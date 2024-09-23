Определены победители конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы»

Tекст: Дарья Григоренко

Жюри конкурса высоко оценило педагогические навыки и инновационные методики финалистов. Учителя и воспитатели со всей России представили свои авторские программы и провели мастер-классы. Победители были выбраны по результатам нескольких туров, включавших в себя теоретические и практические задания, говорится в сообщении на сайте Минпросвещения.

Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил победителей и отметил важность сохранения и развития языкового разнообразия России. Он подчеркнул, что учителя родных языков играют ключевую роль в формировании у подрастающего поколения чувства национальной идентичности. «Вы, учителя и воспитатели, – хранители национальных традиций», – сказал министр.

Кравцов также предложил переименовать конкурс в «Лучший учитель и воспитатель родного языка и родной литературы», чтобы подчеркнуть равный вклад учителей и воспитателей в обучение детей родным языкам.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева отметила, что конкурс способствует повышению престижа профессии учителя и воспитателя, а также стимулирует обмен опытом между педагогами разных регионов России.

Второе место разделили Лейла Гарифзянова, учитель татарского языка гимназии № 19 г. Казани Республики Татарстан, и Екатерина Балакаева, педагог дополнительного образования детского сада № 24 г. Элисты Республики Калмыкия. Третье место заняли Ольга Мазурова, учитель родного русского языка школы № 77 г. Липецка Липецкой области, и Ольга Бутенко, воспитатель Шахтерского яслей-сада № 4 г. Шахтерска Донецкой народной республики.

В этом году конкурс охватил более 100 педагогов, представляющих 37 языков народов России. Это говорит о растущем интересе к изучению и сохранению родных языков.

Победители конкурса получили заслуженные награды и ценные подарки. Кроме того, они были приглашены к участию в разработке важных образовательных документов.

Глава Минпросвещения вручил ведомственные награды педагогам. Нагрудный знак «За верность профессии» получила учитель карачаево-балкарского языка в средней школе № 2 села Учкекен Карачаево-Черкесской Республики Мариям Чотчаева. Почетной грамотой за многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования отмечена заместитель директора, учитель русского языка и литературы Физико-математического лицея № 17 городского округа Донецк Анна Калугина.

Кроме того, Кравцов предложил финалисту конкурса, воспитателю из Республики Башкортостан Алии Ишдавлетовой, принять участие в разработке Концепции развития дошкольного образования на период до 2030 года, с тем чтобы в документе было уделено внимание изучению родных языков.