Мама пострадавшего от нападения пантеры мальчика рассказала о травмах

Мама пострадавшего от нападения пантеры мальчика потребовала наказать владельцев животного

Tекст: Вера Басилая

Светлана, мать ребенка, заявила, что не знала о походе сына в цирк, так как с отцом мальчика они в разводе. Мужчина должен был забрать сына из детсада и привезти к ней, передает RT.

По словам мамы мальчика, у отца ребенка были знакомые в цирке, пантера напала на сына после того, как ее выпустили из клетки.

«Сын плакал, голова была залита кровью, кругом тоже была кровь», – заявила Светлана.

В настоящее время ребенок находится в больнице, у него рваные раны головы и спины, расцарапаны рука и нога, ему наложили швы и прописали антибиотики. Светлана намерена добиться наказания для владельцев цирка и уже подала жалобу в прокуратуру.

Прокуратура Ангарска Иркутской области взяла под контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения пантеры на ребенка в частном передвижном цирке.

В Ангарске в Иркутской области пантера из передвижного цирка напала на трехлетнего мальчика во время фотосессии, после чего ребенок был доставлен в больницу с травмами.

