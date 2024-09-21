  • Новость часаПодполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах
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    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО
    Эксперт назвал тип оружия, которым был уничтожен украинский сухогруз с западными ракетами
    Созданный S7 Group самолет Tango совершил первый полет
    Пленный украинский солдат случайно сел в российский БМП
    ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу
    Российские войска поразили сухогруз с ракетами, поставленными Киеву Западом
    Зеленский подготовил «план из трех пунктов» для переговоров с Россией
    Пушков назвал причины кризиса в Германии
    Залужный сообщил о гибели бывшего помощника от ракетного удара
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    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

    9 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

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    21 сентября 2024, 16:50 • Новости дня

    Эксперт Полунин перечислил способы выявления заминированных девайсов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Засечь компактные устройства, в которые заложили взрывчатку, можно множеством разных методов, для этого уже применяют, к примеру, искусственный интеллект, заявил руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин.

    «Для багажа применяют рентгеновские сканеры, томографы и детекторы следов взрывчатых веществ. Для пассажиров – металлодетекторы и всевозможные сканеры», – цитирует Полунина РИА «Новости».

    Он добавил, что кинологические службы также участвуют в поисках различных подозрительных предметов, также в этом помогает ручной досмотр.

    Для выявления опасности уже используют и ИИ, он определяет аномалии в поведении пассажиров, которые могут стать сигналом для дополнительной проверки.

    На этой неделе в Ливане почти одновременно произошел подрыв множества пейджеров, на следующий день произошли взрывы раций.

    21 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Бербок назвала условие «конца Украины»

    Бербок предрекла Украине «конец» в случае прекращения поддержки со стороны Германии

    Бербок назвала условие «конца Украины»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта на Украине, чтобы не допустить «конца Украины», заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Бербок подтвердила на предвыборном мероприятии в Потсдаме, что страна будет продолжать оказывать военную помощь Украине, пока продолжается конфликт. Она отметила, что отсутствие поддержки со стороны Германии может привести к неблагоприятным последствиям для Украины.

    «Если мы в это время не поддержим Украину, то тогда наступит конец Украине, а этого мы не допустим», – приводит ее слова ТАСС на DPA.

    Напомним, Бербок заявила, что Германия выделит дополнительную помощь в 100 млн евро для поддержки Украины в предстоящие зимние месяцы. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта необходимо провести новую конференцию с участием России.


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    20 сентября 2024, 18:28 • Новости дня
    Названо обнаруженное в рациях «Хезболлы» мощное взрывчатое вещество
    Названо обнаруженное в рациях «Хезболлы» мощное взрывчатое вещество
    @ REUTERS/Kim Kyung-Hoon

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взорвавшиеся в Ливане рации, предположительно принадлежащие организации «Хезболла», были начинены мощным взрывчатым веществом пентаэритриттетранитратом (PETN), которое используется для снаряжения капсюлей-детонаторов, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters со ссылкой на источник в Ливане, знакомый с компонентами устройства, причиной взрывов, произошедших в Ливане 18 сентября, стало детонирование батарей в рациях модели IC-V82 японского производства, передает ТАСС.

    Согласно данным расследования, батареи были начинены высокочувствительным взрывчатым веществом PETN. Отмечается, что это вещество широко используется в военных целях благодаря своей высокой мощности и способности к детонации при незначительном механическом воздействии.

    Представители японской корпорации Icom, производителя раций, заявили, что компания прекратила производство и поставку модели IC-V82 десять лет назад. В связи с этим эксперты не исключают, что взорвавшиеся рации могли быть модифицированы с целью закладки взрывчатки.

    Особую опасность представляло то, что взрывы происходили даже в тех случаях, когда аккумуляторный блок был отделен от основной части рации. Это свидетельствует о том, что взрывчатое вещество было тщательно интегрировано в конструкцию устройства.

    Во вторник в различных районах Ливана произошла детонация этих пейджеров, в результате инцидента более 2,8 тыс. человек получили ранения, а 12 человек погибли. «Хезболла» объявила о гибели 20 бойцов, включая командиров, в результате взрыва раций. Израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров. В четверг число жертв взрывов в разных районах Ливана возросло до 25 человек, ранено 608 человек.

