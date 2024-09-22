Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.4 комментария
Во Владимире загорелись хозяйственные постройки
Во Владимире произошел крупный пожар, загорелись хозяйственные постройки на площади 2,5 тыс. квадратных метров, сообщили в МЧС России.
Как сообщили в пресс-службе, сообщение о возгорании поступило в оперативные службы в 15:23. Отмечается, что огонь вспыхнул в хозяйственных постройках, расположенных в микрорайоне Заклязменский, на улице Фоминской, передает ТАСС.
Из-за сильного ветра и отсутствия осадков пламя быстро распространилось на большую площадь, есть угроза его дальнейшего распространения. Для ликвидации возгорания привлекли 37 человек личного состава и 11 единиц специальной техники.
Ранее сообщалось, что при пожаре на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края пострадал человек.