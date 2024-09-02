Эксперт: Политика Нетаньяху ведет Израиль к гражданской войне

Израильский политолог Ципис назвал возможный ответ Нетаньяху на протесты в Тель-Авиве

Tекст: Анастасия Куликова

«Ситуация в Израиле накалена до предела. У людей попросту кончается терпение. Продолжающаяся операция в Газе и отсутствие каких-либо тактических успехов ЦАХАЛ, потери в израильской армии, а также бездействие правительства в вопросе освобождения заложников – все это вылилось в массовые протесты», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

Он напомнил, что основное требование участников акции осталось прежним – заключение сделки с палестинским движением ХАМАС и возвращение удерживаемых в Газе заложников. Однако для Биньямина Нетаньяху такой шаг обернулся бы поражением, добавил собеседник. Впрочем, реализация альтернативного сценария также грозит израильскому премьеру последствиями.

«Он фактически стоит перед выбором: продолжать военную операцию и пожертвовать заложниками или выполнить условия демонстрантов и вывести из анклава войска. В первом случае израильские города накроет волна еще более масштабных протестов, к демонстрантам могут присоединиться и военные – все это способно привести к гражданской войне. Во втором – правительство падет, а премьера сместят и привлекут к ответственности за провал 7 октября», – детализировал спикер.

«В личных интересах Нетаньяху продолжать боевые действия, но он пока лишь тянет время. Я не исключаю, что в ближайшие дни Израиль организует провокацию для того, чтобы отвлечь общественное внимание от существующих проблем и спасти нынешнее правительство. Речь может идти о столкновении ЦАХАЛ с ливанской «Хезболлой», а также об ударе израильской армии по Ирану», – заключил Ципис.

В воскресенье вечером более 700 тыс. человек вышли на улицы Израиля с требованием немедленного освобождения заложников. По данным CNN, в Тель-Авиве собрались более 500 тыс. протестующих. Массовый митинг был организован активистами после сообщения об убийстве радикалами в Газе шестерых заложников, среди которых, по данным ЦАХАЛ, был Александр Лобанов, имевший и российское гражданство.

Митингующие у комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве призвали израильские власти немедленно согласиться на сделку с палестинским движением ХАМАС ради спасения заложников. После основной демонстрации несколько сотен протестующих прорвали полицейское заграждение и блокировали движение по шоссе «Аялон» на востоке города, передает ТАСС. В Хайфе сотни активистов жгли огонь на улице. Издание The Times of Israel отмечает, что нынешние протесты могут быть крупнейшими с начала боевых действий в Газе 7 октября 2023 года.

Ранее национальный профсоюзный центр Histadrut объявил всеобщую забастовку ради освобождения заложников, она была назначена на понедельник. Временно закрыт аэропорт Бен-Гурион для вылетов и посадок. Все школы страны, кроме школ для детей с особыми потребностями, работали в усеченном режиме. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич на этом фоне обратился к генеральному прокурору страны. Он заявил, что забастовка нанесет ущерб экономике в военное время и создаст опасный прецедент.