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    21 сентября 2024, 11:34 • Видео
    Урсула перезахватила власть ради Киева

    Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

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    21 сентября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с ракетами, поставленными Киеву Западом
    ВС России поразили сухогруз с ракетами, поставленными Киеву Западом
    @ РИА Новости

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопления живой силы и техники противника в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три французские управляемые авиабомбы Hammer, десять америкманских реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31983 беспилотника, 579 ЗРК, 18317 танков и других бронемашин, 1457 боевых машин РСЗО, 14963 орудия полевой артиллерии и миномета, 26328 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    20 сентября 2024, 20:44 • Новости дня
    Мишустин утвердил список навязывающих нетрадиционные ценности стран
    Мишустин утвердил список навязывающих нетрадиционные ценности стран
    @ Oliver Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перечень государств, навязывающих деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, утвержден председателем правительства Михаилом Мишустиным.

    В списке из 47 стран оказались экономически недружественные России государства, включая США, Великобританию (вместе с коронными владениями Британской короны и Британскими заморскими территориями), Германию, Францию, Японию, передает ТАСС.

    В списке также значатся Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Багамские острова, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан Марино, Северная Македония, Сингапур, Словения, Тайвань, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

    Из стран ЕС нет Словакии и Венгрии, а из стран НАТО – Турции.

    Источник агентства, знакомый с подготовкой документа, пояснил, что перечень утвержден в соответствии с указом президента Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки иностранцам, разделяющим традиционные ценности.

    Ранее Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении иностранцам, которые не приемлют ценности Запада. Согласно документу, зарубежные граждане, не принимающие политику своих государств, которая противоречит традиционным ценностям, смогут обратиться за временным проживанием в России без необходимости соблюдения установленной квоты и предоставления подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства.

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    21 сентября 2024, 10:05 • Новости дня
    Пленный украинский солдат случайно сел в российский БМП

    Украинский пленный признался, что попал к русским из-за обмана командования

    Пленный украинский солдат случайно сел в российский БМП
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Украинский военнослужащий, попавший в плен, рассказал о том, как сел в БМП, не зная, что она принадлежит российским силам, и что его подразделение было единственным на запорожском направлении.

    Пленный украинский солдат сообщил, что оказался в плену, потому что командование ВСУ обещало подкрепление, которого не существовало, передает РИА «Новости». Он сел в БМП, думая, что это украинская машина, но вскоре понял, что она принадлежит российским военным.

    Солдат, по имени Устенко, заявил, что его командование уверило их, что неподалеку находятся силы ВСУ, прикрывающие подразделение, но позже выяснилось, что они были одни. Он добровольно пошел в военкомат, так как ранее служил по призыву, и не стал прятаться от повестки.

    Устенко рассказывал о нехватке подготовки и патронов: тренировки проводились раз в месяц с выдачей всего десяти патронов. По его словам, офицеры, к которым их прикомандировывали, считали солдат «пушечным мясом» и не заботились об их судьбе.

    Отметим, за последнюю неделю на линии боевого соприкосновения более 50 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен.

    Ранее пленный военнослужащий 20-го батальона 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Беседин, инвалид второй группы, признался, что решил дезертировать, узнав, что его вместе с сослуживцами привезли в Курскую область.

    А служивший в ВСУ поваром военнопленный Руслан Полторацкий рассказал Минобороны, как кормил командира бригады стейками и икрой.

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    21 сентября 2024, 06:13 • Новости дня
    Times узнала о втором проекте заявления США и Британии об ударах ВСУ по России

    Times сообщила о проекте заявления Байдена и Стармера с разрешением Киеву бить западными ракетами вглубь России

    Times узнала о втором проекте заявления США и Британии об ударах ВСУ по России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе подготовки встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера было создано два проекта заявления, в одном из которых предполагалось объявить о разрешении Киеву использовать западные ракеты для ударов вглубь России, пишет Times.

