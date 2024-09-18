Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?0 комментариев
Беглов подтвердил полномочия Матвиенко в качестве сенатора от Петербурга
Избранный губернатором Санкт-Петербурга на новый срок Александр Беглов подтвердил полномочия Валентины Матвиенко в качестве сенатора от правительства города.
«Соответствующее постановление подписано. Полномочиями представителя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации ... наделена Валентина Матвиенко», – приводит ТАСС слова Беглова.
С этим заявлением Александр Беглов выступил на церемонии вступления в должность губернатора в Мариинском дворце.
С 21 сентября 2011 года Валентина Матвиенко является бессменным председателем Совфеда. До этого с 2003 года Матвиенко занимала пост губернатора Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что 5 августа Владимир Путин встретился с руководителями обеих палат российского парламента, чтобы определить приоритеты для законодателей на осеннюю сессию.