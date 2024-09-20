Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.2 комментария
Путин предложил Совбезу обсудить объективную трактовку истории
На оперативном совещании Совбеза РФ президент Владимир Путин предложил обсудить важность объективной трактовки истории, подчеркивая, что история часто используется в политических целях против России.
Как передает РИА Новости, Путин отметил, что в последние годы история используется в политике для достижения определенных целей, что может негативно повлиять на восприятие России на международной арене.
Путин уточнил, что история служит средством в современной политике и зачастую применяется недобросовестным способом. Эти действия, по его мнению, могут быть направлены на дискредитацию России и искажение подлинных исторических фактов.
Совет безопасности РФ обсудил необходимость предотвращения подобных манипуляций с историей.
Напомним, с нового учебного года российские старшеклассники начали изучать историю по новым учебникам.