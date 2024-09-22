Российские школьники выиграли шесть золотых медалей на астрономической олимпиаде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, шесть золотых медалей завоевала сборная России на Открытой международной астрономической олимпиаде, проходившей на территории «Сириус», сообщает ТАСС. Всего в олимпиаде участвовали школьники из 20 стран, и каждый российский участник, представлявший Москву и Московскую область, был удостоен золотой награды.

Чернышенко отметил, что такие высокие результаты становятся традицией. Он выразил благодарность победителям за их упорство и стремление к знаниям, а также подчеркнул значимость поддержки со стороны родителей, учителей и наставников. Министр просвещения Сергей Кравцов, вручавший награды, пожелал школьникам продолжать путь в астрономии и подчеркнул важность научных исследований для мира.

Третья по счету Открытая международная астрономическая олимпиада проходила с 15 по 22 сентября. В ней приняли участие представители Белоруссии, Болгарии, Катара, Перу, Эфиопии и других государств.

Ранее российские школьники выиграли пять золотых медалей на Менделеевской олимпиаде по химии в Китае. Кроме того, сборная России победила на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, завоевав пять золотых медалей в дистанционном формате. Также российские участники получили золотые и серебряные медали на 16-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Катаре.