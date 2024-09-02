Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.0 комментариев
Обвиняемые в нападении на автобус в подмосковном Щелкове арестованы
Обвиняемые в нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелкове арестованы
Следственный комитет России по Московской области удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу на два месяца троих фигурантов, обвиняемых в нападении на свадебный автобус в подмосковном Щелкове, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как указали в пресс-службе, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих задержанных, подозреваемых в совершении группового хулиганства, сопровождавшегося применением насилия, опасного для жизни или здоровья, передает РИА «Новости».
Следователи отмечают, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Подозреваемые свою вину в инкриминируемых им преступлениях не признают.
Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Подмосковье задержаны четверо мужчин, разбивших стекла микроавтобуса в Щелково: в результате инцидента пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетние.