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Взрыв на шахте в Иране унес жизни 30 человек
В Иране взрыв на угольной шахте привел к гибели 30 человек
На угольной шахте в иранском городе Тебес произошел взрыв, в результате которого погибли 30 человек, еще 17 получили ранения, а судьба 24 шахтеров остается неизвестной, сообщает PressTV.
Как говорится в сообщении, в результате взрыва на угольной шахте в городе Тебес на северо-востоке Ирана погибли по меньшей мере 30 человек, передает ТАСС. Источник происшествия, по данным телеканала, связан с утечкой метана в одном из тоннелей, что и привело к трагедии.
Кроме погибших, инцидент также оставил 17 человек с различными ранениями. Состояние еще 24 шахтеров остается неизвестным, так как они, предположительно, заблокированы внутри шахты. Спасательные работы продолжаются, хотя надежды на нахождение выживших остаются неясными.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил провести тщательное расследование инцидента. Он призвал принять необходимые меры для предотвращения подобных трагедий в будущем и призвал к ответственности всех виновных в случившемся. Официальное расследование началось, и результаты ожидаются в ближайшее время.
Ранее в результате аварии на шахте в Китае по меньшей мере 61 человек оказался заблокирован, а 14 пропали без вести.