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    ВСУ за сутки потеряли более 2 тыс. человек
    Десантники ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР
    В Госдуме предложили штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри
    Телеведущий в Литве извинился за призывы убивать за русскую культуру
    Израиль объявил о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы»
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    24 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Неужели кто-то еще думает, что в мире есть демократия

    Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.

    66 комментариев
    24 сентября 2024, 19:10 • Новости дня

    Режиссера «Чикатило» лишили водительских прав за пьяную езду

    Режиссера «Чикатило» Андреасяна лишили водительских прав за пьяную езду

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режиссер Сарик Андреасян лишен водительских прав за вождение автомобиля в состоянии опьянения, соответствующее решение вынес мировой судья Москвы.

    Мировой судья судебного участка № 410 Мещанского района Москвы признал Сарика Андреасяна виновным в административном правонарушении, связанном с вождением в нетрезвом состоянии, передает ТАСС.

    Суд назначил режиссеру штраф в размере 30 тыс. рублей и лишил его права управления транспортными средствами на полтора года, следует из постановления суда.

    Сарик Андреасян – российско-армянский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Среди его работ – сериал «Чикатило» и фильм «Непрощенный».

    Ранее московский суд лишил актера Бориса Репетура водительских прав на полтора года за несоблюдение правил дорожного движения.

    24 сентября 2024, 14:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил использование Японией ИК-ловушек против российского Ил-38

    Авиаэксперт Попов: Японский F-35 применил ИК-ловушки против российского Ил-38 для пропаганды

    Эксперт объяснил использование Японией ИК-ловушек против российского Ил-38
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Токио, по всей видимости, захотел привлечь внимание западной общественности к якобы российской угрозе. Будто от «агрессии» Москвы страдает не только Украина, но и Япония, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее в Токио заявили, что российская военная авиация якобы трижды нарушила воздушные границы государства, в результате чего истребители F-35 применили инфракрасные ловушки.

    «Средства ИК-противодействия, как правило, используются для обозначения своего присутствия и вытеснения самолета-нарушителя из воздушного пространства страны», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. Однако Токио, по всей видимости, захотел привлечь внимание западной общественности к якобы российской угрозе, добавил он.

    «Это может быть попытка показать, будто от «агрессии» Москвы страдает не только Украина, но и Япония. На мой взгляд, именно поэтому японская сторона заявила не просто о «нарушении воздушных границ» военной авиацией России, но еще и о применении против нее инфракрасных ловушек», – уточнил спикер.

    Более того, по словам эксперта, сообщения Токио о первом применении таких средств могут быть не совсем правдивы. «Речь, вероятно, шла об использования ИК-ловушек именно против российских самолетов. Также допускаю, что F-35 впервые применили эти средства», – предположил он.

    Попов также объяснил принцип работы ИК-ловушек. «Это почти то же, что и тепловые ловушки. Системы противодействия, как правило, встроены в крыло или носовую часть воздушного судна. Представляет она из себя ракету 30–40-мм калибра. В ней заложено пиротехническое средство и пороховой заряд. Капсуль срабатывает электрически, по импульсу происходит искра, порох взрывается, выбрасывает заряд, который с воздействием энергии и при попадании в воздушную среду начинает гореть», – детализировал собеседник.

    Ранее японские истребители применили инфракрасные ловушки для предупреждения при контакте с российским самолетом Ил-38. Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси заявил, что военная авиация России якобы трижды нарушила воздушные границы рядом с северным островом Хоккайдо.  

    По версии Токио, каждый раз российский самолет находился в воздушном пространстве Японии около минуты. Поднятые по тревоге истребители F-35 в предупредительных целях осуществили несколько залпов средствами инфракрасного противодействия. Японские силы самообороны впервые прибегли к таким мерам, добавил генсек.  

    Министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что это «первый случай нарушения воздушного пространства Японии российским военным самолетом с 2019 года». Он добавил, что отстрел средствами инфракрасного противодействия был совершен во время третьего нарушения воздушного пространства.

