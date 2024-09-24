Грузия обвинила Запад во вмешательстве в предвыборную кампанию

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Папуашвили на пресс-конференции сказал, что «действия и заявления иностранных акторов направлены на создание оппозиционной повестки дня». «Не проходит и дня, чтобы не было каких-либо заявлений извне, телевизионного включения, визита или статьи. Это противоречит демократическим ценностям и принципу уважения суверенитета Грузии», – отметил глава высшего законодательного органа страны.

Папуашвили призвал «представителей Запада» «подтвердить делом приверженность этим ценностям», не вмешиваясь во внутренние дела его страны.

Законы Грузии запрещают вмешательство иностранных граждан в ее внутриполитическую жизнь, в том числе в выборы. Политик в качестве примера напомнил о недавнем заявлении сенатора США Джима Риша, который призвал грузин на выборах 26 октября «вышвырнуть негодяев» из власти.

«И это говорят об избранном народом Грузии правительстве. Какое обвинение может быть еще тяжелее?» – заявил председатель парламента. По его словам, часть западных политиков «продвигает нарратив о хорошем грузинском народе и плохом правительстве».

Также Папуашвили напомнил, что несколько дней назад в Сенате США заслушали главу НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эку Гигаури, резко высказывавшуюся о ситуации на ее родине. «Какому американцу понравится, если мы вызовем в наш парламент гражданина США, который будет давать показания против своей Родины?» – задал вопрос глава высшего законодательного органа Грузии.

«У Конгресса и Сената США нет никакой легитимации говорить от имени народа Грузии», – заявил он. По его словам, «выбирать власть – это привилегия народа, а не иностранных граждан, даже если они из страны-партнера».

25 сентября американские законодатели вновь рассмотрят ситуацию в Грузии. В начале октября на схожую тему пройдет заседание в Европарламенте.