    Источники Times указывают на то, что высокопоставленные чиновники в Белом доме нацелены на «построение наследия» перед выборами и стремятся принять решение как можно скорее. Чиновники «готовились разрешить» Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России.

    «Но решение было таким сложным, что были подготовлены два заявления для совместной пресс-конференции», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

    Напомним, после переговоров между Байденом и Стармером Вашингтон заявил, что не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории.


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    20 сентября 2024, 18:44 • Новости дня
    ВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
    ВС России перерезали снабжение ВСУ по железной дороге на Покровск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска уничтожили мост, по которому проходила железная дорога в Покровск, что затруднило транспортировку украинских войск и боеприпасов, сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Российские военные разрушили мост, обеспечивавший железнодорожное сообщение на Покровск, передает «Первый канал» со ссылкой на слова советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Это событие затруднило для ВСУ доставку личного состава и боеприпасов по железной дороге в этот район, сообщает «Российская газета».

    Кимаковский уточнил, что в настоящее время ведутся активные тактические действия на реке Журавка, представляющей последнюю природную преграду перед Мирноградом и Покровском. На этом направлении задействованы артиллерия и ВКС.

    Также ранее стало известно, что ВС России уничтожили три моста в окрестностях Красноармейска, которые обеспечивали стратегическую логистическую поддержку для ВСУ. Этот город долгое время играл важную роль в логистической системе украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил о тяжелых боях на Кураховском и Покровском направлениях, которые продолжаются ежедневно, заявил он в своем обращении. Ранее Марьяна Безуглая утверждала, что главком ВСУ Александр Сырский приказал разделить Красноармейское направление на два для сокрытия провалов украинских военных на фронте.

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    20 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    В Ирландии напомнили Западу о российской «Царь-бомбе»

    Журналист Боуз напомнил Западу о наличии у России мощнейшей «Царь-бомбы»

    В Ирландии напомнили Западу о российской «Царь-бомбе»
    @ Pavel Golovkin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае ядерной войны Россия может применить мощнейшую в истории человечества термоядерную «Царь-бомбу», эта мысль ужасает, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    «Мысль о том, что западные политики рассматривают даже отдаленную перспективу эскалации конфликта с Россией, который, как бы маловероятно это ни было, может закончиться применением этого оружия, абсолютно ужасает», – написал журналист в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ядерный арсенал России в настоящее время является самым крупным и передовым в мире.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне.

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    21 сентября 2024, 06:40 • Новости дня
    Из-за обломков БПЛА на Кубани началась детонация взрывоопасных предметов

    Эвакуация жителей поселка началась на Кубани из-за детонации взрывоопасных предметов после падения обломков БПЛА

    Из-за обломков БПЛА на Кубани началась детонация взрывоопасных предметов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков украинского БПЛА началась детонация взрывоопасных предметов, проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом пожара, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кроме того, беспилотники сбиты на юго-западе Тверской области.

    Кондратьев сообщил в Telegram, что БПЛА атаковали Тихорецкий район. Два беспилотника были «подавлены силами ПВО и РЭБ», но из-за «падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы».

    Эвакуированных жителей поселка перевозят в соседние населенные пункты. Решено организовать в Тихорецке пункт временного размещения. По имеющейся информации, в результате ЧП никто не пострадал.

    Губернатор правительства Тверской области Игорь Руденя сообщил, что над регионом также «сбиты БПЛА». «Специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории», – сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства Тверской области.

    В среду Руденя сообщал, что в Торопце в результате падения обломков дрона начался пожар, проводилась частичная эвакуация. В результате падения обломков были госпитализированы 13 человек в состоянии средней тяжести.

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    21 сентября 2024, 15:05 • Новости дня
    Эксперт назвал тип оружия, которым был уничтожен украинский сухогруз с западными ракетами

    Эксперт Дандыкин: Ударом по украинскому сухогрузу Россия уничтожила ценный груз для ВСУ

    Эксперт назвал тип оружия, которым был уничтожен украинский сухогруз с западными ракетами
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Для уничтожения украинского сухогруза с западными ракетами Россия применила дальнюю авиационную ракету или нанесла удар комплексом «Искандер», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Об уничтожении сухогруза с западными ракетами и боеприпасами для киевского режима сообщили в Минобороны России.

