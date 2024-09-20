Путин предложил Совбезу обсудить объективную трактовку истории

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РИА Новости, Путин отметил, что в последние годы история используется в политике для достижения определенных целей, что может негативно повлиять на восприятие России на международной арене.

Путин уточнил, что история служит средством в современной политике и зачастую применяется недобросовестным способом. Эти действия, по его мнению, могут быть направлены на дискредитацию России и искажение подлинных исторических фактов.

Совет безопасности РФ обсудил необходимость предотвращения подобных манипуляций с историей.

Напомним, с нового учебного года российские старшеклассники начали изучать историю по новым учебникам.