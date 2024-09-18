Глава парламента Крыма: ВСУ могли пойти на захват буровой вышки, чтобы отвлечь

Глава парламента Крыма: Попытка ВСУ захватить буровую установку в Черном море могла быть отвлекающим маневром

Tекст: Константин Сергеев

«Никто не знает, что замыслил враг. Он мог отвлечь нас на одном направлении, чтобы сделать гадость на другом. Мы приготовились, отмобилизовались. Возможно, именно потому там не особенно спешат на рандеву с нами», – приводит РИА «Новости» слова Константинова.



Как заметил спикер, ранее киевский режим активно обсуждал тему наступления на Крым, а в итоге границу пересекли в Курской области.

Ранее, 11 сентября, сообщалось, что по итогам неудачных попыток захватить буровую вышку десант ВСУ потерял восемь катеров и около 80 человек.