представлен в Государственную думу до 1 октября, сообщает ТАСС. О необходимости завершить работу над бюджетом в указанные сроки заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, посвященном проекту бюджета.



Мишустин отметил, что по итогам обсуждения проекта необходимо дополнительно проработать все вопросы, возникшие в процессе подготовки документа. Он подчеркнул важность соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому бюджет должен быть направлен в Государственную думу.

Премьер также указал на необходимость активного взаимодействия с коллегами для успешного завершения работы над проектом бюджета в оставшееся время. Это, по его мнению, поможет учесть все аспекты и обеспечить грамотное распределение средств в рамках бюджета.

Ранее в ходе обсуждения параметров бюджетов внебюджетных государственных фондов Мишустин заявил, что все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены.