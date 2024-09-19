Киев выдал удар украинской ракетой по парку в Харькове за атаку России

Tекст: Вера Басилая

По данным Лисняка, 31 августа украинская ПВО осуществила ложный выпуск зенитной управляемой ракеты по гражданским объектам в районе парка Юрьева в Харькове, передает РИА «Новости».

«Удар по парку был представлен как результат попаданий Вооруженных Сил Российской Федерации», – сообщил Лисняк, добавив, что ночью в тот же день сотрудники ЖКХ спешно убирали следы от поражающих элементов украинской ракеты на детской площадке.

Он считает, что акция была задумана для того, чтобы обвинить Россию в обстреле мирных жителей и гражданских объектов.

Ранее Лисняк сообщил, что ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей из Купянского района Харьковской области, чтобы избежать свидетелей предполагаемого мародерства украинских военных до прихода российских войск.