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Боррель признал невозможность ЕС поставить Украине 1 млн снарядов
Жозеп Боррель на мероприятии, прошедшем на острове Гран-Канария признал, что Евросоюз пообещал Украине 1 млн боеприпасов, не зная, сможет ли выполнить это обещание, и в итоге не смог осуществить поставку в полном объеме.
Выступая на мероприятии, Боррель отметил, что, несмотря на обещания, Евросоюз не смог в полной мере выполнить свои обязательства перед Украиной поставить 1 млн боеприпасов, передает ТАСС. «Мы не находимся в состоянии войны и не хотим этого», – уточнил он, указывая на отставание в пополнении запасов армий стран ЕС.
По словам Борреля, европейцы не до конца осознают текущую геополитическую обстановку. Он подчеркнул, что технологическое отставание Европы в нынешних условиях становится все более угрожающим, подчеркивая фрагментированность и конфликтность современного мира.
Ранее Евросоюз перечислит в Еврокомиссию первый транш в размере 1,4 млрд евро из средств от замороженных активов России в первую неделю августа. Однако, как подчеркнул Боррель, Евросоюз сталкивается с проблемами при реализации обещаний военной помощи Украине, включая затягивание чешской инициативы по поставкам боеприпасов Киеву. Как сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, Евросоюз не смог в срок поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, обещанных в прошлом году.