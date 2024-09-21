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Пушков назвал причины кризиса в Германии
Пушков обвинил либеральные догмы в кризисе Германии
Либеральные догмы и конфликты Германии с Россией, заложенные при Ангеле Меркель, способствовали нынешнему экономическому и социальному кризису в стране, заявил сенатор Алексей Пушков.
Он написал в своем Telegram-канале, что Германия столкнулась с затяжным экономическим и социальным кризисом из-за приоритета деструктивной идеологии и политики над экономикой. Он отметил, что «либеральные догмы, открытые границы и конфликт с Россией», заложенные при Меркель, привели страну к текущим проблемам.
Пушков прокомментировал аналитику экономиста Штефана Котса, который в интервью WirtschaftsWoche отметил, что Германия теряет конкурентоспособность из-за проблем в энергетической политике, демографии, увеличения бюрократии и устаревшей инфраструктуры. Котс также указал на утрату позиций немецких компаний на мировом рынке из-за конкуренции с Китаем и другими странами, а также на вмешательство государства, искажающее рынок.
Котс заявил, что ситуация в немецкой экономике в ближайшие годы не улучшится. Он отметил, что экономика страны уже второй год подряд демонстрирует спад, и прогнозируется сокращение на 0,1 процента в 2024 году. Это связано с тем, что немецкая экономика все меньше зависит от мировых экономических трендов, особенно в свете растущей конкуренции со стороны Китая.
Газета ВЗГЛЯД писала про негативные тенденции в экономике Германии.