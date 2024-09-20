Глава Минобороны Украины уволил заместителей начальника ГУР

Глава Минобороны Украины Умеров уволил заместителей начальника ГУР без ведома Буданова

Tекст: Алексей Дегтярев

Умеров принял решение освободить от должностей двух заместителей Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. Оба заместителя были уволены около недели назад, передает РИА «Новости».

Отмечается, что оба уволенных связаны с бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым, который сейчас занимает должность посла Украины в Словении. Увольнение произошло без согласования с самим Будановым и без его участия.

По этим данным, решение об отставке двух заместителей главы ГУР приняли в офисе президента Украины Владимира Зеленского, чтобы ослабить влияние Буданова. Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза ранее заявлял, что в офисе Зеленского рассматривают возможность увольнения самого Буданова, но члены профильного комитета парламента утверждают, что в ближайшее время это не произойдет.

Ранее на Украине прошли массовые отставки в правительстве, в том числе со своего поста ушел глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, его место занял Андрей Сибига.