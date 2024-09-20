Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.2 комментария
Украинским чиновникам запретили Telegram на служебных гаджетах
СНБО Украины запретил использование Telegram на служебных устройствах
Совет национальной безопасности и обороны Украины ограничил использование Telegram на служебных устройствах чиновников и военных после заседания Национального координационного центра кибербезопасности, сообщила пресс-служба Совбеза.
Как говорится в сообщении, СНБО Украины на заседании Национального координационного центра кибербезопасности официально запретил использование мессенджера Telegram на служебных устройствах для украинских чиновников и военных, передает ТАСС.
Там добавили. что ограничения касаются всех органов государственной власти, военных формирований и объектов критической инфраструктуры, запрет на использование Telegram касается только служебных устройств, что подчеркивает намерение украинских властей усилить меры безопасности в отношении передачи информации.
В сообщении СНБО уточняется, что такие меры принимаются для предотвращения возможных угроз информационной безопасности в условиях текущей геополитической ситуации.
Ранее обозреватель американского портала Defense One Патрик Такер сообщил, что получение жителями и экспертами из западных стран информации о конфликте на Украине может быть осложнено из-за задержания сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова.