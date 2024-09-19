19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
Сальдо: ВСУ 45 раз за сутки атаковали Херсонскую область, погиб мужчина
Губернатор Сальдо: ВСУ 45 раз за сутки атаковали Херсонскую область, погиб мужчина
За минувшие сутки ВСУ выпустили 45 снарядов по населенным пунктам на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Киевскими боевиками обстреляны Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха», – написал Сальдо в Telegram-канале.
Также указано, что в селе Каиры Горностаевского округа погиб 66-летний местный житель.
Ранее в понедельник ВЗГЛЯД писал, что ВСУ обстреляли электроподстанцию в Новой Каховке, без света остались тысячи жителей.