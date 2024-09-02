Стартовал прием проектов на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2025 году

Проекты на конкурс можно подать на сайте фонда до 23.30 мск 15 октября.

При этом фонд настоятельно рекомендует не откладывать подготовку заявки на последние дни, поскольку это чаще всего негативно сказывается на качестве проработки и, как следствие, шансах получить поддержку. Кроме того, в таком случае у участника конкурса не остается времени на исправление технических ошибок, если они будут допущены.

3 сентября в 12.00 пройдет прямой эфир с генеральным директором Фонда президентских грантов Ильей Чукалиным в соцсети «ВКонтакте» и на платформе Rutube. Глава фонда расскажет, как подготовиться к участию в конкурсе тем, кто будет подавать заявку впервые, на что обратить внимание тем, кто уже побеждали в конкурсе и теперь хотят участвовать с более сложными проектами, что делать участникам конкурса, которые на протяжении длительного времени получают низкие баллы.

В сентябре фонд также проведет ряд обучающих вебинаров и очных семинаров для участников конкурса.

Кроме того, вся информация по участию в конкурсе доступна на сайте фонда в соответствующем разделе. Ответы на основные вопросы можно найти в центре поддержки. Качественно подготовить заявку поможет и онлайн-курс фонда по социальному проектированию. Подробные условия и порядок проведения конкурса можно посмотреть в положении, которое опубликовано на сайте фонда.

Итоги конкурса будут подведены в январе 2025 года. Поддержанные проекты смогут стартовать в феврале.

С 2017 года Фондом президентских грантов проведено 18 конкурсов (этот 19-й). На них было подано 167 тыс. проектов от 43 тыс. некоммерческих организаций. 30,6 тыс. проектов от 14,3 тысяч некоммерческих организаций поддержано по результатам 18 конкурсов (при этом 7,8 тысяч организаций (55%) победили с первой попытки). Общая сумма выделенных грантов составляет 66,4 млрд рублей. Еще 51,2 млрд рублей сами НКО привлекли в качестве софинансирования (77%).