Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы», такие как эволюция, и Божье творение неверно и философски, и богословски.3 комментария
Блинкен назвал «трудной» предстоящую зиму на Украине
Блинкен: США и союзники решили подготовить Украину к предстоящей сложной зиме
Страны Запада намерены оказать всестороннюю поддержку Украине в предстоящую зиму, которая ожидается особенно трудной из-за продолжающегося конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в начале встречи, посвященной вопросам энергетической безопасности Украины.
Как отметил Блинкен, западные партнеры Украины осознают всю серьезность ситуации и готовы оказать необходимую помощь. «Наши страны совместно работают каждый день для того, чтобы у Украины было все, что ей нужно, чтобы пережить зиму», – подчеркнул он, передает ТАСС.
«Мы знаем, что предстоящая зима будет трудной», – добавил Блинкен. В ходе обсуждения, по его словам, участники встречи намерены затронуть вопрос ремонта и замены поврежденного энергетического оборудования на Украине.
В субботу депутат Верховной рады Елизавета Яресько заявила, что украинцам стоит готовиться к продолжительным отключениям электроэнергии этой зимой.
Напомним, глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол счел поддержку Украины со стороны ЕС недостаточной. Он полагает, что Европа может нарастить поставки электроэнергии на Украину, а европейские потребители могли бы снизить потребление электроэнергии и больше направлять ее на восток в качестве солидарности.