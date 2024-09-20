Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.2 комментария
Глава Минобороны Украины уволил заместителей начальника ГУР
Глава Минобороны Украины Умеров уволил заместителей начальника ГУР без ведома Буданова
Министр обороны Украины Рустем Умеров освободил от должностей двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), не поставив того в известность.
Умеров принял решение освободить от должностей двух заместителей Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. Оба заместителя были уволены около недели назад, передает РИА «Новости».
Отмечается, что оба уволенных связаны с бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым, который сейчас занимает должность посла Украины в Словении. Увольнение произошло без согласования с самим Будановым и без его участия.
По этим данным, решение об отставке двух заместителей главы ГУР приняли в офисе президента Украины Владимира Зеленского, чтобы ослабить влияние Буданова. Экс-депутат Верховной рады Борислав Береза ранее заявлял, что в офисе Зеленского рассматривают возможность увольнения самого Буданова, но члены профильного комитета парламента утверждают, что в ближайшее время это не произойдет.
Ранее на Украине прошли массовые отставки в правительстве, в том числе со своего поста ушел глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, его место занял Андрей Сибига.