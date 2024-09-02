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Американский астронавт сообщил о «странном шуме» на корабле Starliner
Американский астронавт Бутч Уилмор уведомил Центр космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне о «странном шуме» на пристыкованном к МКС корабле Starliner, сообщил портал Ars Technica.
Портал сослался на аудиозапись переговоров между Уилмором и НАСА, который перехватил и опубликовал метеоролог Роб Дейл из штата Мичиган.
«Из динамика [космического корабля] доносятся странные шумы <…>. Я не знаю, что является их источником», – передает ТАСС слова Уилмора. Астронавт спросил сНАСА, «наблюдаются ли какие-либо неполадки в соединительных узлах между станцией и кораблем», и предложил послушать звук внутри корабля.
Специалисты подтвердили наличие «пульсирующего шума, похожего на гидролокационный импульс», и пообещали разобраться в проблеме.
Ранее в НАСА заявили, что экипаж Boeing Starliner вернется с МКС на Землю в феврале.