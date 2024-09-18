Марафон «Школа мечты» пройдет в 55 регионах страны

Tекст: Ольга Иванова

Марафон «Школа мечты», организованный Общественной палатой РФ совместно с «Движением первых», состоится в конце сентября – начале октября 2024 года. Студенческие команды посетят более 300 школ – участниц федеральной программы капитального ремонта и проведут совместно со школьниками, учителями и родителями соучаствующее исследование зданий школ с целью выяснить, какие пространства требуют переосмысления в ходе капитального ремонта, где в школе сформировались «зоны напряжения», какие в целом у школьного сообщества есть пожелания и запросы на изменения и как можно их учесть при разработке дизайн-проекта школы. Участниками исследования станут школьники всех возрастных групп, их родители, педагоги и администрация школ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам лидера проекта, председателя комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Натальи Кравченко проект «Школа мечты» реализуется с целью повышения качественных результатов президентской программы капитального ремонта школ и усиления социального эффекта от его реализации. Государство должно уметь разговаривать с детьми и родителями на языке визуальных коммуникаций.

Методики соучаствующего исследования адаптированы под разные возрастные группы школьников. Для учеников начальной школы используются «сказочные» методы, позволяющие малышам по-настоящему помечтать – взглянуть на свою школу, как на сказочное пространство. Для старшеклассников и взрослых участников применяются методы, которые позволяют максимально достоверно получить текущую картину эксплуатации пространства и, проанализировав особенности образовательного процесса, сформулировать вектор модернизации, учитывающих мнение всех участников образовательных отношений. Важно, что в процесс работы над образом будущей школы вовлечены все – от администрации школы до неравнодушного родительского сообщества.

Итогом марафона должен стать документ, в котором будут выделены существующие «проблемные зоны» и «точки напряженности» в пространстве конкретной образовательной организации, а также будут предложены «резервы» для его улучшения.

В завершении марафона школа может сама определить дальнейшие шаги. Первый вариант – передать отчет о соучаствующем исследовании как техническое задание подрядной строительной организации, которая будет производить ремонтные работы. Второй вариант – продолжить взаимодействовать с вузом и студентами для создания полноценного дизайн-проекта, который станет частью технического задания при выборе подрядчика.