    «Вполне вероятно, что украинский сухогруз был поражен дальней авиационной ракетой. Второй вариант – это удар «Искандером». Судя по всему, груз сдетонировал, и от судна ничего не осталось. Скорее всего, сухогруз находился где-то под Одессой, куда он подошел под разгрузку», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Нанесение поражения сухогрузу с западными ракетами и боеприпасами для Украины было ожидаемым. «Это достаточно ценный груз, но надо более активно уничтожать боеприпасы, которые Запад поставляет киевскому режиму. Все это оружие, как мы знаем, направлено не только против военных объектов, но и мирногно населения», – подчеркнул эксперт.

    Подобные удары также должны отбить охоту перевозить особо опасные грузы на гражданских судах. «Военная помощь Украине только затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Кому-то выгодно, чтобы он продолжался. А мы тратим ресурсы, причем главный ресурс – это люди. Да, мы теряем меньше людей, но есть определенное напряжение», – добавил спикер.

    Дандыкин напомнил, что поставщики вооружений Киеву по сути становятся стороной конфликта. «Мы делаем все, чтобы не было большой войны. Понимание того, что такая война стала бы последней в истории человечества, присутствует у самых ожесточенных «ястребов», включая американских», – считает эксперт.

    В субботу в Минобороны сообщили о том, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России было нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада.

    Кроме того были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопления живой силы и техники противника в 153 районах. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три французские управляемые авиабомбы Hammer, десять американских реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотника.

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    21 сентября 2024, 10:31 • Новости дня
    Бойца ММА пытались похитить из НИИ Склифосовского

    Шестерых мужчин арестовали за попытку похитить бойца ММА из НИИ Склифосовского

    Бойца ММА пытались похитить из НИИ Склифосовского
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Шестеро мужчин, пытавшихся прорваться в НИИ Склифосовского, стремились увезти бойца ММА Умара Чичаева, получавшего там медпомощь после инцидента со стрельбой у офиса Wildberries, однако сами были задержаны.

    Шестеро мужчин пытались проникнуть в приемное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает ТАСС. По данным правоохранительных органов, их целью было попасть в палату, где находился боец ММА Умар Чичаев. Чичаева задержали ранее после инцидента со стрельбой у офиса компании Wildberries.

    Мужчины, по словам источника, хотели забрать Чичаева из медицинского учреждения, где ему оказывали первую помощь после задержания. Однако они сами были задержаны за неповиновение полиции. В отношении них возбуждено административное дело за нарушение общественного порядка.

    Напомним, Басманный суд Москвы арестовал 30 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries в центре столицы. Впоследствии Следственный комитет отпустил еще трех человек, включая арестованных за покушение на полицейского. Кроме того, владеющий 1% ООО «Вайлдберриз» Владислав Бакальчук, которого задержали по этому делу, сообщил, что вернулся домой.

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    20 сентября 2024, 19:23 • Новости дня
    РПЦ поддержала инициативу об исключении теории Дарвина из школьных учебников
    РПЦ поддержала инициативу об исключении теории Дарвина из школьных учебников
    @ CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители Русской православной церкви поддержали предложение об исключении теории эволюции Чарльза Дарвина из школьной программы.

    Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, иерей Федор Лукьянов, предложил исключить теорию Дарвина из школьной программы, передает РИА «Новости». Он отметил, что поддерживает мнение помощника председателя правительства Чечни Муслима Хучиева о необходимости такого шага, так как считает, что теория эволюции вводит школьников в заблуждение.

    Лукьянов подчеркнул, что данное предложение связано с задачей по формированию у детей правильного мировоззрения, которое, по его мнению, не должно включать противоречивую теорию эволюции. Он также выразил уверенность, что исключение этой темы из школьных учебников поможет избежать недопонимания и путаницы среди учащихся.

    На ваш взгляд
    Надо ли преподавать теорию Дарвина в средних школах?