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    24 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Советник главы ДНР сообщил о взятии Угледара в клещи

    Кимаковский: Угледар попал в клещи, ВСУ пытаются вывести из города ударные группы

    Советник главы ДНР сообщил о взятии Угледара в клещи
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы пытаются вывести ударные группы из Угледара, попавшего в окружение российских войск, ротация подразделений ВСУ практически невозможна, заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    «Угледар попал в достаточно серьезные клещи. И уже ротация (сил ВСУ) фактически невозможна», – сказал он в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Кимаковский отметил, что даже в украинских кругах, близких к министерству обороны, признают тяжесть положения, в котором оказалась 72-я бригада ВСУ. По данным разведки ДНР, подразделения находятся в критическом состоянии, и украинские силы стараются вывести свои наиболее ударные группы из региона, сказал советник главы ДНР.

    Ранее ВС России взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово.

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    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    24 сентября 2024, 14:25 • Новости дня
    Пашаева заподозрили в симуляции ранения ради 3 млн рублей пособия
    Пашаева заподозрили в симуляции ранения ради 3 млн рублей пособия
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший адвокат Эльман Пашаев, известный по делам актера Михаила Ефремова и блогеров Блиновских, подозревается в симуляции ранения для получения 3 млн рублей государственного пособия, сообщили СМИ.

    По версии следственных органов, в апреле этого года Пашаев объявил себя раненым, чтобы получить выплату, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    «Следователи считают, что бывший адвокат в апреле специально мог объявить себя «трехсотым», чтобы получить госпособие», – говорится в публикации.

    По данным канала, следствие выясняет роль бойца с позывным «Крюгер», который мог фальсифицировать медицинскую справку для Пашаева. В рамках расследования допрашивают сослуживцев бывшего адвоката, включая командира 95-го стрелкового полка Виктора «Сида» Москаленко.

    Кроме того, проверяется информация из соцсетей Пашаева. В июле он утверждал, что выжил после атаки украинского дрона-камикадзе и пытался получить пособие как раненый. Однако тогда ему было отказано в выплате.

    Напомним, Пашаева задержали в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве, он обещал за деньги освободить Алексея и Елену Блиновских от ответственности за неуплату налогов. Экс-адвокат арестован.

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    24 сентября 2024, 19:35 • Новости дня
    Раскрыты новые детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова

    Ущерб по делу экс-замглавы Минобороны Иванова при возведении трех кадетских корпусов превысил 2,18 млрд рублей

    Раскрыты новые детали дела экс-замглавы Минобороны Иванова
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уголовное дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова связано со строительством кадетских корпусов, сообщили в правоохранительных органах.

    Согласно материалам дела, Иванов и другие фигуранты обвиняются в хищении при строительстве трех кадетских корпусов, включая Омский и Кемеровский, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Собеседник агентства уточнил, что все три корпуса возводила фирма «Олимпситистрой», которой руководил Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки Иванову.

    «На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей», – сообщил он.

    Напомним, Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. По делу экс-замминистра обороны арестованы земельный участок, дом и баня в Тверской области на общую сумму 82,5 млн рублей.

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    23 сентября 2024, 21:45 • Новости дня
    Массовое ДТП парализовало юго-запад Москвы

    В Москве произошло массовое ДТП с участием четырех транспортных средств

    Tекст: Денис Тельманов

    На пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием двух автобусов, такси и грузовика, что привело к затруднению движения в этом районе.

    Как передает РИА «Новости», на юго-западе Москвы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе, когда столкнулись два автобуса, автомобиль такси и грузовик.

    На данный момент информация о пострадавших не поступала, сообщили в правоохранительных органах. Причины и обстоятельства аварии выясняются. Из-за происшествия движение в районе аварии оказалось затруднено. Это создало дополнительные проблемы для водителей, двигающихся в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве произошло столкновение грузовика и автобуса, в результате которого погиб человек. 

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    24 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Зюганов осудил вопросы о секс-скандале в Госдуме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил недовольство журналистами, обсуждающими скандал с интимным видео, на котором, предположительно, запечатлен депутат Денис Парфенов.

    В ответ на вопрос о личной жизни Парфенова Зюганов возмутился и заявил, что такие вопросы не должны задаваться, добавив, что журналисты занимаются «дерьмом» и что ему стыдно за них, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлены ласки между девушкой и мужчиной, внешне похожим на депутата КПРФ Парфенова, в одном из кабинетов Госдумы. Предполагается, что девушка могла работать проституткой. По этому поводу глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко отметил, что это происшествие не связано с деятельностью партии и является догадками, инициированными политтехнологами.

