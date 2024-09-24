Сийярто анонсировал встречу с Лавровым

Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о планах встретиться с Лавровым в ходе высокой недели ГА ООН

Tекст: Антон Антонов

Сийярто отметил, что такие встречи стали привычными, поскольку Россия остается ключевым игроком в Центральной Европе. «Всякий раз, когда мы здесь, на Генеральной Ассамблее, мы всегда встречаемся друг с другом», – приводит его слова РИА «Новости».

«С моей центральноевропейской точки зрения, реальность такова, что Россия находится по соседству, и Россия всегда будет играть важную роль в определении будущего Центральной Европы», – добавил он.

Сийярто также подчеркнул, что Венгрия не может позволить себе прекращать контакты с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто высказал мнение о необходимости возобновления евразийского сотрудничества «от Лиссабона до Владивостока». При этом Сийярто отмечал, что коллективный Запад «клеймит» всех, кто отличается от остальных на международной арене, включая президента России Владимира Путина и экс-президента США Дональда Трампа.