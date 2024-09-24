Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.29 комментариев
Президент Шри-Ланки распустил парламент
Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке распустил парламент с 25 сентября
Президент Анура Кумара Диссанаяке объявил о роспуске парламента Шри-Ланки с полуночи 25 сентября и назначил выборы на 14 ноября, что закреплено в официальном указе главы государства.
Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке подписал указ о роспуске парламента страны, передает ТАСС. Роспуск вступит в силу с полуночи 25 сентября по местному времени (22:30 мск 24 сентября).
В указе, опубликованном канцелярией президента, Диссанаяке ссылается на полномочия, предоставленные ему статьей 70 Конституции и статьей 10 Закона о парламентских выборах от 1981 года. Он подчеркнул, что новый парламент будет созван на заседание 21 ноября 2024 года.
Кроме того, назначены выборы в законодательный орган, которые пройдут 14 ноября. Это решение может повлиять на политическую стабильность в стране в ближайшие месяцы.
Ранее сообщалось, что новым президентом Шри-Ланки стал лидер оппозиционного альянса «Национальная народная власть» Анура Кумара Диссанаяке.