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    24 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Ганчев: Бои в Волчанске идут за каждый дом

    Ганчев: Освобождение Волчанска является непростой задачей, идут бои за каждый дом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение Волчанска сопровождается ожесточенными боями за каждый дом, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    «Что касается ситуации на северном направлении области, там нашими войсками ведется сложная тактическая и огневая работа. Освобождение города – одна из самых непростых задач. Бой там идет за каждый дом», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Ганчев сообщил, что российские силы взяли под огневой контроль пути снабжения украинских войск у населенного пункта Кругляковка, передает ТАСС. Он подчеркнул, что военные формирования киевского режима предпринимают попытки усилить группировку войск на этом направлении, но российская артиллерия и авиация не дают им этого сделать.

    Ранее ВС России ударами ФАБ-1500 уничтожили спецназ нацгвардии Украины в Волчанске.

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    24 сентября 2024, 14:16 • Новости дня
    Отец погибших в Красноярском крае детей рассказал о своем состоянии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Родители четырех детей, погибших от отравления в Красноярском крае, остаются под наблюдением врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Отец детей смог дать короткий комментарий о своем самочувствии, отметив, что чувствует себя «нормально», хотя и не может пока свободно разговаривать, передает телеканал «360».

    Минздрав региона ранее заявил, что состояние супругов оценивается как удовлетворительное. О состоянии матери детей отец не смог дать информацию, так как звонок с ним прервался.

    Точная причина отравления пока не установлена. Однако прокуратура Красноярского края во вторник отметила, что основная версия связана с отравлением парами аэрозоля от насекомых, которым обрабатывали дом.

    Напомним, в Красноярском крае в поселке четверо детей скончались после отравления, возбуждено уголовное дело. Краевой СК ранее сообщил, что следствие нашло инсектициды в еде отравившейся семьи под Красноярском.

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    24 сентября 2024, 17:48 • Новости дня
    Мишустин назвал объем роста ВВП России в этом году

    Мишустин: ВВП России увеличился на 4,4% за семь месяцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    За семь месяцев этого года ВВП России увеличился на 4,4%, что более чем в два раза превышает прошлогодние данные, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

    «По предварительной оценке Министерства экономического развития за 7 месяцев текущего года ВВП увеличился на 4,4%, что более чем в два раза выше прошлогодних значений», – сказал он, передает ТАСС.

    Кроме того, Мишустин озвучил прогнозы по доходам федерального бюджета на следующий год. Ожидается, что доходы составят 40 трлн 296 млрд рублей, что на 12% больше по сравнению с текущим годом. Премьер-министр уточнил, что доля ненефтегазовых поступлений увеличится до 73% от общего объема доходов.

    Расходы федерального бюджета на следующий год также возрастут и составят 41 трлн 470 млрд рублей, сообщил Мишустин.

    Ранее «Сбер» предсказал рост экономики России на 3,8% в 2024 году.

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    24 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Сенаторы поддержали кандидатуру Матвиенко на пост председателя Совфеда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Валентина Матвиенко будет вновь претендовать на должность председателя Совета Федерации благодаря единогласному решению сенаторов на заседании Совета палаты.

    Сенаторы выдвинули кандидатуру Матвиенко для переизбрания на должность председателя Совета Федерации, передает ТАСС со ссылкой на источник. На заседании Совета палаты было принято решение поддержать ее кандидатуру единогласно.

    Ранее политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, как от работы депутатов и сенаторов зависит победа России в СВО.

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    24 сентября 2024, 14:41 • Новости дня
    «Сбер» предсказал рост экономики России на 3,8%

    Греф: «Сбер» в 2024 году ожидает рост экономики России на 3,8%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская экономика демонстрирует более высокие темпы роста, чем прогнозировалось, с ожидаемым увеличением ВВП на 3,8% в 2024 году, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель правления «Сбера» Герман Греф.

    «Экономика растет, в общем, темпами значительно выше, чем предсказывали все аналитики. Прогнозы были в районе 1-2%. Наш прогноз сегодня (по росту ВВП) на конец года – 3,8%», – сказал Греф, передает ТАСС.

    Кроме того, в 2024 году Сбербанк планирует выплатить государству налоги и дивиденды на сумму 1,2 трлн рублей. По словам Грефа, это станет абсолютным рекордом.

