Экс-сотрудники Oracle попросили российские власти не лишать их премий

Tекст: Валерия Городецкая

Более 50 бывших сотрудников российского подразделения Oracle столкнулись с судебными исками со стороны арбитражного управляющего, который требует вернуть выплаченные им премии, передает РБК.

Они направили письма в адрес президента России Владимира Путина и в его администрацию, омбудсмена Татьяны Москальковой, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главы комитета заксобрания по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, вице-премьера Татьяны Голиковой, в Роструд, Генпрокуратуру и Общественную палату с просьбой защитить их интересы и сохранить выплаты.

По мнению управляющего, эти выплаты были произведены незаконно после закрытия офиса Oracle в России и уменьшили конкурсную массу при банкротстве компании. Общая сумма исков превышает 100 млн рублей.

Среди ответчиков по искам оказались в том числе бывшие руководители российского подразделения Oracle, включая Евгения Дрякина. В своем обращении экс-сотрудники подчеркнули, что конкурсный управляющий пытается переложить ответственность за финансовые проблемы компании на них, требуя вернуть законно заработанные средства.

Дрякин, с которого пытаются взыскать 8,4 млн рублей, заявил, что оспариваемые выплаты являются частью его переменной зарплаты, которая была начислена за выполненную работу до закрытия компании в России. Он подчеркнул, что эти средства были выплачены в соответствии с трудовым договором.

В августе прошлого года арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Оракл компьютерное оборудование» (ОКО), российскую «дочку» американской компании Oracle по производству ПО, следует из картотеки арбитражных дел.