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    Предложение иерея вызвало широкий общественный резонанс. Одни эксперты считают, что такой шаг может негативно сказаться на уровне образования в стране, а другие, в частности представители религиозных кругов, поддерживают инициативу, утверждая, что это поможет укрепить духовные ценности.

    Ранее помощник председателя правительства Чечни Муслим Хучиев предложил исключить теорию происхождения видов Чарльза Дарвина из школьных учебников.

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    20 сентября 2024, 19:53 • Новости дня
    Эксперт: Привезенной из Литвы ТЭЦ хватит Украине на половину небольшого города

    Эксперт Анпилогов: Передача литовской ТЭЦ Украине – это декларативный шаг

    Эксперт: Привезенной из Литвы ТЭЦ хватит Украине на половину небольшого города
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перевезти ТЭЦ из Литвы на Украину можно, хотя это и весьма сложная инженерная задача. Но эта станция даст мизерное приращение электрогенерации. Кроме того, уничтожить любой из сложных объектов электроэнергетики гораздо проще, чем его построить или перевезти, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в Литве решили демонтировать одну из ТЭЦ для передачи ее Украине.

    «Перевозка ТЭЦ технически реализуема, но это очень серьезная инженерная задача. Очень многое зависит от мощности исходного объекта», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Трудна сама перевозка котлового оборудования, если речь идет о твердотопливной ТЭЦ, работающей на угле или торфе. Кроме того, сейчас большинство станций используют паровые турбины. Специалистам при возведении нужно выставить все упорные подшипники, на которых конструкция будет крутиться с достаточно высокой скоростью», – отметил он.

    «Литовскую ТЭЦ можно будет поставить только возле уже существующей электросети. Скорее всего, это будут делать на Западной Украине, хотя и она находится в досягаемости для российских ударов. Этот шаг – декларативный со стороны Вильнюса и Киева, он напоминает попытки вычерпать воду решетом, потому что уничтожить любой из сложных объектов электроэнергетики гораздо проще, чем его построить или перевезти», – продолжил спикер.

    По его словам, Литва и Украина, возможно,  планируют своеобразный энергетический каннибализм, когда разобранная ТЭЦ не будет собираться на Украине, а ее детали пойдут на замену уничтоженных. «Прибалтика всю инфраструктуру получила от Советского Союза, станции сделаны по стандартам того времени – в турбинном оборудовании, в котлах, все это унифицировано. Поэтому, в принципе, они могут использовать запчасти для восстановления Криворожской или Приднепровской станций», – пояснил Анпилогов.

    Он напомнил, что Россия уничтожила почти до 80% потенциала украинских ТЭЦ. «Остались лишь небольшие объекты генерации. Есть на Украине и газопоршневые установки, но они производят скромное количество электроэнергии, обычно единицы МВт. Этого хватает, чтобы снабжать теплом небольшой город», – детализировал эксперт.

    «Однако импорт энергии на Украину составляет уже сейчас, в летнее время, около 2 ГВт. А зимой эта цифра вырастет до пяти. ТЭЦ, которую привезут из Литвы, думаю, даст в пределах сотни. Все будет зависеть от газа – коксовый или доменный менее калорийные, чем природный. Если станция работала на качественном антраците, а ее запустят, допустим, на буром угле, это тоже обернется потерей мощности», – пояснил он.

    «В любом случае речь идет о капле в море. Литовская ТЭЦ – это решение вопроса энергоснабжения для какого-нибудь небольшого западноукраинского города вроде Стрыя. И то – не полностью», – указал Анпилогов.

    Ранее в Литве решили демонтировать одну из ТЭЦ для передачи ее частей Украине. Об этом во время своего визита в Киев сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, составные компоненты станции будут использоваться для восстановления повреждений энергетической инфраструктуры. А глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что европейские потребители способны сократить потребление из солидарности с Киевом, чтобы сэкономленные объемы передать Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли эта помощь вытянуть зимой украинскую энергетику.