    Также он сообщил о планах банка на развитие инфраструктуры в Горно-Алтайске. Сбербанк приступит к строительству современного аэропорта в этом регионе и планирует создать лучший в мире горнолыжный курорт. На сегодняшний день уже открыто 40 км трасс и 400 гостиничных номеров, начаты проекты по расширению взлетно-посадочной полосы и прямой дороги в Горно-Алтайске, отметил Греф.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ограничения на импорт помогли российской экономике.

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    24 сентября 2024, 17:23 • Новости дня
    В ДТП с автобусом и грузовиком в Ульяновске пострадали 13 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ульяновске грузовой автомобиль МАЗ протаранил пассажирский автобус, пострадали 13 человек, сообщил Минздрав Ульяновской области.

    По информации Управления гражданской защиты Ульяновска, на Московском шоссе водитель грузовика совершил наезд на движущийся впереди него автобус Isuzu с пассажирами, передает ТАСС.

    В результате пострадали 13 человек, в том числе трое детей, они доставлены в медучреждения, сообщили в Минздраве. «Состояние всех пострадавших удовлетворительное», – добавили в ведомстве.

    Ранее в ДТП с маршруткой в Омске пострадали 11 человек.

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    24 сентября 2024, 18:20 • Новости дня
    Депутат отметил изменения в поведении российских предпринимателей

    Депутат Наумов: Граждане и бизнес стали проявлять больше доверия к финансовым институтам России

    Депутат отметил изменения в поведении российских предпринимателей
    @ kremlin.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Бизнес стал активнее инвестировать в отечественные проекты, понимая, что здесь надежно и безопасно. Это важный показатель изменения тенденций в поведении российского бизнес-сообщества и в целом финансового и инвестиционного климата в России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Станислав Наумов. Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой «Сбербанка» Германом Грефом.

    «Сбербанк» – отличный пример цифровой трансформации банковского сектора. Своевременное инвестирование в собственное развитие сделало компанию бесспорным лидером рынка. И это по достоинству оценили десятки миллионов клиентов. Организация справилась с рисками ухода людей в серую зону микрофинансирования, а также втягивания граждан в глобальные финансовые платформы», – пояснил Станислав Наумов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

    «Мы видим, что в последнее время бизнес стал активнее инвестировать в отечественные проекты, понимая, что здесь надежно и безопасно. Это важный показатель изменения мироощущения сообщества предпринимателей. Они понимают перспективы России, и стремятся вкладываться в ее развитие. Граждане и бизнес стали проявлять больше доверия к финансовым институтам страны», – отметил парламентарий.

    Он напомнил, что крупные отечественные компании с государственным участием вовлечены в работу по достижению национальных целей развития. При этом они становятся лидерами высокотехнологичных отраслей и вкладываются в важные социальные проекты.

    «Фирмы-гиганты должны стремиться не только соответствовать ожиданиям государства, но и стать комфортными платформами для сотен тысяч предпринимательских инициатив. В идеале мы должны идти к тому, чтобы прибыль участников совместной реализации национальных проектов, оказалась больше пожертвований социально ответственных госкорпораций», – заключил Наумов.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом. «Экономика растет темпами значительно выше, чем предсказывали все аналитики: прогнозы были в районе 1-2%, а мы видим, что наш прогноз сегодня на конец года – 3,8% рост ВВП. За первые полгода зарплаты растут темпом более 8%, около 6% – рост доходов населения. Соответственно, мы видим повышенный спрос на наши услуги, услуги кредитования», – сказал Греф.

    По его словам, «Сбербанк» за полгода заработал 769 млрд рублей, рентабельность капитала составляет 22,9%. При этом увеличивается и количество клиентов – юридических и физических лиц, а объем кредитного портфеля достиг 11 трлн рублей. В этом году вся организация выплатит государству налогов и дивидендов на рекордные 1,2 трлн, сообщил топ-менеджер.

    Кроме того, несмотря на высокую ставку Центробанка, общая сумма инвестиций продолжает расти, отметил Греф. «Мы выдали за первое полугодие уже около трлн рублей инвестиционных кредитов, и у нас объем инвестиционных сделок, которые сегодня находятся в работе, примерно на четверть выше, чем в прошлом году», – сказал он.

    «Видимо, приходит осознание того – я имею в виду частные инвестиции, рост частных инвестиций, – что лучше все заносить в дом», – объяснил происходящее Путин.

