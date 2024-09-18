Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?4 комментария
Глава парламента Крыма: ВСУ могли пойти на захват буровой вышки, чтобы отвлечь
Глава парламента Крыма: Попытка ВСУ захватить буровую установку в Черном море могла быть отвлекающим маневром
Отвлекающим маневром могла быть попытка десанта ВСУ захватить самоподъемную российскую буровую установку «Крым-2» в Черном море, считает глава парламента полуострова Владимир Константинов.
«Никто не знает, что замыслил враг. Он мог отвлечь нас на одном направлении, чтобы сделать гадость на другом. Мы приготовились, отмобилизовались. Возможно, именно потому там не особенно спешат на рандеву с нами», – приводит РИА «Новости» слова Константинова.
Как заметил спикер, ранее киевский режим активно обсуждал тему наступления на Крым, а в итоге границу пересекли в Курской области.
Ранее, 11 сентября, сообщалось, что по итогам неудачных попыток захватить буровую вышку десант ВСУ потерял восемь катеров и около 80 человек.