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Politico: Гимн Украины «вшили» в ПО, предназначенное для проведения выборов в США
Проверка программного обеспечения (ПО) для составления списка избирателей, которое будет использоваться в штате Нью-Гэмпшир на выборах президента США в 2024 году, обнаружила, что в его базу данных вшит гимн Украины, сообщила газета Politico со ссылкой на власти штата.
По ее информации, власти Нью-Гэмпшира заказали у IT-компании ReversingLabs проверку программы на наличие вирусов и выяснили, что один из работавших над обеспечением программистов вшил в базу данных гимн Украины, передает ТАСС. Также, проверка обнаружила, что ПО подключено к серверам за пределами Соединенных Штатов и использует находящийся в открытом доступе код.
В публикации говорится, что власти не сочли это «правонарушением», а ответственная за ПО компания устранила проблемы. По словам источника Politico, властям «удалось предотвратить катастрофу», так как хакеры могли уязвимости для редактирования списков избирателей, а также задействовать гимн Украины для распространения теорий заговора относительно грядущих выборов.
Как подчеркивает Politico, находки представляют собой лишь часть более широкой проблемы с ПО для выборов, поскольку подрядчики «не контролируются в достаточной степени», а штаты и округа США «урезаны в ресурсах и экспертизе».
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