Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.22 комментария
Мишустин поручил доработать проект бюджета к первому октября
Мишустин объявил о доработке проекта бюджета и его внесении в Госдуму до первого октября
Михаил Мишустин поручил доработать проект федерального бюджета России до 1 октября и внести его в Государственную думу, чтобы успеть проработать все аспекты до начала следующего месяца.
Проект федерального бюджета России будет усовершенствован и представлен в Государственную думу до 1 октября, сообщает ТАСС. О необходимости завершить работу над бюджетом в указанные сроки заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, посвященном проекту бюджета.
Мишустин отметил, что по итогам обсуждения проекта необходимо дополнительно проработать все вопросы, возникшие в процессе подготовки документа. Он подчеркнул важность соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому бюджет должен быть направлен в Государственную думу.
Премьер также указал на необходимость активного взаимодействия с коллегами для успешного завершения работы над проектом бюджета в оставшееся время. Это, по его мнению, поможет учесть все аспекты и обеспечить грамотное распределение средств в рамках бюджета.
Ранее в ходе обсуждения параметров бюджетов внебюджетных государственных фондов Мишустин заявил, что все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены.