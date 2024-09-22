Во Владимире загорелись хозяйственные постройки

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщили в пресс-службе, сообщение о возгорании поступило в оперативные службы в 15:23. Отмечается, что огонь вспыхнул в хозяйственных постройках, расположенных в микрорайоне Заклязменский, на улице Фоминской, передает ТАСС.

Из-за сильного ветра и отсутствия осадков пламя быстро распространилось на большую площадь, есть угроза его дальнейшего распространения. Для ликвидации возгорания привлекли 37 человек личного состава и 11 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что при пожаре на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края пострадал человек.