Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.0 комментариев
Число жертв взрыва на шахте в Иране достигло 50
Tasnim: При взрыве на шахте в Тебесе погибли 50 человек
В результате взрыва метана в угольной шахте в Тебесе, Иран, число погибших достигло 50 человек, а 20 получили травмы, сообщает иранское агентство Tasnim.
Как говорится в сообщении, число погибших в результате взрыва на угольной шахте в городе Тебес на северо-востоке Ирана увеличилось до 50 человек, передает ТАСС. Причиной трагедии стал выброс метана в одном из туннелей. На момент взрыва в блоках B и C шахты находились 69 человек.
Из блока B были извлечены тела 20 горняков, а все 30 человек, работавших в блоке C, погибли. По меньшей мере 20 человек получили травмы и сейчас получают медицинскую помощь.
Ранее PressTV сообщил, что на угольной шахте в иранском городе Тебес произошел взрыв, в результате которого погибли 30 человек, еще 17 получили ранения, а судьба 24 шахтеров остается неизвестной.