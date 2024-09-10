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    Германская экономика теряет лицо

    @ imago-images/Global Look Press

    10 сентября 2024, 11:44 Мнение

    Германская экономика теряет лицо

    Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

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    Победа ультраправой «Альтернативы для Германии» и хороший результат левых в лице «Союза Сары Вагенкнехт» на выборах в восточных землях страны стали отражением нарастающих экономических и социальных проблем. Главная из них – ускоренная деиндустриализация Германии, чья промышленность и специалисты в невиданных ранее масштабах покидают страну.

    С результатом региональных выборов на землях бывшей ГДР резонирует сообщение газеты Le Figaro, в котором говорится о планах Volkswagen AG закрыть два завода: в Оснабрюке, который в Нижней Саксонии, и в Дрездене, что в земле Саксония. К слову, именно в Саксонии (наряду с Тюрингией) АдГ продемонстрировала выдающийся результат, заняв второе место, едва уступив Христианско-демократическому союзу (ХДС).

    Закрытие этих заводов – явление знаковое. С них, собственно, начинался Volkswagen как бренд. Немецкие машины, произведенные вне Германии, – такова, вероятно, новая реальность, в которой предстоит жить некогда локомотиву экономики ЕС, а теперь больному человеку Европы.

    Внутренние документы, на которые ссылается Le Figaro, представляют особый интерес. «Германия все больше теряет позиции с точки зрения конкурентоспособности. Больше нельзя исключать закрытия заводов по производству автомобилей и комплектующих», – говорит изданию генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм. Его дополняет бренд-директор компании Томас Шефер, заявляя, что «ситуация чрезвычайно напряженная, и ее нельзя исправить простыми мерами по сокращению затрат». Иными словами, высшее руководство автомобильного концерна считает закрытие заводов в Германии фактически неизбежным.

    Проблемы Volkswagen во многом являются отражением системного кризиса германской экономики. Если, например, химпром в лице концерна BASF первым пал под давлением энергетического кризиса, то проблемы автопрома одним только прекращением поставок относительно дешевого российского газа не объяснить. Для BASF или для французского и американского производителей шин Michelin и Goodyear, которые также закрыли свои заводы в ФРГ и распустили персонал, все очевидно – высокая доля энергии в себестоимости убивает всю экономику выпуска изделий.

    Для VW дорогая энергия – важная, но не единственная проблема. Радикально снизился экспорт «народных автомобилей». Некогда огромные азиатские рынки, на которых паслись европейские автопроизводители, стали стремительно сжиматься. Китай научился производить автомобили, а главное – КНР уверенно шагнула в эру гибридных машин и электрокаров, потеснив отстающих в данном плане европейцев.

    Great Wall, BYD и другие азиатские производители успешно теснят германский автопром у него же на родине. Китайцы бьют европейцев соотношением цена/качество, которое за последние годы значимо подросло само по себе, а на фоне экономических проблем Германии и вовсе получило неожиданное ускорение. Не так давно тот же Оливер Блюм заявлял, что не видит в экспансии китайских авто ничего плохого. Но теперь пришло время признать всю глубину проблемы.

    VW внимательно смотрит на тот же Merсedes, который испытывает аналогичные проблемы в Германии, что и «народный автомобиль», однако успел перенести большую часть своих производственных мощностей в Китай и в целом показывает не такой плохой результат.

    Немецкие бренды в буквальном смысле отрываются от земли, где они были рождены. Насколько немецкими остаются автомобили, произведенные в Китае и США и ориентированные на местные же рынки, сказать сложно. В неевропейские юрисдикции переезжают не только налоги, но и специалисты. Тем самым стагнирующий немецкий автопром наносит двойной удар по экономике Германии и ЕС в целом, лишая их не только востребованного товара, но и платежеспособного потребителя.

    Промышленность Германии занимает пятую часть экономики – в отличие, например, от Франции, где доминирует экономика услуг. Поэтому спад в промышленности тянет вниз и всю экономику. Согласно прогнозам института Ifo, ВВП Германии в 2024 году будет околонулевым, а в 2025 году покажет 0,9% роста. Кильский институт мировой экономики и вовсе предсказывает падение ВВП на 0,1% в текущем году. Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей и – хуже того – потеря лица немецкой промышленностью влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.

    Немецкие либералы с ужасом экстраполируют результаты выборов в восточных землях на общегерманские выборы. Ведь успех АдГ и левых на них – это как минимум болезненная смена внутреннего и внешнего курса, замена «светофорной коалиции» в правительстве на реальную власть, а как максимум – раскол страны. Причем раскол – все по той же старой линии ФРГ и ГДР времен разделенной Германии. Это как раз тот случай, когда история может повториться. А что уж там будет – снова трагедия или фарс, пока неизвестно.

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