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    20 сентября 2024, 20:33 • Новости дня
    Психолог рассказала, как убедить детей не спиливать зубную эмаль

    Психолог Жихарева дала советы, как убедить детей не выравнивать зубы пилкой для ногтей

    Психолог рассказала, как убедить детей не спиливать зубную эмаль
    @ Vikki Grant/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В Tik-Tok появился новый тренд – подростки пилками для ногтей стачивают передние зубы, чтобы они имели одинаковую высоту. Детский психолог Олеся Жихарева рассказала газете ВЗГЛЯД, как правильно поговорить с ребенком, чтобы он осознал серьезность медицинских последствий таких манипуляций с зубами.

    «У подростков есть потребность в принадлежности к какой-либо субкультуре или подростковой компании. Эта потребность актуализируется в достаточно раннем возрасте, где-то в районе 12 лет, и начинает проходить только по достижении совершеннолетия, когда ценности смещаются в сторону друзей, семьи, работы, карьеры и т. д. Именно на этой потребности базируются все подростковые течения», – рассказывает Жихарева. Кроме того, продолжает специалист, подростки нуждаются в протестных проявлениях – у них появляется потребность быть ярко индивидуальными, отличаться от других.

    «И если группа, к которой себя причисляет подросток, стачивает зубы, то значит, он будет стачивать зубы. Ребенок считает, что он этим отличается от основной массы, а поэтому делает что-то, чтобы не быть как все», – объясняет психотерапевт.


    Однако есть ряд хитростей для родителей, с помощью которых они могут оградить своих детей от зловредных трендов, продолжает эксперт. По ее словам, в таких ситуациях ни в коем случае нельзя наказывать ребенка, разговаривать с ним назидательным тоном – лучше работать наглядно, образно. Например, показать структуру зуба, эмали, объяснить, что она не восстанавливается, и, спиливая ее, ребенок делает зуб чувствительным.

    «Необходим подход через доброе. При разговоре с подростком лучше рассказывать примеры из жизни, можно их даже придумать, использовать метафоры, причем позитивные и очень интересные. Потому что если все перейдет в откровенные запреты и наказания, то работать это не будет. В противном случае это вызовет протестные реакции, усугубит отношения в семье и отдалит ребенка», – заключила Жихарева.

    Стоит отметить, что подвергшиеся новому тренду дети не осознают, что повреждение эмали приводит к ряду серьезных последствий. Ее стачивание вызывает повышенную чувствительность зубов, дискомфорт при употреблении горячей, холодной или кислой пищи. И поскольку эмаль не восстанавливается, поврежденные участки становятся уязвимыми для бактерий. Со временем это может потребовать серьезного стоматологического вмешательства, вплоть до замены зубов на вставные.

    Ранее практикующий психотерапевт и научный сотрудник факультета психологии МГУ им. Ломоносова Вера Сухих в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, как вести себя с агрессивными квадроберами, а также порассуждала о пользе и вреде новой спортивной субкультуры.

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    21 сентября 2024, 02:29 • Новости дня
    Сикорский отказался от идеи передачи Крыма под мандат ООН

    Сикорский назвал свои слова о передаче Крыма под мандат ООН «гипотетической дискуссией»

    Сикорский отказался от идеи передачи Крыма под мандат ООН
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался от своих слов о возможной передаче Крыма под мандат ООН, заявив, что это была лишь «гипотетическая дискуссия» в кругу экспертов.

    В ходе пресс-конференции в Вашингтоне Сикорский подчеркнул, что Польша продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и неоднократно заявляла об этом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Onet.

    «В то же время, на конференции состоялась гипотетическая дискуссия в кругу экспертов в режиме off the record», – заявил министр. Он пояснил, что в ходе обсуждения рассматривались различные варианты реализации предложений украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении Киевом контроля над Крымом.

    Напомним, Сикорский предложил урегулировать конфликт вокруг статуса Крыма путем передачи полуострова под мандат ООН на 20 лет с последующим «честным» референдумом. На это глава офиса украинского президента Андрей Ермак ответил, что Крым якобы является территорией Украины. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение Польши абсурдным, подчеркнув, что статус российских регионов не подлежит обсуждению.

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