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    24 сентября 2024, 14:12 • Новости дня
    В Турции заявили о развитии деловых отношений с Россией вопреки санкциям

    Спикер турецкого парламента заявил о развитии деловых отношений с Россией, несмотря на санкции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция считает односторонние санкции против России неправильными и продолжает развивать торгово-экономические отношения с ней, несмотря на ограничительные меры, заявил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш.

    На встрече с председателем Совфеда  Валентиной Матвиенко Куртулмуш выразил мнение, что односторонние санкции против России мешают развитию торговых отношений, передает ТАСС. Он отметил, что Турция не принимает участия в санкциях, считая их серьезным препятствием для экономики и торговли.

    Куртулмуш подчеркнул, что, несмотря на санкции, экономические и деловые связи между Турцией и Россией продолжают развиваться.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал о реализации крупных проектов России и Турции.

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    24 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    Наблюдатели рассказали о реализации прав россиян на сентябрьских выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    На выборах в сентябре избиратели в полной мере реализовали свои права, многоформатная и полноценная среда общественного контроля позволяла оперативно устранять все недочеты на избирательных участках, говорится в докладе Независимого общественного мониторинга (НОМ) по итогам Единого дня голосования-2024.

    Все 83 субъекта России, где проводились выборы, активно участвовали в организации независимого наблюдения, подчеркнула председатель Комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова, сообщается на сайте НОМ.

    Избирательные комиссии, в свою очередь, надлежащим образом реагировали на выявленные факты нарушения порядка проведения голосования, оперативно принимая решения об устранении таких нарушений, а в случаях невозможности их устранения – о признании бюллетеней недействительными. «Число таких случаев незначительно – всего в 9 субъектах на 13 участках недействительными были признаны 1575 бюллетеней, что значительно ниже, чем в 2019 году», – привела статистику Булгакова.

    Он добавила, что общественный контроль в регионах России начался со старта избирательных кампаний, ведущую роль в этом процессе играли общественные штабы.

    Политические партии и кандидаты имели и реализовали свои возможности по участию в выборах, сделал вывод руководитель Рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. «Все 23 активные политические партии выдвинули на выборах своих кандидатов, 20 из них прошли этап регистрации. Были избраны представители от 15 партий политических партий. Это показывает и конкурентность, и то, что большое число партий у нас пользуется поддержкой. Все они функционируют полноценно», – заметил он.

    В дни голосования наблюдение за ходом волеизъявления на избирательных участках осуществляло 151 870 наблюдателей, обеспечивших полный контроль за ходом голосования и подсчета голосов. Из них 62 899 наблюдателей направлены избирательными объединениями, 51 891 – субъектами общественного контроля, 37 080 – зарегистрированными кандидатами.

    Выборы в Единый день голосования 2024 прошли в соответствии с действующим законодательством и позволили гражданам реализовать свои избирательные права свободно и в полном объеме, сообщил член СПЧ, председатель ассоциации НОМ Александр Брод.

    Отдельно он отметил тенденцию роста активности общественных штабов. Брод также оценил выборы в приграничных регионах. «Особо отмечу ход избирательного процесса в Курской области, где я побывал в один из дней голосования. Был организован общественный штаб по наблюдению с видеостеной, с трансляцией с избирательных участков. На всех УИК присутствовали независимые общественные наблюдатели. Эта кампания также сопровождалась фейковой, недостоверной информацией, хотя мы отмечаем, что по сравнению с прошлыми выборами ее стало меньше, и в этом также есть заслуга общественного контроля», – подчеркнул он.

    Выборы в других приграничных регионах страны, заключил правозащитник, проводились «абсолютно свободно, с учетом соблюдения норм безопасности и при серьёзном общественном контроле».

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    Прорыв у Угледара влияет на всю линию фронта в зоне спецоперации

    В последние несколько суток серьезно изменилась ситуация на нескольких ключевых участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, но особенно в районе Угледара. Как российские войска достигают успехов на данном направлении и какое значение события под Угледаром имеют для фронта в целом? Подробности

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    Как 100 тысяч армян исчезли из Карабаха

    Ровно год назад произошло событие, которого человечество не видело долгое время: этническая группа целиком исчезла с традиционной территории своего пребывания. Речь идет о массовом исходе армян из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики после поражения в войне с Азербайджаном. Как это произошло и какое значение это имеет сегодня для Армении и Южного Кавказа в целом? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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