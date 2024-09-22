Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.4 комментария
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
В сообщении ведомства говорится, что беспилотник был сбит около 16.00 мск, передает РИА «Новости».
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадал водитель, получивший проникающее ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения ног.